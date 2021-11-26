ОБЛИГАТО

ОБЛИГАТО - в му­зы­ке ба­рок­ко пар­тия оп­ре­де­лён­но­го со­ли­рую­ще­го ин­ст­ру­мен­та, пред­на­зна­чен­ная к обя­за­тель­но­му ис­пол­не­нию.

В но­тах обо­зна­ча­лась по-раз­но­му, например violino ob­li­ga­to (обя­за­тель­ная скрип­ка), violino con­cer­tato (кон­цер­ти­рую­щая скрип­ка). Тер­мин в дан­ном зна­че­нии за­фик­си­ро­ван в Музыкальном сло­ва­ре И.Г. Валь­те­ра (1732). Об­раз­цы - в «стра­стях» и кан­та­тах И.С. Ба­ха , где об­ли­гат­ный ин­ст­ру­мент и го­лос пев­ца-со­лис­та из­ла­га­ют те­му и об­ра­зу­ют ме­ло­ди­че­ски раз­ви­тый кон­тра­пункт: в «Стра­стях по Мат­фею» это го­бой в арии те­но­ра c-moll («Ich will mit meinem Jesu wachen»), скрип­ка в арии аль­та h-moll («Erbarme dich»), флей­та в арии со­пра­но a-moll («Aus Liebe will mein Heiland sterben»), в «Стра­стях по Ио­ан­ну» - две вио­лы да гам­ба в арии те­но­ра c-moll («Erw ̈age, wie sein blutgef ̈arbter R ̈ukken»), и др.

2) В му­зы­ке XVIII века пол­но­стью вы­пи­сан­ная но­та­ми (а не им­про­ви­зи­руе­мая по циф­ров­ке) пар­тия бас­со-кон­ти­нуо, ис­пол­няю­щая­ся на кла­виш­ном ин­ст­ру­мен­те (например, cembalo obligato - об­ли­гат­ный кла­ве­син), то есть об­ли­гат­ный (обя­за­тель­ный) ак­ком­па­не­мент. Та­кой тип ак­ком­па­не­мен­та на­чал скла­ды­вать­ся в кон­це эпо­хи ге­не­рал-ба­са в го­мо­фон­ной му­зы­ке раз­ных те­че­ний га­лант­но­го сти­ля, ха­рак­те­рен для вен­ской клас­си­че­ской шко­лы. Стал ос­нов­ным в му­зы­ке клас­си­ко-ро­ман­тической тра­ди­ции.

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