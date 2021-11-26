КАЛЬМАРСКАЯ ВОЙНА (KALMARKRIGET)

Военный конфликт между Швецией и Данией в 1611-1613 гг. за юг Скандинавского полуострова и господство на Балтике. Причиной послужило стремление Швеции пересмотреть условия Штеттинского мира 1570 года и вернуть южные провинции, оказавшиеся в составе Дании после распада Кальмарской унии. Попытки решить проблему дипломатическим путем ни к чему не привели, и Дания вынуждена была объявить войну.

В июне 1611 года датчане овладели шведским городом Кальмаром, в августе был захвачен и одноименный замок. В октябре умер шведский король Карл IX, и армию возглавил его сын Густав II Адольф . К маю 1612 года после трехнедельной осады датчане захватили Эльфсборг, единственный шведский порт в проливе Коттегат, и продолжили движение на север, угрожая Стокгольму. Однако вспыхнувшее в тылу восстание шведских крестьян вынудило датского короля Кристиана IV отступить.

Осенью 1612 года при участии Англии, Голландии и Бранденбурга начались мирные переговоры, завершившиеся в январе 1613 года подписанием Кнередского мира, подтверждавшего условия Штеттинского договора. Швеции возвращались захваченные датчанами в ходе войны земли, однако она вынуждена была выплатить контрибуцию в размере 1 млн. талеров. Между Данией и Швецией устанавливалась беспошлинная торговля.

Иллюстрации:

Кальмарская война. Гобелен 1611 года.

Автор статьи: Перепечкин К. В.