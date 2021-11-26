МОНСУ ДЕЗИДЕРИО
МОНСУ ДЕЗИДЕРИО (настоящие имя и фамилия - Франсуа де Номе) - французский живописец.
Около 1604 года переехал в Рим, где учился у фламандского пейзажиста Б. Лауверса.
С 1610 года жил в Неаполе.
Внёс существенный вклад в формирование фантастического пейзажа и архитектуры каприччио, создав наиболее ранние и значительные их образцы. Интерес Монсу Дезидерио к причудливым формам, визионерским интерпретациям пространства и архитектурных форм объясняется его знакомством с наследием интернационального маньеризма, а также с творчеством Ж. Калло.
Фундаментальным для становления стиля Монсу Дезидерио были влияния нидерландского мастера Х.В. де Вриса, одного из основателей жанра архитектурного пейзажа, и итальянского живописца Ф. Наполетано. В Италии художественный язык мастера обогатился изысканной палитрой, динамичной и контрастной светотеневой моделировкой.
Отличительные черты живописи Монсу Дезидерио - вибрирующий мазок, характерные светло-серые и битумные тона; в изображениях неповторимо-причудливых сооружений угадываются сильно переработанные образцы романской и готической архитектуры Северной Европы, соседствующие с античными руинами или ренессансными постройками. Сюжеты в его картинах имеют второстепенное значение и полностью подчиняются декоративной логике композиции.
Среди работ: «Мученичество св. Екатерины» (Городская художественная галерея, Саутгемптон), «Разрушение идолов» (Музей Каподимонте, Неаполь), «Соломон в храме» (Музей земли Нижняя Саксония, Ганновер), «Интерьер собора» (Музей изобразительных искусств, Будапешт), «Путник у ворот города» (Эрмитаж, Санкт-Петербург).
Долгое время под именем Монсу Дезидерио были известны также произведения ещё двух живописцев, работавших в Италии: уроженца Меца Дидье Барра (около 1590 года - около 1647 года или после 1652 года), который использовал имя Монсу Дезидерио в качестве псевдонима, и Франческо Дезидерио (Дезидери; 1592 год - после 1640 года).
Проблема идентификации художников и атрибуции их работ была разрешена неаполитанским историком искусства Р. Кауза только в 1956 году.