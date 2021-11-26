ШЕКСПИР Уильям (англ. William Shakespeare)

Английский поэт, драматург, актер и гений.

Уильям Шекспир родился в 1564 году в Стратфорде-На-Эйвоне и был крещен 26 апреля. Сын перчаточника он не был наверху социальной лестницы, но и далеко не внизу и закончил грамматическую школу, где приобрел базовые познания в латыни , греческом, истории, риторике и логике. В начале 1590-х он начинает писать пьесы для лондонских труп и сам состоит в трупе "Слуги лорда-камергера". В 1594 г. он становится ее совладельцем.

В 1603 г., после смерти Елизаветы, трупа Шекспира получила королевский патент и была переименована в "Слуг Короля". Известно, что театральная деятельность сделала Шекспира весьма состоятельным человеком, позволив ему купить весьма солидный дом в родном Стратфорде. Успех его вдвойне приятен, потому что поэты-современники не раз отмечали, что Шекспир выскочка и не очень хорошо образован, пытаясь подчеркнуть, что он человек не их круга.

В 1613 г., видимо, страдая от болезни, Шекспир отходит от дел. В 1616 г. умирает. Корпус шекспировских текстов традиционно включает в себя 154 сонета и 38 пьес. Помимо этого ряд поэм и эпитафий. Первое издание пьес состоялось в 1623 г. и известно под названием "Первое фолио". Кроме того, ряд пьес и сонетов издавался прижизненно, причем не всегда с согласия автора (пример тому - издание сонетов 1609 г.).

Сомнения в авторстве произведений Шекспира, т. н. "шекспировский вопрос", берут свое начало в викторианскую эпоху, когда Бард пережил "второе рождение" в английской культуре. Академическое шекспироведение убедительно доказывает, что актер Шекспир действительно был далеко не только актером.

Сочинения:

Шекспир У. Сонеты / пер. А. Финкеля, вступ. ст. и комм. С. Радлова. М., 2010;

Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8 томах. М., 1937.

Иллюстрация:

Титульный лист Первого фолио (1623 г.)