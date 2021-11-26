МОНКРЕТЬЕН АНТУАН ДЕ

МОНКРЕТЬЕ́Н АНТУАН ДЕ - французский эко­но­мист, дра­ма­тург.

Сын ап­те­ка­ря, ра­но оси­ро­тел; учил­ся в кол­ле­же в Ка­не. В 1605 году, пре­сле­дуе­мый за убий­ст­во про­тив­ни­ка на ду­эли, А. де Монкретьен бе­жал в Анг­лию, где в те­че­ние 4 лет зна­ко­мил­ся с жиз­нью тор­го­вых и промышленных го­ро­дов, по­се­щал шко­лы для бед­ных, изу­чал уро­вень за­ра­бот­ной пла­ты на разл. ма­ну­фак­ту­рах .

Всё уви­ден­ное там от­ра­зи­лось в глав­ном со­чи­не­нии А. де Монкретьена «Трак­тат по­ли­ти­че­ской эко­но­мии» («Traité d’économie politique», 1611 год, опубликован в 1615 году), ко­то­рое он на­пи­сал по воз­вра­ще­нии во Фран­цию. Сна­ча­ла труд А. де Монкретьена, в ко­то­ром он пред­ла­гал сроч­ные ме­ры по улуч­ше­нию эко­но­мического со­стоя­ния Фран­ции, был при­нят бла­го­склон­но и А. де Монкретьен

был на­зна­чен чле­ном Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та. Од­на­ко вско­ре был от­прав­лен гу­бер­на­то­ром про­вин­ци­аль­но­го г. Ша­тий­он-сюр-Лу­ар (ссыл­ка бы­ла смяг­че­на да­ро­ва­ни­ем ба­рон­ско­го ти­ту­ла). Во вре­мя вос­ста­ния гу­ге­но­тов быв. ка­то­лик А. де Монкретьен всту­пил в их ря­ды, а в мае 1621года воз­гла­вил мя­теж в Нор­ман­дии, во вре­мя ко­то­ро­го был убит. Упо­ми­на­ние име­ни А. де Монкретьена бы­ло за­пре­ще­но, а его глав­ное со­чи­не­ние пре­да­но заб­ве­нию и ос­та­ва­лось вне по­ля зре­ния эко­но­ми­стов XVII-XVIII веков (пе­ре­из­да­но лишь в 1889 году). Тем не ме­нее не­ко­то­рые из ре­ко­мен­да­ций А. де Монкретьена, не при­ня­тых при его жиз­ни, бы­ли так или ина­че во­пло­ще­ны в жизнь кар­ди­на­лом Ри­ше­льё, а позд­нее Ж.Б. Коль­бе­ром .

А. де Монкретьен трак­то­вал бо­гат­ст­во как на­ту­раль­ный про­дукт, со­з­да­вае­мый тру­дом и реа­ли­зуе­мый на внеш­них рын­ках. Для А. де Монкретьена «наи­боль­шее бо­гат­ст­во - это не­ис­чер­пае­мый из­бы­ток лю­дей», ко­то­рый дол­жен ак­тив­но ис­поль­зо­вать­ся. А, де Монкретьен од­ним из пер­вых об­ра­щал вни­ма­ние на ин­ди­ви­дуа­ли­стический ха­рак­тер эко­но­ми­ки, не­об­хо­ди­мость учи­ты­вать ча­ст­ные ин­те­ре­сы, ко­то­рые и яв­ля­ют­ся фун­даментом дви­жу­щей си­лой всех эко­но­мических яв­ле­ний. Сле­до­ва­ние ча­ст­но­му ин­те­ре­су - ос­но­ва но­во­вве­де­ний, по­зво­ляю­щих по­лу­чить про­из­во­дительный до­ход пу­тём сни­же­ния из­дер­жек про­из­вод­ст­ва, из­го­тов­ле­ния бо­лее де­шёвых про­дук­тов. Под­держ­ке про­из­во­ди­те­ля долж­но спо­соб­ст­во­вать и спра­вед­ли­вое на­ло­го­об­ло­же­ние, учи­ты­ваю­щее до­хо­ды лиц, пред­став­ляю­щих все слои об­ще­ст­ва.

Для вос­ста­нов­ле­ния тор­го­во­го ба­лан­са Фран­ции по­сле кри­зи­са начала XVII века. А. де Монкретьен пред­ла­гал ус­ко­рен­ное раз­ви­тие ма­ну­фак­тур. Их рост по­зво­лил бы со­кра­тить им­порт. Он со­ве­то­вал пра­ви­тель­ст­ву при­нять от­вет­ные ме­ры про­тив стран (в осо­бен­но­сти Анг­лии и Ис­па­нии), ко­то­рые ус­та­но­ви­ли од­но­сто­рон­ние про­тек­цио­ни­ст­ские ме­ры про­тив французских куп­цов.

Осо­бой за­слу­гой А. де Монкретьена счи­та­ет­ся вве­де­ние им в обо­рот тер­ми­на по­ли­ти­че­ская эко­но­мия, ко­то­рым он обо­зна­чал со­во­куп­ность пра­вил хо­зяйственной дея­тель­но­сти в мас­шта­бах го­су­дар­ст­ва; тер­мин стал на­зва­ни­ем нау­ки.

Как дра­ма­тург А. де Монкретьен де­бю­ти­ро­вал тра­ге­ди­ей «Со­фо­нис­ба» («So­phonisbe», опубликован в 1595 году), ко­то­рая бы­ла пе­ре­ра­бо­та­на по ре­ко­мен­да­ци­ям Ф. Ма­лер­ба: в но­вой ре­дак­ции - «Кар­фа­ге­нян­ка» («Carthagi­noise», опубликован в 1601 году). Дра­ма­тур­гия А. де Монкретьена воз­ник­ла на пе­ре­ход­ном эта­пе от тра­ге­дии гу­ма­ни­стичекого ти­па (Р. Гар­нье, Дж. Трис­си­но) к те­ат­ру клас­си­циз­ма.

Ав­тор тра­ге­дий на биб­лей­ские и ан­тич­ные сю­же­ты: «Да­вид» («David»), «Аман» («Aman»), «Ла­ке­де­мо­нян­ки» («Les Lacènes», все опубликованы в 1601 году), «Гек­тор» («Hector», опубликован в 1604 году). Наи­бо­лее зна­чи­тель­ное из литературных про­из­ве­де­ний А. де Монкретьен - ис­то­рическая тра­ге­дия о Ма­рии Стю­арт «Шот­ланд­ка» [«L’Escos­saise», опубликован в 1601 году; в пе­ре­ра­бо­тан­ном ва­ри­ан­те - «Ко­ро­ле­ва Шот­лан­дии» («La Reine d’Es­cosse», опубликован в 1604 году)]. Сре­ди других со­чи­не­ний: эпи­та­фии, по­этические по­сла­ния, дра­ма «Пас­то­раль» («La Bergerie», опубликован в 1601 году).