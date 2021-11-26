ОПЕРЕТТА театральная (Итал. operetta, букв. ‒ малая опера)
Вид (жанр) музыкального театра; развлекательное музыкально-сценическое представление, в котором объединяются пение, танец, разговорные сцены, элементы эстрадного искусства.
Во 2-й пол. 17 – сер. 19 вв. термин применялся к разного рода небольшим лирич. и комич. операм, преим. с разговорными диалогами. О. в совр. смысле сложилась в 1850-е гг. в Париже, высшие достижения жанра в его классич. виде относятся гл. обр. к франц., венской и новой венской О. (кон. 1850-х – 1920-е гг.). Осн. предшественники О. – водевиль (от него О. отличается обилием музыки) и разл. виды комич. оперы (франц. опера-комик, австр. зингшпиль и др.). Муз. основа – общедоступные по стилистике куплетные песни и популярные танцы, тесно связанные с совр. формами муз. быта (франц. кафешантан, венские балы и др.). Используются также оперные формы (ария, дуэт и др.), которые в О. более просты по муз. языку и выдержаны в песенно-танцевальном характере. Сюжеты созвучны современности, но легкомысленны и нередко фривольны (воспевание радостей лёгкой и весёлой жизни, красоты и любви); характерно сниженное переиначивание известных сюжетных мотивов и варьирование нарочито банальных ситуаций. О. традиционно ставится «на актёров», которые, в отличие от оперных певцов, должны обладать драматич. мастерством; постепенно в рамках жанра выработалась особая исполнительская манера – брио (итал. и франц. brio, букв. – живость, блеск), с которой связаны специфичные для О. блеск и шарм.
Первые авторы О. – франц. композиторы Ф. Эрве и Ж. Оффенбах, первый классик жанра; лучшие его сочинения написаны на либр. Э. Кремьё, А. Мельяка и Л. Галеви. Наряду с термином «О.» (франц. opérette), которым Оффенбах обозначал свои одноактные лирико-комич. представления, он использовал термины «музыкальная буффонада» (bouffonnerie musicale), «опера-буфф» (opéra bouffe) и др.; позднее за всеми подобными сценич. сочинениями Оффенбаха, независимо от разновидностей, закрепилось обозначение «О.». Стремление Оффенбаха и его либреттистов угодить вкусам публики соединялось с драматургич. мастерством, остроумием текста (злободневные сюжеты в фарсовом духе) и изобретательностью музыки. Пародийное (по мнению Э. Золя и мн. критиков того времени, кощунственное) преломление др.-греч. мифов – в опереттах Оффенбаха «Орфей в аду» (1858) и «Прекрасная Елена» (1864) с их яркими вокальными номерами, живыми стремительными танцами (галоп, канкан). Те же особенности свойственны его О. «Синяя борода», «Парижская жизнь» (обе 1866), «Великая герцогиня Герольштейнская» (1867), «Перикола» (1868). В дальнейшем гл. франц. опереточными композиторами стали Ш. Лекок («Дочь мадам Анго», 1872), Р. Планкет («Корневильские колокола», 1877), Э. Одран («Маскотта», 1880). К нач. 20 в. франц. О. в основном исчерпала себя, хотя впоследствии к ней обращались видные музыканты (А. Онеггер).
К нач. 1860-х гг. относится появление венской О., крупнейшие авторы – Ф. фон Зуппе («Пансионат», 1860, считается первой венской О.), И. Штраус, К. Миллёкер, К. Целлер («Продавец птиц», 1891). Либретто (ведущие авторы – Ф. Целль и Р. Жене) обычно построены на лёгкой водевильной интриге с переодеваниями, недоразумениями, неожиданными поворотами действия, в котором особенное значение приобретают лирич. мотивы. Высокой худож. ценностью венские О. более всего обязаны музыке; основа муз. языка – многообразные формы венского вальса наряду с маршем, полькой, галопом, мазуркой, чардашем. Высоким худож. уровнем особенно отличаются «Летучая мышь» (1874) и «Цыганский барон» (1885) Штрауса с их романтич. вальсовой стихией; сольные вокальные партии представляют собой высокий уровень исполнительской сложности. Муз. драматургию Штраус и Зуппе трактуют близко к традициям итал. оперы-буффа, создавая развёрнутые и сложные ансамбли, финалы. В венской О. успешно воспроизводится нац. муз. колорит: итальянский – в «Боккаччо» Зуппе (1879), польский – в «Нищем студенте» Миллёкера (1882), венгерский – в «Цыганском бароне». «Красивая буржуазность» и одновременно типично опереточная чувствительность в большой степени свойственны т. н. новой венской О.; её осн. представители – композиторы Ф. Легар, И. Кальман, О. Штраус, Л. Фалль, Р. Штольц, либреттисты В. Леон, Р. Боданцки, Б. Йенбах, Л. Штейн. В сюжетах главенствует сочетание лирич. линии с комедийной, сценически представленной т. н. каскадом (быстрый танец, основанный на прыжке и сопровождающийся пением). Устоялись опереточные амплуа: лирич. герои (им отданы ведущие вокальные партии), эксцентрич. каскадная пара, молодые люди (простаки), субретки, комический старик и др. Музыка мн. О. основывается на фольклоре – вост.-славянском («Весёлая вдова» Легара, 1905), венг. и цыганском («Королева чардаша» Кальмана, 1915). Значит. влияние венская О. оказала на берлинскую (с кон. 19 в.), наиболее значит. её представитель – Ж. Жильбер (М. Винтерфельд). Непродолжительный расцвет англ. О. связан преим. с творчеством композитора А. Салливена и либреттиста У. Гилберта.
