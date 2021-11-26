МУРИЛЬО БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН - испанский живописец.
Учился у севильского художника Х. дель Кастильо. Жил и работал в Севилье; один из создателей и первый президент (1660 год) севильской АХ. Во время поездки в Мадрид (1658 год) близко соприкоснулся с творчеством современных испанских художников (А. Кано, Д. Веласкеса) и изучал в королевском собрании произведения П.П. Рубенса, А. ван Дейка, Корреджо, Тициана.
Раннее творчество Мурильо развивалось в русле стиля барокко и отмечено влиянием Ф. Сурбарана и Ф. де Эрреры Старшего. В первом крупном заказе цикла картин для монастыря францисканцев в Севилье (1645-1646 годы; наиболее известны «Сан Диего де Алькала раздаёт милостыню бедным», Академия Сан-Фернандо, Мадрид, и «Кухня ангелов», Лувр, Париж) живописная манера сохраняет непрозрачность красок, плотность мазка, контрасты светотени. Стремление Мурильо к жанровой трактовке религиозной темы обнаруживают «Святое Семейство с птичкой» (около 1649-1650 годов, Прадо, Мадрид), «Бегство в Египет» (около 1647-1650 годов, Палаццо Бьянко, Генуя; вариант - в Институте искусств, Детройт), «Поклонение пастухов» (около 1650 года, Прадо; 1675-1680 годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург).
После 1650 года важное место в творчестве Мурильо занимают сюжеты: чудесные явления Девы Марии и Христа («Видение святого Антония Падуанского», 1656 год, собор в Севилье; вариант - 1675-1680 годы, Эрмитаж), «Непорочное зачатие» (1652 год, Музей изящных искусств, Севилья; около 1650, 1660, 1678 годов, Прадо; около 1645 года, 1680 год, Эрмитаж; около 1665 года, Лувр).
Славу Мурильо принесли многочисленные изображения Мадонны, воплощавшие распространённый в Андалусии идеал женской красоты («Мадонна с Младенцем», около 1650-1655 годов, Палаццо Питти, Флоренция; «Мадонна-цыганка», около 1675 года, Национальная галерея, Рим, и другое).
Отмеченные тонким поэтическим чувством пейзажи придают особую привлекательность картинам из жизни святого Иакова (1660-1675 годы; «Благословение Иакова Исааком» и «Лестница ангелов» - Эрмитаж). Среди крупнейших работ позднего периода - «Святой Фома Вильнуэва, раздающий милостыню» (1678 год, Музей изящных искусств, Севилья) и другие картины, заказанные монастырём капуцинов в Севилье (1665-1678 годы), серия работ для церкви госпиталя Ла-Каридад в Севилье (1674-1680 годы, ныне - в различных музеях); их отличают воздушная перспектива и динамичная композиция.
Портреты Мурильо (каноника Ю. де Неве, 1665 год; фламандского купца Н. де Омазура, 1672 год; «Еврей», около 1670 года, все - Прадо; церемониймейстера собора А. де Андраде, между 1650 и 1660 годами, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; автопортрет, около 1670 года, Национальная галерея, Лондон) отмечены тщательностью следования натуре и несомненным мастерством.
Более многообразны его работы бытового жанра, с развитой драматургией (серия небольших картин о блудном сыне, около 1660-1680 годов, Национальная галерея искусства, Вашингтон, и другие собрания); жанровый характер имеют полотна «Девушки у окна» (около 1670 года, Национальная галерея искусства, Вашингтон), «Девушка из Галисии с монетой» (около 1650 года, Прадо).
Особую выразительность в картинах Мурильо приобретают образы детей - как в религиозной живописи («Дети Христос и Иоанн Креститель», 1655-1660 годы, Эрмитаж; около 1670 года, Прадо; «Мальчик Иоанн Креститель с ягнёнком», около 1668 года, Художественно-исторический музей, Вена), так и в бытовом жанре [изображения детей-нищих на севильских улицах: парные работы «Мальчик с собакой» и «Девочка с фруктами», обе 1655-1660 годы, Эрмитаж и ГМИИ; «Мальчик-нищий» («Вшивый»), 1645-1655 годы, Лувр, и другое].
Картины 1670-х годов («Едоки дыни и винограда», «Продавщицы фруктов», «Игроки в кости»; все - Старая пинакотека, Мюнхен) выполнены в манере, которую старые испанские авторы называли «вапоросо» (от испанского vapor - пар), то есть насыщены лёгкими переходами цвета, тающими переливами воздушной светотени. Слава, сопутствовавшая Мурильо при жизни, возросла после его смерти. Его особенно ценили в XVIII веке во Франции и Англии; в XIX веке Мурильо считался самым известным испанским живописцем.