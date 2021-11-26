ЖИГА
ЖИГА - быстрый танец кельтского происхождения.
Известен с XV века. В XVII веке стал популярным в странах Западной Европы. Сохранился в Ирландии. Во французской лютневой музыке XVII века получила распространение жига - танцевальная пьеса в 4-дольном размере с одноголосным началом и гомофонным или имитационно-полифоническим продолжением. Во французской клавирной сюите жига - заключительная часть в размерах 34,64,68,38. Для итальянской скрипичной сюиты середины XVII века характерна жига в размерах 69,98,128 со сглаженным, триольным ритмом, обилием фигураций. В сюитах И. Фробергера сформировалась основная разновидность немецкой жиги (Gigue) - фугированная (со сложной полифонической разработкой темы; характерна 2-частная структура с обращением темы во 2-й части, размеры 2-, 3-, 4-дольные). Разные типы жиги могли сосуществовать в творчестве одного композитора, например И.С. Баха.
2) Общее название струнных смычковых музыкальных инструментов различных конструкций, распространённых в Западной Европе в XIII-XIV веках в среде менестрелей (жонглёров).