ПАРИЖСКАЯ ОПЕРА
ПАРИЖСКАЯ ОПЕРА - оперно-балетный театр, один из центров мировой музыкально-театральной культуры.
История парижская опера восходит к театру Королевская академия оперы, основанному в 1669 году поэтом Р. Камбером и композитором П. Перреном, которые получили от Людовика XIV привилегию на организацию постоянного оперного театра в Париже. В 1671 года, после объединения с Королевской академией танца, созданной в 1661 под руководством П. Бошана, театр преобразован в Королевскую академию музыки и танца. С 1672 года Королевская академия музыки. После Французской революции XVIII века название неоднократно менялось: Театр искусств, Театр Республики и искусств, Театр Оперы. В 1804-1814 Имперская академия музыки, в 1815-1871 годах Королевская академия музыки и танца, с 1871 года Национальная академия музыки и танца. Во 2-й половине XX века название вновь изменилось: с 1978 Национальный театр Парижской оперы (с 1989 года входил в Ассоциацию парижских оперных театров), с 1990 года Парижская опера, с 1994 года Национальная опера Парижа.
В XVII-XIX веках спектакли ставились в разных помещениях: во дворце Пале-Рояль (1673-1763, 1770-1781), залах Монтасье (1794-1820), Ле-Пелетье (1821-1873) и другие. Главное здание парижской оперы - «Опер ́а-Гарнье» (Дворец Гарнье - Palais Garnier; в обиходе также «Гранд-Опера́»), репрезентативное сооружение во Второй империи стиле (1861-1875 годы, архитектор Ш. Гарнье). Главный фасад снабжён колоннадой из спаренных мраморных колонн. Самая высокая точка здания (около 60 м) - фронтон, завершённый на коньке крыши скульптурной группой «Аполлон между Танцем и Музыкой» (1869-1870 годы, скульптор Э. Милле). В интерьере ключевую роль играет парадная лестница (высота 30 м), соединяющая фойе с зрительным залом (около 1,9 тысяч мест). В декорировании здания приняли участие 75 скульпторов и 15 живописцев, среди их работ: скульптурная группа «Танец» на главном фасаде (1866-1869 годы, скульптор Ж.Б. Карпо), скульптурные группы, держащие светильники у подножия парадной лестницы (1873 год, скульптор А. Э. Каррье-Беллёз), росписи главной лестницы (1865-1875 годы, И. Пиль), плафоны фойе (1866-1874 годы, П. Бодри) и Зеркальной ротонды (1889 год, Ж. Клерен). Новый плафон зрительного зала исполнен в 1964 году М. З. Шагалом; в 2011 году создан интерьер ресторана «Фантом» (архитектор О. Декк). Площадь, примыкающая с севера к зданию, с 1966 года носит имя С.П. Дягилева. Парижская опера также занимает здание «Опера́ Бастий» («Opéra de la Bastille»; по месту расположения - площадь Бастилии) в русле постмодернизма (1989 год, архитектор К. Отт; главный зал - 2703 места; зал-амфитеатр на 450 мест; зал-студия на 237 мест), где идут оперы; Дворец Гарнье используется преимущественно для балетных постановок.
Опера.
Прижская опера открылась под названием Королевская академия музыки и танца в 1671 году оперой «Помона» Р. Камбера и П. Перрена (считается первой оперой на французском языке). В XVII-XVIII веках парижская опера связана в основном с двумя жанрами - лирической трагедией и оперой-балетом. В 1672-1687 годы театр возглавлял Ж.Б. Люлли, который поставил в нём множество собственных опер («Празднества Амура и Вакха», 1672 год, «Альцеста», 1674 год, «Атис», 1676 год, «Психея», 1678 год, «Роланд», 1685 год, «Армида», 1686 год, оперы-балеты «Триумф любви», 1681 год, «Храм мира», 1685 год, и другие). После смерти Люлли ставились оперы его последователей: М.А. Шарпантье, А. Кампра («Галантная Европа», 1697 год, «Венецианские празднества», 1710 год) и другие. В 1733-1760 годах на сцене парижской оперы поставил собственные оперы Ж.Ф. Рамо («Ипполит и Арисия», 1733 год, «Кастор и Поллукс», 1737 год, «Зороастр», 1749, «Анакреон», 1754, оперы-балеты «Галантные Индии», 1735, «Храм славы», 1745, «Паладины», 1760, и др.). Наиболее значит. постановки 2-й пол. XVIII в. – реформаторские оперы К.