Двуручный меч в морских сражениях XVI столетия XVI век был эпохой расцвета двуручного меча на полях сражений, но кроме того, был и золотой эпохой галерного судоходства и великих морских сражений с их использованием. Два этих явления, кажущиеся глубоко противоположными, породили уникальный прецедент использования двуручных мечей в морских сражениях.

XVI век был эпохой расцвета двуручного меча на полях сражений, но кроме того, был и золотой эпохой галерного судоходства и великих морских сражений с их использованием. Два этих явления, кажущиеся глубоко противоположными, породили уникальный прецедент использования двуручных мечей в морских сражениях.

Двуручный меч в морском уставе и фехтовальных наставлениях

Первым делом обратимся к описанию вооружения галер, составленному одним из капитанов папского морского флота со звучным прозвищем Пантеро Пантера (годы жизни 1568-1625 гг., Пантера - скорее всего военный псевдоним, а реальное имя капитана в истории не сохранилось). Пантеро родился в Комо в семье торговцев и поступил на службу в Папский флот в 1588 году, через несколько лет после смерти отца. После многолетней карьеры в папских военно-морских силах он написал книгу « L'armata navale, del capitan Pantero Pantera » (1614 г.), в которой представлен действительно исчерпывающий список корабельного снаряжения - как оружия, так и всего, что вообще должно было найти себе место на борту боевой галеры. Эта книга считается первым итальянским изданием, посвященным исключительно морской войне.

Среди богатой коллекции оружия включающей аркебузы, мушкеты, пики, щиты, мечи и алебарды, мы находим и два двуручных меча ( в итальянской традиции своего времени такие мечи именуются spadone ): Разница между этой парой и гораздо большим количеством другого перечисленного оружия говорит нам о том, что двуручный меч применялся только как очень специализированный вид оружия, которым могли пользоваться всего несколько обученных солдат или командиров и, возможно, только в определенных обстоятельствах. Это вполне соотносится с реальностью применения меча на суше - он оставался оружием дорогостоящих профессионалов, чаще гвардейцев, охранявших знамя и полководца, которые вступали в бой только в случае крайней нужды.

Изображения боевых действий на море, дошедшие до нас в полотнах XVI века, показывают именно такие ситуации - среди абордажного боя можно заметить одного или двух воинов с большими мечами, грозно нависающими над врагом и пытающих (часто в одиночку) переломить тяжелую ситуацию в свою пользу.

Поддерживает идею того, что двуручный меч мог использоваться в условиях морских сражений и то, что в испанских и португальских источниках, посвященных обучению использованию двуручного меча, существует несколько специальных правил, предназначенных именно для абордажного боя. В богатой испано-португальской традиции фехтовальных трактатов тема двуручного меча представлена двумя десятками текстов XVI-XVII веков, состоящих из regras, то есть, правил, коротких последовательностей атак и защит, которые необходимо было выучить и применять согласно ситуации.

В этих правилах говорится, что, используя двуручный меч на палубе галеры, следует воздерживаться от размашистых движений и планомерно расчищать палубу или защищать трап и проходы между скамьями, продвигаясь от кормы к носу корабля. Например один из авторов, мастер фехтования Доминго Луис Годиньо, в своем трактате 1599 года пишет, что лучшим способом отчистить узкий проход между скамьями галеры с помощью двуручного меча, является последовательное нанесение уколов, сопровождаемое сильными шагами. Другой автор, Диего Гомес де Фигерейдо , в трактате 1651 года, предлагает наносить по два удара слева и справа двигаться вперед, отгоняя от себя противников, а затем, в случае, если противник оказывается не только спереди, но и позади, научиться делать резкий разворот с уколом.

Двуручный меч в свидетельствах очевидцев

Битва при Лепанто

Вероятно, Лепанто (1571 г.) - самое известное и масштабное морское сражение эпохи Возрождения, в котором Священная лига сражалась против Османского флота, и о котором до нас дошло множество интересных сообщений.

