ААХЕНСКИЙ МИР

АА́ХЕНСКИЙ МИР 1668 года - мирный договор между Францией и Испанией, завершивший Деволюционную войну .

Подписан 4 мая 1668 года воюющими сторонами, а также представителями Англии, Соединенных провинций Нидерландов и Швеции, выступившими гарантами мира. По условиям договора Франция вернула испанскому королю оккупированный ею Франш-Конте, но сохранила за собой 12 бывших испанских крепостей в Эно и Фландрии: Лилль, Турне, Куртре, Армантьер, Дуэ, Шарлеруа, Берг, Фурн, Ат, Менен, Ауденарде и Бенш.

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