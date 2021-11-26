ПАПЬЕ-МАШЕ

ПАПЬЕ-МАШЕ - Пластическая масса из размельчённой и размоченной бумаги, картона и других волокнистых материалов с добавками-наполнителями.

Ис­поль­зу­ет­ся для фор­мо­ва­ния (с по­мо­щью де­ре­вян­ной или гип­со­вой мо­де­ли) и прес­со­ва­ния ху­до­же­ст­вен­ных и других из­де­лий. Из Папье-маше де­ла­ют ар­хитектурные де­та­ли (например, ка­пи­те­ли ко­лонн и пи­лястр), ор­на­мен­ты, на­гляд­ные по­со­бия, му­ля­жи, мас­ки и прочее. Папье-маше ле­жит в ос­но­ве японских, китайских, иран­ских и других восточных ла­ков, ти­бетских и монгольских ма­сок. С XVI века Папье-маше из­вест­но в Ев­ро­пе ; с XVIII века из Папье-маше де­ла­ли та­ба­кер­ки, шка­тул­ки, лар­цы, чер­ниль­ные при­бо­ры, порт­си­га­ры и другие из­де­лия, по­кры­тые ла­ком и ук­ра­шен­ные ми­ниа­тю­ра­ми. В Рос­сии из­де­лия из Папье-маше в XVIII-XIX веках ста­ли рас­пи­сы­вать по по­кры­ваю­ще­му их ла­ку в Фе­до­ски­не («лу­ку­тин­ские ла­ки»), за­тем в других народных про­мыс­лах (смотреть Па­лех­ская ми­ниа­тю­ра , Мстёр­ская ми­ниа­тю­ра, Хо­луй­ская ми­ниа­тю­ра); с начала XIX века из­вест­ны так­же круп­ные иг­руш­ки из Папье-маше, ко­то­рые про­из­во­ди­лись в Сер­гие­вом По­са­де.

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