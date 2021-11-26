ОБЛИГАТО
ОБЛИГАТО - в музыке барокко партия определённого солирующего инструмента, предназначенная к обязательному исполнению.
В нотах обозначалась по-разному, например violino obligato (обязательная скрипка), violino concertato (концертирующая скрипка). Термин в данном значении зафиксирован в Музыкальном словаре И.Г. Вальтера (1732). Образцы - в «страстях» и кантатах И.С. Баха, где облигатный инструмент и голос певца-солиста излагают тему и образуют мелодически развитый контрапункт: в «Страстях по Матфею» это гобой в арии тенора c-moll («Ich will mit meinem Jesu wachen»), скрипка в арии альта h-moll («Erbarme dich»), флейта в арии сопрано a-moll («Aus Liebe will mein Heiland sterben»), в «Страстях по Иоанну» - две виолы да гамба в арии тенора c-moll («Erw ̈age, wie sein blutgef ̈arbter R ̈ukken»), и др.
2) В музыке XVIII века полностью выписанная нотами (а не импровизируемая по цифровке) партия бассо-континуо, исполняющаяся на клавишном инструменте (например, cembalo obligato - облигатный клавесин), то есть облигатный (обязательный) аккомпанемент. Такой тип аккомпанемента начал складываться в конце эпохи генерал-баса в гомофонной музыке разных течений галантного стиля, характерен для венской классической школы. Стал основным в музыке классико-романтической традиции.