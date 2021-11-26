НИМФЕНБУРГ
НИМФЕНБУРГ (Nymphenburg) - дворцово-парковый ансамбль в Мюнхене.
Расположен в западной части города. Летняя резиденция Виттельсбахов. Основан в 1664 году курфюрстом Баварии Фердинандом Марией как подарок жене Генриетте Аделаиде Савойской в честь рождения сына Максимилиана II. 28 мая 1741 года, во время Силезских войн 1740-1742, 1744-1745 годы, здесь заключён Нимфенбургский договор между представителями Баварии, Франции, Саксонии, Пруссии и Испании против Австрии. Место смерти короля Баварии Максимилиана I, место рождения короля Баварии Людовика II. С 1918 года в государственной собственности, глава дома Виттельсбахов пользуется правом использовать часть помещений в качестве жилья. Сильно пострадал в 1944 году.
Ансамбль дворца - один из лучших примеров баварского барокко. Центральный 3-этажный корпус строился в духе итал. вилл в 1664-1675 годы (арх. А. Барелли, фасад - 1716 год, арх. Й. Эфнер). При курфюрсте Максимилиане II в 1702-1704 годы с севера и юга возведены дополнительные выступающие корпуса, соединённые с дворцом аркадными галереями (архитекторы Э. Цуккалли, Дж.А. Вискарди; в сев. корпусе в 1713 году построена часовня). В 1720-е годы к северной стороне пристроен корпус оранжерей (с 1990 года Музей человека и природы), к южной - корпус конюшен, где ныне размещены собрание нимфенбургского фарфора (с середины XVIII века) и музей экипажей (1952 год; кареты XVII-XIX веков).
Интерьеры главного корпуса и пристроек оформлялись в различных стилях - Большой зал приёмов в стиле рококо (1755-1757 годы, росписи, пилястры и лепнина, художники И.Б. и Д. Циммерман, арх. Ф. де Кювилье Старший), Лаковый кабинет в стиле шинуазри, Галерею красавиц украшают 36 женских портретов, написанных по заказу Людовика I Й.К. Штилером (1827-1850 годы). Перед городским фасадом дворца организована парадная часть в виде полукруга, по внешней стороне которого построены небольшие 2-этажные дома (1728-1758 годы); общая длина фасада ансамбля около 700 м. Внутри полукруглого двора вырыт бассейн (фонтан - 1716 годы, перестроен в 1807 году), от которого на восток отходит канал Нимфенбургер-Штихканал (1728-1730 годы), на северо-восток - канал Нимфенбург-Бидерштайнер (1702-1704 годы, соединяет Нимфенбург с р. Изар), по берегам которого расположены здания Фарфоровой мануфактуры (основана курфюрстом Максимилианом III Иосифом в 1747 году в замке Нойдек, перенесена в Нимфенбург в 1761 году).
К западу от дворца - парк (около 180 га; открыт для публики с 1792 года), в организации которого сказалось влияние Версаля. На месте небольшого итал. парка в 1701-1704 годы (Ш. Кабоне) и 1715 году (ученик А. Ленотра Д. Жирар) разбита небольшая регулярная часть с партером и фонтаном Флоры (1717-1722 годы), по оси которого в 1701-1703 годы прорыт канал Пасинг-Нимфенбургер (длина около 2,8 км; в 500 м от дворца - Большой каскад, 1717 год, арх. Й. Эфнер), подводящий воду от р. Вюрм. По сторонам канала расположена пейзажная часть парка с прудами (первая четверть XIX века, парковый арх. Ф.Л. фон Шкель). В его северной части - 8-угольное здание Пагоденбург (1716-1719 годы, арх. Эфнер; перестроено в 1767 году, арх. Ф. де Кювилье Старший; интерьеры 2-го этажа в духе шинуазри), часовня-руина Магдалененклаузе (1725-1728 годы; росписи Н.Г. Штубера), парники («Железный дом», 1807 год, перестроен в 1867 году), ботанический сад. В южной части - дом с банями Баденбург (1718-1722 годы, арх. Эфнер); охотничий дворец Амалиенбург в стиле рококо (1734-1739 годы, арх. Ф. де Кювилье Старший; «Зеркальный зал», кухня с делфтским фаянсом); ансамбль фермы «Деревня» (в духе «Деревни» Марии Антуанетты в Версале) со зданием Зелёной насосной станции (XVIII век), коттедж для детей курфюрста Максимилиана IV Иосифа (1799 год), храм Аполлона (1862-1865 годы, арх. Л. фон Кленце). Парк украшен мраморными статуями, вазами XVIII века. Прямой аллеей (длина 2 км) Нимфенбург был связан с охотничьим замком Блютенбург (1438-1439 годы, перестроен в конце XV века).
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