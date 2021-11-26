ПАПЬЕ-МАШЕ
ПАПЬЕ-МАШЕ - Пластическая масса из размельчённой и размоченной бумаги, картона и других волокнистых материалов с добавками-наполнителями.
Используется для формования (с помощью деревянной или гипсовой модели) и прессования художественных и других изделий. Из Папье-маше делают архитектурные детали (например, капители колонн и пилястр), орнаменты, наглядные пособия, муляжи, маски и прочее. Папье-маше лежит в основе японских, китайских, иранских и других восточных лаков, тибетских и монгольских масок. С XVI века Папье-маше известно в Европе; с XVIII века из Папье-маше делали табакерки, шкатулки, ларцы, чернильные приборы, портсигары и другие изделия, покрытые лаком и украшенные миниатюрами. В России изделия из Папье-маше в XVIII-XIX веках стали расписывать по покрывающему их лаку в Федоскине («лукутинские лаки»), затем в других народных промыслах (смотреть Палехская миниатюра, Мстёрская миниатюра, Холуйская миниатюра); с начала XIX века известны также крупные игрушки из Папье-маше, которые производились в Сергиевом Посаде.