В 1930-е гг. жанр О. постепенно перестал интересовать европ. композиторов, однако классич. О. по-прежнему была востребована среди самых разных слоёв общества. Перенесение европ. О. на амер. сцену и её адаптация к новым условиям в нач. 20 в. составили основу нового жанра – мюзикла.
История О. в России началась в 1860-х гг. с постановок оперетт Оффенбаха, в т. ч. на императорской сцене; в С.-Петербурге, Москве, Одессе и др. городах рос. провинции создавались опереточные антрепризы (М. В. Лентовского, А. Э. Блюменталь-Тамарина и др.). Классич. О. продолжали широко ставиться и в сов. период; тогда же сложилась отеч. школа О. Начало сов. О. положено композиторами И. О. Дунаевским и Н. М. Стрельниковым («Холопка», 1927). В сочинениях Дунаевского 1930–50-х гг. («Вольный ветер», 1947, и др.), носящих преим. лирико-романтич. характер, использован опыт классич. О. в сочетании с новой песенной мелодикой. Среди авторов сов. О.: Б. А. Александров (см. в ст. Александровы; «Свадьба в Малиновке», 1937), К. Я. Листов («Севастопольский вальс», 1961), Г. С. Милютин («Девичий переполох», 1945; «Трембита», 1949), В. П. Соловьёв-Седой («Самое заветное», 1951), Т. Н. Хренников («Сто чертей и одна девушка», 1963), А. Я. Эшпай («Нет меня счастливее», 1972). Традиции нац. муз.-комедийного иск-ва получили развитие в жанре О. в республиках СССР (Р. Гаджиев и др.), после 2-й мировой войны – в ряде стран Вост. Европы. Во многих случаях границы жанра стёрты, и обозначение «О.» может использоваться наряду с терминами «муз. комедия» и «мюзикл».
К кон. 20 в. О. повсеместно утратила былую популярность, однако лучшие европ. и отеч. образцы жанра распространены в виде муз. фильмов и видеозаписей спектаклей, среди наиболее знаменитых – «Летучая мышь» И. Штрауса (запись спектакля лондонского театра «Ковент-Гарден», 1983, дирижёр П. Доминго).
Дополнительная литература:
Keller О. Die Operette in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Lpz. u. a., 1926;
Янковский М. Оперетта. Возникновение и развитие жанра на Западе и в СССР. Л.; М., 1937;
он же. Советский театр оперетты. Л.; М., 1962; он же. Искусство оперетты. М., 1982;
Hughes G. Composers of operetta. L.; N. Y., 1962;
Музыкальный театр и современность. Вопросы развития советской оперетты. М., 1962;
Ярон Г. О любимом жанре. 2-е изд. М., 1963;
Schneidereit O. Operettenbuch. 10. Aufl. B., 1964;
Opeлович A. Что такое оперетта. М.; Л., 1966;
Grun В. Kulturgeschichte der Operette. В., 1967;
Жукова Л. Искусство оперетты. М., 1967;
она же. В мире оперетты. М., 1976;
Bruyr J. L’opérette. P., 1974;
Владимирская A. Звездные часы оперетты. [Л.], 1975;
Михеева Л., Орелович А. В мире оперетты. Л.; М., 1977;
Трауберг Л. Ж. Оффенбах и другие. М., 1987;
Traubner R. Operetta: a theatrical history. N. Y.; L., 1989;
Оster L. Les opérettes du répertoire courant. 2 éd. P., 1990.