В. Глюка («Ифигения в Авлиде», «Орфей и Эвридика», обе 1774 год, «Альцеста», 1776 год, «Армида», 1777 год, «Ифигения в Тавриде», 1779 год, и другие). Популярностью пользовались оперы в итальянском вкусе Н. Пиччинни (1-я поставлена на сцене парижской оперы - «Адель де Понтьё», 1781 год). В годы Французской революции XVIII века ставились героические оперы Ф.Ж. Госсека («Дар свободе», 1792 год, «Триумф Республики, или Лагерь при Гранпре», 1793 год), А.Э.М. Гретри («Республиканская избранница, или Праздник разума», «Тиран Дионисий», обе 1794 год), явившиеся откликом на революционные события. Начиная с постановки «Весталки» Г. Спонтини (1807) на протяжении десятилетий в парижской опере господствовал помпезный стиль «большой оперы» с характерной для него исторической и героико-патриотической тематикой. С 1820-х годов парижская опера становится одним из мировых центров романтического искусства, на её сцене осуществляются первые постановки разножанровых опер Дж. Россини («Осада Коринфа», 1826 год, «Моисей», 1827 год, «Вильгельм Телль», 1829 год), Д.Ф.Э. Обера («Немая из Портичи», 1828 год), Дж. Мейербера («Роберт-дьявол», 1831 год, «Гугеноты», 1836 год, «Пророк», 1849 год), Ф. Галеви («Дочь кардинала», 1835 год), Г. Берлиоза («Бенвенуто Челлини», 1838 год), Г. Доницетти («Фаворитка», 1840 год) и другие. С середины XIX века новый репертуар представлен операми Ш. Гуно («Сафо», 1851 год, «Фауст», 1869 год, «Ромео и Джульетта», 1888 год), Дж. Верди («Сицилийская вечерня», 1855 год, «Дон Карлос», 1867 год, «Риголетто», 1885 год, «Отелло», 1894 год), Р. Вагнера («Тангейзер», 1861 год, «Лоэнгрин», 1891 год), А. Тома («Гамлет», 1868 год), Ж. Массне («Таис», 1894 год), К. Сен-Санса («Генрих VIII», 1883 год, «Самсон и Далила», 1892 год). Здание «Опера́ Гарнье» открыто в 1875 году гала-концертом французско-итальянской оперной музыки (Россини, Обер, Галеви и другие). В XIX веке на сцене парижской оперы выступали многие исполнители с мировым именем: дирижёры Ш. Ламурё, Э. Колонн; певцы М. Малибран, П. Виардо-Гарсия, Джулия Гризи, М.Ж.Д. Aртo, А. Патти, В. Морель, Э. де и Я. де Решке и другие. В рамках Русских сезонов, организованных С.П. Дягилевым, состоялась первая во Франции постановка русской оперы - «Борис Годунов» М.П. Мусоргского с Ф.И. Шаляпиным в главной роли (1908), затем были поставлены «Саломея» Р. Штрауса (1910), «Соловей» (1914) и «Мавра» (1922) И.Ф. Стравинского. Сочинения современных композиторов занимали значительное место в репертуаре до 2-й мировой войны, среди них - оратория «Легенда о Святом Кристофе» В. д’Энди (1920), оперы «Семь канцон» Дж. Ф. Малипьеро (1920), «Максимилиан» Д. Мийо (1932), «Эдип» Дж. Энеску (1936), «Пармская обитель» A. Coгe (1939) и другие. В этот период в парижской опере выступали: дирижёры П. Монтё, Р. Дезормьер; певцы Р. Карон, М. Журне, М. Рено, Ж.Ф. Дельмас, Л. Бреваль, Ж. Любен, Ж. Тиль, Э. Карузо и другие. После 2-й мировой войны парижская опера сохраняла значение одного из крупнейших академических оперных театров Европы. Консервативная традиция парижской оперы, не допускавшая в опере разговорных диалогов, а также иных языков, кроме французского, была прервана в 1950-е годы («Саломея» Р. Штрауса, 1951 год, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, 1954 год). Среди важнейших постановок 2-й половины XX века: «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка (1-я поставлена во Франции, 1957 год), «Кармен» Ж. Бизе (впервые в парижской опере, 1959 год), «Воццек» (1963) и «Лулу» (1979) А. Берга (обе впервые в парижской опере), «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (впервые в парижской опере, 1977 года), «Святой Франциск Ассизский» О. Мессиана (1-я постановка, 1983 год), «Юлий Цезарь» Г.Ф. Генделя (1987 год, аутентичное исполнение). В эти годы в театре выступали: дирижёры Ш. Мюнш, А. Клюитенс, Л. Форестье, Ж. Претр, И. Маркевич, П. Булез, К. фон Донаньи, певцы Р. Креспен, Р. Гор, Д. Дюваль, М. Каллас, Т. Гобби, Н. Гедда, А. Силья, Б. Хендрикс и другие.
