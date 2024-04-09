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18.06.2026
Культура XVII в.: барокко и классицизм
Какова философская основа барокко?
Барокко отражает восприятие человека как личности, раздираемой противоречиями и порой бессильной перед вызовами окружающего мира.
Барокко прославляет упорядоченность и стремится к идеальным пропорциям, равняясь на античные образцы.
Барокко полностью отрицает религию и утверждает атеизм.
Барокко провозглашает возврат к первобытному искусству пещерных людей.
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