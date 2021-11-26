ВОС КОРНЕЛИС ДЕ

Фламандский гравер и живописец.

Биография

О ранних годах жизни художника сведений нет. В 1596 г. семья де Вос переехала в Антверпен. В 1599 г. вместе с младшими братьями Паулем и Яном Корнелис обучался в мастерской Давида Ремеуса, к 1604 г. став его подмастерьем. В том же году старший из братьев де Вос подал прошение об оформлении документов для выезда заграницу. Доподлинно неизвестно, совершил ли он путешествие за пределы страны или нет. Вступил в Гильдию св. Луки в 1608 г. В 1611 г. сестра Корнелиса Маргарита вышла замуж за известного художника-натюрмориста Франса Снейдерса . С 1614 г. стал гражданином Антверпена, указав в качестве основного занятия продажу произведений искусства. В мае 1617 г. женился на Сюзанне Кок, сестре художника-пейзажиста Яна Вилденса. У пары было шестеро детей. Родство со Снейдерсом, учеником Питера Брейгеля Младшего и ближайшим другом и ассистентом Рубенса , и семьей Коков значительно укрепили фигуру де Воса в художественной среде Антверпена. В 1619 г. Корнелис был избран деканом Гильдии св. Луки, а через год – вице-деканом.

В конце 1610-х – начале 1620-х Корнелис де Вос был одним из самых успешных художников страны. Он активно трудился в мастерской, исполняя, прежде всего, многочисленные портретные заказы знатных фламандцев, среди них большое количество групповых портретов. Одной из самых известных работ в данном жанре за этот период является «Портрет Абрахама Грапеуса», подаренный Гильдии св. Луки. Де Вос изобразил модель на нейтральном фоне. Для придания динамики изображению он использовал принцип хиазма, когда части тела развернуты в разном направлении. Художник подобно древнеримскому скульптору показал портретируемого с максимальной реалистичностью, придав образу психологическую глубину сосредоточенным взглядом модели. Отдельно стоит подчеркнуть богатство фактур, присутствующее на данном полотне.

В 1627 г. де Вос получил заказы на написание портретов короля Испании Филиппа IV , эрцгерцогов Альберта и Изабеллы, французского короля Генриха III, Марии Медичи и др. Патронаж монарших особ стал наивысшей точкой в карьере де Воса. Чтобы справиться с многочисленными заказами, де Вос расширил свою мастерскую, которая со второй половины 1620-х создавала большое количество картин на экспорт, в частности, в Испанию.

В середине 1630-х крупнейшим заказом мастерской де Воса стало создание декораций по эскизам Рубенса для торжественного въезда в Антверпен нового правителя Южных Нидерландов Кардинала-Инфанта Фердинанда. В 1636-1638 гг. де Вос в числе других фламандских живописцев работал над грандиозным заказом, полученным мастерской Рубенса. Прославленному художнику испанским королем Филиппом IV была заказана серия работ для украшения охотничьего павильона «Торре де ла Прада».

Творчество

Как и многие художники, входившие в близкий круг Рубенса, де Вос работал в разных жанрах. Ему одинаково удавались монументальные религиозные и мифологические композиции, парадные и групповые портреты, исторические сцены. В период становления на де Воса существенное влияние оказал караваджизм. Его следы уже едва различимы в «Портрете молодой женщины», созданном в середине 1630-х. Модель изображена на нейтральном темном фоне в полуобороте на 3\4. Голова опущена чуть вниз, направлена в сторону источника света, взгляд – на зрителя. Де Вос тщательно изображает богатую фактуру тканей ее платья и тончайшее кружево. Несмотря на парадный характер портрета, художнику удается добиться глубины образа портретируемой.

После отъезда Антониса ван Дейка в Англию в 1621 г. и частых отлучек Рубенса из Антверпена по нуждам дипломатической службы, де Вос стал ведущим портретистом не только города, но и страны. Нишей, которую также занял художник, стали детские портреты. Его моделями часто становились собственные дети. «Портрет Сюзанны де Вос», дочери художника, интересен соединением жанровой сценки с задачей портретного мастерства.

С середины 1630-х де Вос стал уделять большее внимание исторической живописи. Изначально основанные на композиции, разработанной Рубенсом, картины де Воса не обладают свойственной Питеру Паулю драматичностью. Де Вос сосредотачивается на гармонии колорита, глубине цвета, «разговоре фактур».

Помимо Рубенса де Вос активно сотрудничал со Снейдерсом, который писал животных в картинах Корнелиса. И, наоборот, де Вос писал стаффажей на полотнах Франса.

Корнелис де Вос скончался в 1651 г., окруженный славой и признанием современников. Похоронен в кафедральном соборе Антверпена.