Джованни Пьетро Контарини в своем труде, написанном всего через год после сражения, оставил подробные данные о его ходе боя. Он описывает момент, когда христианский флот вышел на османский, обойдя риф Керзолари. «Возрадовавшиеся христиане» начали готовить свои корабли, чистить палубы и раздавать солдатам «все полагающееся им оружие» , которое насчитывало: «аркебузы, алебарды, железные булавы, пики, обычные и двуручные мечи» .

Контарини также описывает ход битвы, упоминая оружие, использовавшееся в абордажном бою:

«Три галеры соединились вместе, затем их стало четыре, затем шесть, и также поступили и враги. Все они сражались очень жестоко, не на жизнь, а на смерть, и происходило много абордажных боев с то и с другой стороны. Турки и христиане сближали корабли, чтобы сразиться на холодном оружии, и в этих боях немногие остались живы, и без конца людей настигала смерть от двуручных мечей, сабель, железных булав, кортеллей (тесаков), манарини (небольших топориков), мечей, стрел, аркебуз и артиллерии, а кроме того многие, отступая, бросались в море и тонули, от чего то становилось густым и красным в крови» .

Как мы можем видеть, среди множества других видов оружия перечислены и двуручные мечи.

Двуручный меч упоминается также монахом Гаспаро Бугати в " Lagagunta dell'historia universale, et del cose di Milano " (1587). Гаспаро Бугати оставил нам довольно драматическое и впечатляющее описание дня битвы при Лепанто. В нем чувствуется некоторое сходство с текстом Контарини, однако, с момента битвы прошло уже более десяти лет, и вполне возможно, что повествование о Лепанто превратилось в своеобразную эпическую традицию, воспроизводимую авторами по общему устоявшимся лекалам. Итак, обратимся к описанию Бугати:

«Все вокруг было покрыто кровью из-за большого количества смертей, настигших столь многих в тот день и все вокруг было находилось в густом и темном дыму, намного темнее ночи. Среди бесчисленных голосов, криков, визга, грохота и грома галеры были переплетены и сплетены вместе: и на фронте, и по флангам, повсюду солдаты, знаменосцы и капитаны прыгали с одной палубы на другую, наседали на врага, выдавливая его с кораблей, прорываясь вперед, кто с мечами или двуручными мечами (от клинков которых пало много турок), с саблями, булавами, алебардами и пиками: метательные шары, бомбы, и новые дьявольские огнедышащие трубы. Буря аркебуз гремела между испанцами и сипахами, между итальянцами и янычарами, между немцами и турками, и между моряками и моряками: и даже между христианами и христианами, и между турками и турками, из-за слишком густого дыма, затмевавшего солнце и дневной свет также как и глаза бойцов. Над всей битвой реал лик Смерти и сама она была зрелищем Ада».

Реальные участники событий

Теперь попробуем выяснить, кто был одним из тех доблестных воинов, которые столкнулись с турками, вооружившись двуручным мечом.

Описание битвы при Лепанто, оставленное Мамбрино Росео да Фабриано в работе Historie del Mondo (1581), сообщает нам об Антонио Канале, венецианском провизоре, который, будучи пятидесяти лет от роду, "убил множество врагов двуручным мечом" во время абордажного боя. Текст сообщает нам, что Антонио надел на ноги пару холщовых ботинок чтобы не скользить по мокрой палубе, а из доспехов оставил на себе только кирасу, чтобы защититься от стрел. Антонио Канале смог отбить захваченную турками ранее галеру и, судя по всему, пережил день битвы.

Еще одним героем битвы при Лепанто был Алессандро Фарнесе, служивший испанскому королю. Историк Джованни Болелло в книге I Capitani (1607 г.) описывает его подвиг так:

"Алессандро прыгнул со своей галеры на вражеский корабль и напал на турок с двуручным мечом. Он рисковал погибнуть, ибо турки норовили ранить его в ноги, ибо остальное его тело было хорошо защищено. Алессандро, вращая двуручным мечом вокруг себя, разогнал и ранил множество врагов и смог повести своих людей за собой, захватив галеру."

Кроме описанной выше битвы при Лепанто, двуручный меч также поучаствовал в большом количестве других морских сражений, которые также стоит упомянуть.

