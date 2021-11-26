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АУГСБУРГСКАЯ ЛИГА
Военный союз, заключенный 9 июля 1686 в Аугсбурге Соединенными провинциями Нидерландов, германской империей, Испанией, Швецией, Баварией, Пфальцем и Саксонией для совместного противодействия экспансионистской политике французского короля Людовика XIV.
После провозглашения в результате Славной революции 1688—1689 голландского статхаудера английским королем (см. Вильгельм III Оранский) к А. л. присоединилась и Англия. После попытки аннексии Людовиком XIV Пфальца в 1688 А. л. начала против Франции войну за Пфальцское наследство, завершившуюся Рисвикским мирным договором 1697.
Автор статьи: Чудинов А.В.
© Российская Историческая Энциклопедия
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