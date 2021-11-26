НИМФЕНБУРГ

НИМФЕНБУРГ (Nymphenburg) - двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль в Мюн­хе­не .

Рас­по­ло­жен в западной час­ти го­ро­да. Лет­няя ре­зи­ден­ция Вит­тельс­ба­хов. Ос­но­ван в 1664 году кур­фюр­стом Ба­ва­рии Фер­ди­нан­дом Ма­ри­ей как по­да­рок же­не Ген­ри­ет­те Аде­лаи­де Са­вой­ской в честь ро­ж­де­ния сы­на Мак­си­ми­лиа­на II. 28 мая 1741 года, во вре­мя Си­лез­ских войн 1740-1742, 1744-1745 годы, здесь за­клю­чён Ним­фен­бург­ский до­го­вор ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми Ба­ва­рии, Фран­ции, Сак­со­нии, Прус­сии и Ис­па­нии про­тив Ав­ст­рии. Ме­сто смер­ти ко­ро­ля Ба­ва­рии Мак­си­ми­лиа­на I, ме­сто ро­ж­де­ния ко­ро­ля Ба­ва­рии Лю­до­ви­ка II. С 1918 года в государственной соб­ст­вен­но­сти, гла­ва до­ма Вит­тельс­ба­хов поль­зу­ет­ся пра­вом ис­поль­зо­вать часть по­ме­ще­ний в ка­че­ст­ве жи­лья. Силь­но по­стра­дал в 1944 году.

Ан­самбль двор­ца - один из луч­ших при­ме­ров ба­вар­ско­го ба­рок­ко. Центральный 3-этаж­ный кор­пус стро­ил­ся в ду­хе итал. вилл в 1664-1675 годы (арх. А. Ба­рел­ли, фа­сад - 1716 год, арх. Й. Эф­нер). При кур­фюр­сте Мак­си­ми­лиа­не II в 1702-1704 годы с се­ве­ра и юга воз­ве­де­ны до­пол­нительные вы­сту­паю­щие кор­пу­са, со­еди­нён­ные с двор­цом ар­кад­ны­ми га­ле­рея­ми (ар­хи­тек­то­ры Э. Цук­кал­ли, Дж.А. Вис­кар­ди; в сев. кор­пу­се в 1713 году по­строе­на ча­сов­ня). В 1720-е годы к северной сто­ро­не при­стро­ен кор­пус оран­же­рей (с 1990 года Му­зей че­ло­ве­ка и при­ро­ды), к юж­ной - кор­пус ко­ню­шен, где ны­не раз­ме­ще­ны со­б­ра­ние ним­фен­бург­ско­го фар­фо­ра (с середины XVIII века) и му­зей эки­па­жей (1952 год; ка­ре­ты XVII-XIX веков).

Ин­терь­е­ры главного кор­пу­са и при­стро­ек оформ­ля­лись в различных сти­лях - Боль­шой зал приё­мов в сти­ле ро­ко­ко (1755-1757 годы, рос­пи­си, пи­ля­ст­ры и леп­ни­на, ху­дож­ни­ки И.Б. и Д. Цим­мер­ман, арх. Ф. де Кю­ви­лье Стар­ший), Ла­ко­вый ка­би­нет в сти­ле ши­ну­аз­ри, Га­ле­рею кра­са­виц ук­ра­ша­ют 36 жен­ских порт­ре­тов, на­пи­сан­ных по за­ка­зу Лю­до­ви­ка I Й.К. Шти­ле­ром (1827-1850 годы). Пе­ред городским фа­са­дом двор­ца ор­га­ни­зо­ва­на па­рад­ная часть в ви­де по­лу­кру­га, по внеш­ней сторо­не ко­то­ро­го по­строе­ны не­боль­шие 2-этаж­ные до­ма (1728-1758 годы); об­щая дли­на фа­са­да ан­самб­ля около 700 м. Внут­ри по­лу­круг­ло­го дво­ра вы­рыт бас­сейн (фон­тан - 1716 годы, пе­ре­стро­ен в 1807 году), от ко­то­ро­го на вос­ток от­хо­дит ка­нал Ним­фен­бур­гер-Штих­ка­нал (1728-1730 годы), на се­ве­ро-восток - ка­нал Ним­фен­бург-Би­дер­штай­нер (1702-1704 годы, со­еди­ня­ет Нимфенбург с р. Изар), по бе­ре­гам ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны зда­ния Фар­фо­ро­вой ма­ну­фак­ту­ры (ос­но­ва­на кур­фюр­стом Мак­си­ми­лиа­ном III Ио­си­фом в 1747 году в зам­ке Ной­дек, пе­ре­не­се­на в Нимфенбург в 1761 году).

К за­па­ду от двор­ца - парк (около 180 га; от­крыт для пуб­ли­ки с 1792 года), в ор­га­ни­за­ции ко­то­ро­го ска­за­лось влия­ние Вер­са­ля. На мес­те не­боль­шо­го итал. пар­ка в 1701-1704 годы (Ш. Ка­бо­не) и 1715 году (уче­ник А. Ле­нот­ра Д. Жи­рар) раз­би­та не­боль­шая ре­гу­ляр­ная часть с пар­те­ром и фон­та­ном Фло­ры (1717-1722 годы), по оси ко­то­ро­го в 1701-1703 годы про­рыт ка­нал Па­синг-Ним­фен­бур­гер (дли­на около 2,8 км; в 500 м от двор­ца - Боль­шой кас­кад, 1717 год, арх. Й. Эф­нер), под­во­дя­щий во­ду от р. Вюрм. По сто­ро­нам ка­на­ла рас­по­ло­же­на пей­заж­ная часть пар­ка с пру­да­ми (первая четверть XIX века, пар­ко­вый арх. Ф.Л. фон Шкель). В его северной час­ти - 8-уголь­ное зда­ние Па­го­ден­бург (1716-1719 годы, арх. Эф­нер; пе­ре­строе­но в 1767 году, арх. Ф. де Кю­ви­лье Стар­ший; ин­терь­е­ры 2-го эта­жа в ду­хе ши­ну­аз­ри), ча­сов­ня-руи­на Ма­гда­ле­нен­клау­зе (1725-1728 годы; рос­пи­си Н.Г. Шту­бе­ра), пар­ни­ки («Же­лез­ный дом», 1807 год, пе­ре­стро­ен в 1867 году), бо­та­нический сад. В южной час­ти - дом с ба­ня­ми Ба­ден­бург (1718-1722 годы, арх. Эф­нер); охот­ни­чий дво­рец Ама­ли­ен­бург в сти­ле ро­ко­ко (1734-1739 годы, арх. Ф. де Кю­ви­лье Стар­ший; «Зер­каль­ный зал», кух­ня с делфт­ским фа­ян­сом); ан­самбль фер­мы «Де­рев­ня» (в ду­хе «Де­рев­ни» Ма­рии Ан­туа­нет­ты в Вер­са­ле) со зда­ни­ем Зе­лё­ной на­сос­ной стан­ции (XVIII век), кот­тедж для де­тей кур­фюр­ста Мак­си­ми­лиа­на IV Ио­си­фа (1799 год), храм Апол­лона (1862-1865 годы, арх. Л. фон Клен­це ). Парк ук­ра­шен мра­мор­ны­ми ста­туя­ми, ва­за­ми XVIII века. Пря­мой ал­ле­ей (дли­на 2 км) Нимфенбург был свя­зан с охот­ничь­им зам­ком Блю­тен­бург (1438-1439 годы, пе­ре­стро­ен в конце XV века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)