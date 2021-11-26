РУБЕНС ПИТЕР ПАУЛЬ

Фламандский художник, представитель «золотого века» нидерландской живописи, дипломат, коллекционер.

Детство и юность

Питер Пауль был шестым ребенком в семье юриста Яна Рубенса и Марии Пейпелинкс, предки которой занимались торговлей. В 10-летнем возрасте был отдан в иезуитскую школу, где проявились его незаурядные лингвистические способности. Так, Рубенс свободно говорил, читал и писал на нидерландском, французском, итальянском и латыни. Также впоследствии он в разной степени овладел немецким, английским и испанским языками. Помимо религиозного образования, Питер осваивал гуманитарные науки в светской школе, где неизменно поражал всех своей потрясающей памятью. После замужества старшей сестры Питера Бландины Рубенсы оказались в стесненных материальных обстоятельствах. Питер и его брат Филипп были вынуждены покинуть школу и поступить на службу. 13-летний Рубенс стал пажом графини де Лален, благодаря покровительству которой он продолжил образование, преуспев также в области светского этикета и приобретя изящные манеры. Несмотря на все эти успехи, в 14 лет Питер решил, что его истинное призвание – живопись. Первым учителем Рубенса стал Тобиас Верхарт, приходившийся ему родственником по материнской линии. Однако обучение у Верхарта не продлилось долго, и вскоре Питер перешел к Адаму ван Ноорту, в чьей мастерской задержался на четыре года. В 1595 г. Рубенс стал учеником Отто ван Веена, некогда жившего в Италии. Работая в мастерских вечного города, ван Веен стал знатоком и любителем античной классики, восхищение которой смог передать и своим ученикам. Несмотря на то, что в 1598 г. Рубенс получил статус свободного художника гильдии св. Луки, он оставался в мастерской своего учителя еще два года. За это время Питер, вероятно, выполнил несколько заказов, позволивших ему собрать достаточную для путешествия в Италию сумму. Будучи более подготовленным как в профессиональном, так и в личностном плане, Рубенс в Италии мог чувствовать себя комфортней, чем любой другой его соотечественник. Оказавшись в Венеции в 1600 г., он познакомился с аристократом из свиты Винченцо I Гонзага , которому продемонстрировал свои творения. В результате этой случайной встречи Питер оказался на службе у Мантуанского герцога.

Творчество

Поступление на службу к Винченцо стало определяющим событием в карьере Рубенса-живописца и Рубенса-дипломата. Мантуанский герцог был страстным поклонником живописи, и в его коллекции были произведения лучших итальянских художников. Рубенс получил не только жалование и высокое положение, но и потрясающую возможность изучить Тициана , Веронезе, Корреджо , Джулиано Романо и других художников, произведения которых ему было поручено отбирать для копирования и приобретения. Пользуясь добрым покровительством герцога и его занятостью в других вопросах, фламандский художник свободно путешествовал по Италии, в каждом городе демонстрируя свои разнообразные способности. Пожалуй, самым полезным на тот момент стал его талант заводить светские знакомства.

В 1605 г. Рубенс был направлен в Испанию к Филиппу III с целью вручения подарков от Винченцо I Гонзага. Там он также помимо прямых дипломатических обязанностей занимался копированием обширной коллекции итальянского искусства, в частности, коллекции из более 70 работ Тициана. Вскоре Рубенс получил и обычные заказы – он написал цикл «Двенадцать апостолов», а также портреты членов семьи герцога Лермы. Именно его конный портрет может рассматриваться как новая глава в творчестве фламандского живописца, впоследствии часто обращавшегося к парадным изображениям. Этот первый опыт также определил манеру, в которой в дальнейшем работал мастер. Во время сеанса позирования Рубенс внимательно изучал и срисовывал лицо модели, лишь в общем намечая фигуру. Впоследствии все, кроме головы, писалось его учениками, а сам он уделял внимание наиболее сложным для исполнения местам. Портрет герцога Лермы оказался настолько удачен, что Рубенсу предложили место придворного живописца при испанском дворе, однако он отказался. Возвратившись в Мантую, фламандец пробыл там недолго и под предлогом нового поручения уехал в Рим. Он состоял на службе у Винценцо до 1608 г., когда, наконец, решил покинуть Италию, в которую больше никогда не возвращался. Итальянский период в творчестве Рубенса характеризуется ученичеством, поиском себя как автора внутри и вне канонов, разработанных в живописных школах и Болонской академии.

Вскоре после возвращения на родину, в 1609 г. Рубенс женился на Изабелле Брант, в браке с которой родилось трое детей. Тогда же был принят в Общество романистов, объединившее нидерландских художников, совершивших путешествие на другую сторону Альп. В 1610 г. получил звание придворного художника при эрцгерцогском дворе с отдельной оплатой за каждую написанную им картину. Тем не менее, он остался жить в Антверпене, вероятно, чтобы было меньше соблазнов отвлечься от живописи. В январе 1611 г. он приобрел участок, на котором был построен особняк, провозглашенный современниками самым красивым зданием города. В этом доме также была размещена живописная коллекция Рубенса и его мастерская. В ней в разное время работали такие художники как Якоб Йорданс, Франс Снейдерс , братья Тенрис, Антонис ван Дейк , Питер ван Моль, Ян ван Сток и др. Несмотря на то, что в исполнении многих заказов Рубенсу помогали его ученики, тем не менее, сам по себе он был очень плодовитым художником. По подсчетам исследователей его творчества из-под его кисти вышло около 1300 картин. Работая в разных жанрах, Рубенс выполнял как заказы частных лиц, так и государственных и религиозных инстанций. Светотеневая гармония, классический рисунок и красочная палитра его работ сделали его любимцем фламандской знати. Несмотря на то, что он решил посвятить себя живописи, в 1625-1627 гг. он вернулся к дипломатическим обязанностям, являясь посредником в переговорах между Англией и Испанией.

1630-е-1640-е гг. характеризуются возвращением к любовной тематике и жанру портрета в связи со вторым браком с Еленой Фоурмен. В целом, этот период был таким же красочным и плодовитым, как и предыдущие.

Питер Пауль Рубенс, признанный и овеянный славой мастер, скончался в 1640 г.