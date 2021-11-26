ИОГАНН АМЕРБАХ (JOHANN AMERBACH)

Иоганн Амербах – выдающийся базельский типограф. Он происходил из знатной городской семьи. Отец - бургомистр города Аморбах в Нижней Франконии. Иоганн учился в Парижском университете, получил степень магистра искусств под руководством Иоганна де Лапида.

Свою карьеру он начал в Нюрнберге, работая корректором в типографии Антона Кобергера. В 1475 году Амербах переехал в Базель и основал собственную типографию. В Базеле он работал вплоть до своей смерти в 1513 году. Двое его сыновей – Бруно (1485-1519) и Василий (1488-1535) – продолжили заниматься книгопечатанием, а младший сын Бонифаций (1495-1562) стал профессором права в Университете Базеля, был известным гуманистом и другом Эразма Роттердамского.

Иоганн Амербах являлся одним из самых эрудированных издателей в Базеле в последней четверти XV века. Он был успешным типографом и предпринимателем, поддерживал связи с Парижем, Нюрнбергом и Венецией. Также он был центром притяжения гуманистов в городе: вокруг него образовался гуманистический кружок, членами которого были его ближайшие коллеги и друзья: Иоганна де Лапида, Иоганн Рейхлин, Себастьян Брандт, Беат Ренан и др.

На счету Иоганна Амербаха 162 инкунабулы . Его издательский репертуар шел в русле гуманистической традиции: это латинские библии, работы Отцов церкви и самих гуманистов. Иоганн Амербах первым в Базеле начал использовать антикву вместо привычного готического шрифта. Также он начал совершенно нетипичную для своего времени практику: с 1481 года передавал каждый экземпляр своей книги в библиотеку картезианского монастыря.

Последние два десятилетия жизни Амербаха – это совместная работа с Иоганном Петри (Johann Petri) и Иоганном Фробеном (Johann Froben). Их издательская деятельность вывела Базель на общеевропейский уровень и прославила его как крупный книгоиздательский центр. Совместная фирма трех Иоганнов в течение десятилетия играла важнейшую роль в издательской среде Базеля.

Исторические источники:

Die Amerbachkorrespondenz. Bd. 1-2 / Hrsg. Hartmann A. Basel, 1942-1943;

Stehlin K. Regesten zur Geschichte des Buchdrucks bis zum Jahre 1500 // Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels. Leipzig, 1891;

Urkundenbuch der Stadt Basel. Bd. 1-2 / Hrsg. von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Bearb. durch R. Wackernagel. Basel, 1896.

Иллюстрации:

Издательская марка фирмы Амербаха, Фробена и Петри. Из издания: Decretum Gratiani. Basel, Johann Amerbach, Johann Petri, Johann Froben, 1512.

Автор статьи: Перепечкин К. В.