С 1990 года оперы ставятся также на сцене «Опера́ Бастий», которая была открыта оперой «Троянцы» Г. Берлиоза. Репертуар отличается значительным разнообразием, при этом важнейшее место занимают шедевры мировой оперы; среди постановок конца XX - начала XXI веков: «Арабелла» (1981) и «Саломея» (2003) Р. Штрауса, «Пиковая дама» П.И. Чайковского (1991, 1999), «Ипполит и Арисия» Ж.Ф. Рамо (1996), «Лулу» А. Берга (1998), «Милосердие Тита» (1997) и «Дон Жуан» (1999) В.А. Моцарта, «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева (2005), «Тангейзер» Р. Вагнера (2007). В спектаклях участвовали: дирижёры - Мюнг Ван Чунг, К. Нагано, Дж. Конлон, Д.М. и В.М. Юровские; певцы - К. Те Канава, К. Маттила, С.П. Лейферкус, В.В. Галузин, С. Ларин, О.Ю. Гурякова, Р. Флеминг и другие; среди режиссёров-постановщиков - Р. Уилсон, Л. А. Додин.
Оркестр парижской оперы, кроме участия в спектаклях, ведёт самостоятельную концертную деятельность.
Балет.
Старейшая балетная компания мира, по образцу которой формировались европ. труппы, в нач. XXI в. сохраняет одну из лидирующих позиций в балете. Этому способствует созданная в 1713 при театре балетная школа (L’Ecole de Danse). В XVII - начала XVIII веков здесь закладывались традиции классического балета, формировался стиль французской школы. Не слишком значительная в первые годы существования театра, роль балетной труппы изменилась с приходом в парижскую оперу в 1672 году композитора Ж.Б. Люлли и началом его реформаторской деятельности. Ведущие мастера П. Бошан, Л. Пекур (возглавлял труппу в 1687-1729 годы) и другие являлись практиками и теоретиками танца. В это время развитие балета связано с творчеством композиторов Ж.Ф. Рамо и К.В. Глюка, чьи оперы включали развёрнутые хореографические сцены. В середине XVIII века, когда в Европе существенно возрос интерес к балету, укрепился статус парижской оперы как хранителя классических традиций, из-за чего актуальные веяния воспринимались с некоторым опозданием. Так, реформатор Ж.Ж. Новерр, стремившийся в своих постановках воплотить идеи эпохи Просвещения и французских энциклопедистов, стал руководителем балета (в 1776) только после того, как получил европейское признание в Штутгарте, Милане и Вене. Он перенёс в парижскую оперу свои постановки «Апеллес и Компаспа» Ф. Аспельмайера (1776), «Горации и Куриации» Й. Старцера (1777), «Медея и Ясон» Ж.Ж. Родольфа (1780), а также поставил оригинальные балеты: «Безделушки» В.А. Моцарта, «Аннета и Любен» (оба 1778). Преемниками Новерра на посту главного балетмейстера стали его ученики - М. и П. Гардель, Ж. Доберваль. В 1-й половине XIX века парижская опера - центр развития танцевального романтизма, когда балет вошёл в число серьёзных искусств наряду с поэзией, драматургией, музыкой, живописью. Здесь состоялась премьера «Сильфиды» Ж. Шнейцхоффера в постановке Ф. Тальони (1832 год, главную партию исполнила М. Тальони), а затем таких балетов, как «Жизель» А. Адана (1841 год, балетм. Ж. Перро), «Пахита» Э. М. Дельдевеза (1846), «Корсар» Адана (1856 год, оба - балетмейстер Ж. Мазилье), «Коппелия» Л. Делиба (1870 год, балетмейстер А. Сен-Леон). Успех этих постановок способствовал повсеместному утверждению в Европе французской школы и триумфальному распространению балетов, которые в обновлённых хореографических редакциях входят в репертуар ведущих трупп мира и в начале XXI века. Среди солистов в тот период: Л. Гран, К. Гризи, Л. Мерант, Л. Петипа, К. Розати, Ф. Черрито, Ф. Эльслер; среди гастролёров - русские артистки Е.И. Андреянова, М.Н. Муравьёва, М.С. Суровщикова-Петипа. При этом во 2-й половине XIX века парижская опера переживала период упадка. К концу столетия роль балета в спектаклях была сведена преимущественно к исполнению дивертисментов в оперных спектаклях. Возобновлению интереса к жанру способствовали Русские сезоны С.