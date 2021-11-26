ЖЮМИЛЬЯК ПЬЕР БЕНУА ДЕ

ЖЮМИЛЬЯК ПЬЕР БЕНУА ДЕ - церковный деятель , музыковед, исследователь григорианского пения.

В 1629 году, после учебы в Бордо, присоединился к бенедиктинской конгрегации св. Мавра (Сен-Мор). 6 апреля 1630 года принял постриг в монастыре Сен-Реми в Реймсе. После обучения в Реймсе долго жил в Риме. В 1647 году назначен приором аббатства Сен-Жюльен в Туре. В 1651 году П.Б. де Жюмильяк стал настоятелем церкви Сен-Никола в Реймсе, а через 2 года - настоятелем аббатства Нотр-Дам-де-Шель. С 1654 года П.Б. де Жюмильяк - визитатор Бретани и пров. Тулуза, с 1657 года - помощник генерала ордена св. Бенедикта. В 1660 года был назначен приором Сен-Корнея (Компьень) и Сен-Фиакра. В 1666 году П.Б. де Жюмильяк удалился на покой в монастырь Сен-Жермен-де-Пре (Париж).

После 1666 года П.Б. де Жюмильяк написал трактат, озаглавленный «Наука и практика церковного пения, где все относящееся к практике основано на принципах науки и подтверждено свидетельствами древних философов, отцов Церкви и знаменитейших музыкантов, среди которых - Гвидо Аретинский и Иоанн Мурсийский; [творение] некоего монаха -бенедиктинца конгрегации св. Мавра». В ранних источниках трактат приписывали Жану Леклерку, однако впосл. отказались от этой версии (Fetis. BUM).

В трактате систематизированы теоретические и исторические сведения о григорианском пении, даны основы методики вокального искусства (один из немногих примеров в музыкально-теоретической литературе XVII века). «Наука и практика» состоит из 8 частей: 1-я - вступление, 2-я (4 главы) посвящена свойствам звука, интервалам, ладам и оттенкам, 3-я - обозначениям длительности звука, 4-я (11 глав) - описанию модусов и транспозиции, 5-я - кратким сведениям о каденциях и паузах, 6-я - вопросам певч. практики и сольмизации, 7-я и 8-я - комментариям и цитатам, а также нотным примерам, относящимся к 6 предыдущим частям. Наиболее важные темы, изложенные в трактате,- мензурация и модальность.

П.Б. де Жюмидбяк подробно рассматривает систему длительностей, уделяет особое внимание роли акцента в песнопениях, предлагает собственную систему нотации для более корректной ритмической записи певческого материала, объясняет принципы модальной системы, состоящей из 12 модусов. Кроме того, П.Б. де Жюмильяк считал необходимым ввести 7-й слог в систему сольмизации.

Сочинения П.Б. де Жюмильяка отличаются критическим подходом к исследованию источников, использованием исторической методологии. Трактат, являющийся выдающимся памятником бенедиктинской музыкальной мысли, был популярен вплоть до ХХ века.