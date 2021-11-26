МОНСУ ДЕЗИДЕРИО

МОНСУ ДЕЗИДЕРИО (настоящие имя и фамилия - Фран­суа де Но­ме) - французский жи­во­пи­сец.

Около 1604 года пе­ре­ехал в Рим, где учил­ся у фламандского пей­за­жи­ста Б. Лау­вер­са.

С 1610 года жил в Не­апо­ле .

Внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в фор­ми­ро­ва­ние фан­та­стического пей­за­жа и ар­хитектуры ка­прич­чио, соз­дав наи­бо­лее ран­ние и зна­чи­тель­ные их об­раз­цы. Ин­те­рес Монсу Дезидерио к при­чуд­ли­вым фор­мам, ви­зио­нер­ским ин­тер­пре­та­ци­ям про­стран­ст­ва и ар­хитектурных форм объ­яс­ня­ет­ся его зна­ком­ст­вом с на­сле­ди­ем ин­тер­на­цио­наль­но­го мань­е­риз­ма, а так­же с твор­че­ст­вом Ж. Кал­ло .

Фун­да­мен­таль­ным для ста­нов­ле­ния сти­ля Монсу Дезидерио бы­ли влия­ния ни­дерландского мас­те­ра Х.В. де Ври­са, од­но­го из ос­но­ва­те­лей жан­ра ар­хитектурного пей­за­жа, и итальянского жи­во­пис­ца Ф. На­по­ле­та­но. В Ита­лии ху­дожественный язык мас­те­ра обо­га­тил­ся изы­скан­ной па­лит­рой, ди­на­мич­ной и кон­тра­ст­ной све­то­те­не­вой мо­де­ли­ров­кой.

От­ли­чительные чер­ты жи­во­пи­си Монсу Дезидерио - виб­ри­рую­щий ма­зок, ха­рак­тер­ные свет­ло-се­рые и би­тум­ные то­на; в изо­бра­жени­ях не­по­вто­ри­мо-при­чуд­ли­вых со­ору­же­ний уга­ды­ва­ют­ся силь­но пе­ре­ра­бо­тан­ные об­раз­цы ро­ман­ской и го­тической ар­хи­тек­ту­ры Северной Ев­ро­пы, со­сед­ст­вую­щие с ан­тич­ны­ми руи­на­ми или ре­нес­санс­ны­ми по­строй­ка­ми. Сю­же­ты в его кар­ти­нах име­ют вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние и пол­но­стью под­чи­ня­ют­ся де­ко­ра­тив­ной ло­ги­ке ком­по­зи­ции.

Сре­ди ра­бот: «Му­че­ни­че­ст­во св. Ека­те­ри­ны» (Городская ху­дожественная га­ле­рея, Са­ут­гемп­тон), «Раз­ру­ше­ние идо­лов» (Му­зей Ка­по­ди­мон­те , Не­аполь), «Со­ло­мон в хра­ме» (Му­зей зем­ли Ниж­няя Сак­со­ния, Ган­но­вер), «Ин­терь­ер со­бо­ра» (Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Бу­да­пешт), «Пут­ник у во­рот го­ро­да» (Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург).

Дол­гое вре­мя под име­нем Монсу Дезидерио бы­ли из­вест­ны так­же про­из­ве­де­ния ещё двух жи­во­пис­цев, ра­бо­тав­ших в Ита­лии: уро­жен­ца Ме­ца Ди­дье Бар­ра (около 1590 года - около 1647 года или после 1652 года), ко­то­рый ис­поль­зо­вал имя Монсу Дезидерио в ка­че­ст­ве псев­до­ни­ма, и Фран­че­ско Де­зи­де­рио (Де­зи­де­ри; 1592 год - по­сле 1640 года).

Про­бле­ма иден­ти­фи­ка­ции ху­дож­ни­ков и ат­ри­бу­ции их ра­бот бы­ла раз­ре­ше­на не­апо­ли­тан­ским ис­то­ри­ком искусства Р. Кау­за толь­ко в 1956 году.