П. Дягилева в Париже. Под их влиянием активизировалась деятельность труппы парижской оперы, во главе которой в 1908-1909 годы и в 1919-1926 годы стоял Л. Статс. Школа обрела новые ориентиры в освоении техники классического танца. Эпохой в возрождении парижской оперы стала деятельность С. Лифаря. Постановщик около 200 спектаклей и дивертисментов, он привлёк к сотрудничеству Дж. Баланчина, Х. Ландера, Ж. Скибина и других, создал новый имидж и новый репертуар французского балета. Культивируя интерес к современной хореографии, одновременно особое внимание уделял и классическим образцам. Оба эти направления с тех пор остаются равноправными в репертуаре труппы. Интерес к собственному наследию парижская опера проявила, пригласив хореографа П. Лакотта для воссоздания «Сильфиды» (1972) и «Коппелии» (1973). В то же время труппа постоянно сотрудничала с хореографами Р. Пети, М. Бежаром. Середина XX века отмечена расширением стилистических возможностей классических танцовщиков. Среди солистов: И. Шовире, С. Перетти, Л. Дарсонваль, Л. Дейде, К. Воссар, К. Бесси, М. Рено, К. Мот, А. Лабис, Ж. П. Бонфу, П. Бар, Г. Тесмар, Н. Понтуа, М. Денар, С. Атанасов, Ж. Гизерикс. Балеты для парижской оперы ставили европейские и американские хореографы: К. Макмиллан, Х. ван Манен, В.П. Бурмейстер, Ю.Н. Григорович, М. Каннингем, Дж. Роббинс, Дж. Ноймайер и другие. Особое место в истории балетной труппы парижской оперы занимает деятельность Р.Х. Нуреева, возглавлявшего её в 1983-1989. Он придал амбициозность, динамизм и молодую энергию респектабельному академизму труппы, включил в репертуар отредактированные им балеты - «Раймонда» А. К. Глазунова (1983); «Лебединое озеро» (1984), «Щелкунчик» (1985) и «Спящая красавица» (1989) П.И. Чайковского; «Ромео и Джульетта» (1984) и «Золушка» (1986) С.С. Прокофьева; «Дон Кихот» (1981) и «Баядерка» (1992) Л.Ф. Минкуса - доведя танец до выдающегося уровня виртуозности в соединении с традиционной французской чистотой исполнения, вниманием к деталям, мелкой технике. Благодаря Нурееву на сцену вышло новое поколение артистов, занявших ведущее положение не только в парижской опере, но и в мировом балете: С. Гилем, М. Легри, Л. Илер, Ш. Жюд, Ф. Клер, Ф. Легре, М. Лудьер, И. Герен, Э. Платель, М. К. Пьетрагалла, П. Дюпон, А. Летестю, Ж. Мартинез, Н. Ле Риш, Ж. Г. Бар и другие. В годы руководства Нуреева в парижской опере состоялись мировые премьеры балетов К. Армитадж («GV-10» на музыку К. Штокхаузена, 1984 год), Бежара («AREPO» на музыку Ш. Гуно, 1986 год), У. Форсайта («In the Middle Somewhat Elevated» Т. Виллемса, 1987 год). В 1995 году труппу возглавила Б. Лефевр. Этот период отмечен радикализацией репертуара - соединением эстетики классич. балета с углублённым интересом к различным направлениям современного танца. Среди постановок 1990-2010-х годов: балеты Ноймайера («Сильвия» Делиба, 1997 год), Пети («Клавиго» Г. Яреда, 1999 год), К. Карлсон («Знаки» Р. Обри, 1997 год), М. Эка («Квартира» на музыку Fleshquartet, 2000 год), Э. Лока («AndréAuria», 2002 год), С. Вальц («Ромео и Джульетта» на музыку Г. Берлиоза, 2007 год), У. Макгрегора («Genus» на музыку Дж. Тэлбота и Дерю, 2007 год; «Анатомия чувств для Фрэнсиса Бэкона» на музыку М. А. Тернеджа, 2011 год), А. Прельжокажа («Сиддхарта» Б. Монтавани, 2010 год), А. О. Ратманского («Психея» Ж. Орика, 2011 год) и другие. К постановочной деятельности обратились солисты балета: К. Белярби («Грозовой перевал» Ф. Эрсана, 2002 год), Ле Риш («Калигула» на музыку А. Вивальди, 2005 год), Мартинез («Дети райка» на музыку М.О. Дюпина, 2008 год), Ж. Г. Бар («Ручей» Делиба и Минкуса, 2011 год), которых отличает интерес к полнометражным спектаклям с лит. сюжетом. О повышении внимания к этому жанру свидетельствует расширение репертуара за счёт ранее не шедшей в Париже хореодрамы: «Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена (хореография Ноймайера, 2006 год), «Тщетная предосторожность» Л. Герольда (хореография Ф. Аштона, 2007 год), «Онегин» на музыку Чайковского (хореография Дж. Кранко, 2009). Среди ведущих солистов в нач. XXI в.: И. Сьяравола, О. Дюпон, М. А. Жилло, Л. Пюжоль, К. Оста, Б. Пеш, С. Буйон, М. Ганьо, Д. Жильбер, Э. Козет, М. Эйман. С 2014 года труппу возглавляет Б. Мильпье.