Осада Корони

Корони, морской порт в Греции, находился под власть Венецианской республики с XIII века, но в 1500 году был захвачен Османской Империей. В 1532 году Карл V уговорил адмирала Андреа Дориа атаковать город, так как это смогло бы помочь Карлу в войне, которую он вел с турками с 1526 года. Город был успешно взят, но сразу за этим последовала осада шестьюдесятью османскими галерами. Как повествует один один из хронистов этих событий, Марко Гуаццо (Marco Guazzo) в Historie di tvtti i fatti degni di memoria под 1533 годом, некий капитан Нермосилиа (Nermosilia), который освободил два захваченных неприятелем корабля: ведя в бой своих солдат и будучи защищенным кирасой, нанес врагу большой урон, круша ноги, руки и головы своим "spadone a due mani" (заметим, что суффикс -one в итальянском указывает на что-то большое, то есть, не просто с двуручным мечом, а с большим двуручным мечом).

Португальцы в южных морях

Это сообщение дошло до нас от Фенао Лопеса де Кастаньеда (Fernão Lopes de Castanheda), который в шестом томе História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses описал подвиг брата Андреа ди Бритто (его имя, к несчастью, нигде не упоминается), который состоял на службе герцога де Альбукерке в самом начале XVI века. Брат Андреа отправился в Малакку (древний город в нынешней Малайзии) и с ними было порядка 60 человек. Из Сиама они попали в Пам, где собирались закупить продовольствие, но однажды утром на них напал местный вождь при поддержке "мавров" (в то время арабы также активно исследовали индийский океан). Поргугальцам не повезло и все они были убиты или сдались, последним оставался брат Андреа, который "дважды очистил палубу" своим двуручным мечом, однако, устав сражаться, он бросился в море, чтобы его не смогли взять в плен. Корабль попал в руки "мавров", а эту историю записали со слов выжившего, который в момент нападения был на суше и попасть в Малакку.

Вот так выглядит полное сообщение об этом событии в самой книге:

"Португальцев было так мало, что их вскоре прижали, но более ужасающим было не то, что мавры захватили корабль, а то, как португальцы защищали себя, нападая и убивая, и не было ни одной части тог корабля, которая не перешла бы обратно в их руки очень быстро. Но не смотря на это, их было слишком мало, а мавров настолько много, что одним приходилось сражаться без передышки в то время как другие могли меняться и со свежими силами атаковать вновь. Уставшие уступали место отдохнувшим, а португальцам приходилось сражаться до тех пор, пока кто-либо не падал замертво или сдавался от полученных ран и постепенно они погибали, пока не остался один только брат Андреа Бритто (имени которого я не знаю), который сражался двуручным мечом (spada da due mani), с которым он смог совершить настолько внушительные подвиги, что враги сочли его дьяволом во плоти: дважды он очищал корабль от врагов, беспощадно убивая всех, и на второй раз, видя, что силы покидают его и его люди погибли, понимая, что он не сможет более защитить себя и не желая быть пленником или гибнуть от руки мавров, он быстро привязал к своими ногам зарядные камеры фальконета и бросился в море. Когда он ушел под воду, мавры полностью овладели кораблем. И это я узнал от человека, который был с ним на одном корабле в качестве слуги и переводчика для Андреа ди Бритто, и который не погиб, так как в момент боя был на берегу".

Заключение

В таких небольших, но ярких фрагментах хроник мы можем наблюдать, что двуручный меч, оружие, казалось бы, далекое от морского дела, имел порой решающее значение в рукопашных схватках и абордажном бою. Конечно же нельзя принимать все эти свидетельства как абсолютную документальную истину. Часто они передаются нам через цепочку пересказов, обрастают удивительными и легендарными подробностями.

Но вместе с этим, совокупность данных, описывающих и само наличие двуручного меча среди вооружения, имевшегося на галерах, и специальные правила, прописанные в трактатах, касающихся обучения фехтованию, а также наличие достаточно большого числа описаний его применения, позволяют предполагать, что даже такое уникальное сочетания оружия и условий его применения, встречалось в реальности войн Раннего Нового Времени.