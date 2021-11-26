МОНКРЕТЬЕН АНТУАН ДЕ
МОНКРЕТЬЕ́Н АНТУАН ДЕ - французский экономист, драматург.
Сын аптекаря, рано осиротел; учился в коллеже в Кане. В 1605 году, преследуемый за убийство противника на дуэли, А. де Монкретьен бежал в Англию, где в течение 4 лет знакомился с жизнью торговых и промышленных городов, посещал школы для бедных, изучал уровень заработной платы на разл. мануфактурах.
Всё увиденное там отразилось в главном сочинении А. де Монкретьена «Трактат политической экономии» («Traité d’économie politique», 1611 год, опубликован в 1615 году), которое он написал по возвращении во Францию. Сначала труд А. де Монкретьена, в котором он предлагал срочные меры по улучшению экономического состояния Франции, был принят благосклонно и А. де Монкретьен
был назначен членом Королевского совета. Однако вскоре был отправлен губернатором провинциального г. Шатийон-сюр-Луар (ссылка была смягчена дарованием баронского титула). Во время восстания гугенотов быв. католик А. де Монкретьен вступил в их ряды, а в мае 1621года возглавил мятеж в Нормандии, во время которого был убит. Упоминание имени А. де Монкретьена было запрещено, а его главное сочинение предано забвению и оставалось вне поля зрения экономистов XVII-XVIII веков (переиздано лишь в 1889 году). Тем не менее некоторые из рекомендаций А. де Монкретьена, не принятых при его жизни, были так или иначе воплощены в жизнь кардиналом Ришельё, а позднее Ж.Б. Кольбером.
А. де Монкретьен трактовал богатство как натуральный продукт, создаваемый трудом и реализуемый на внешних рынках. Для А. де Монкретьена «наибольшее богатство - это неисчерпаемый избыток людей», который должен активно использоваться. А, де Монкретьен одним из первых обращал внимание на индивидуалистический характер экономики, необходимость учитывать частные интересы, которые и являются фундаментом движущей силой всех экономических явлений. Следование частному интересу - основа нововведений, позволяющих получить производительный доход путём снижения издержек производства, изготовления более дешёвых продуктов. Поддержке производителя должно способствовать и справедливое налогообложение, учитывающее доходы лиц, представляющих все слои общества.
Для восстановления торгового баланса Франции после кризиса начала XVII века. А. де Монкретьен предлагал ускоренное развитие мануфактур. Их рост позволил бы сократить импорт. Он советовал правительству принять ответные меры против стран (в особенности Англии и Испании), которые установили односторонние протекционистские меры против французских купцов.
Особой заслугой А. де Монкретьена считается введение им в оборот термина политическая экономия, которым он обозначал совокупность правил хозяйственной деятельности в масштабах государства; термин стал названием науки.
Как драматург А. де Монкретьен дебютировал трагедией «Софонисба» («Sophonisbe», опубликован в 1595 году), которая была переработана по рекомендациям Ф. Малерба: в новой редакции - «Карфагенянка» («Carthaginoise», опубликован в 1601 году). Драматургия А. де Монкретьена возникла на переходном этапе от трагедии гуманистичекого типа (Р. Гарнье, Дж. Триссино) к театру классицизма.
Автор трагедий на библейские и античные сюжеты: «Давид» («David»), «Аман» («Aman»), «Лакедемонянки» («Les Lacènes», все опубликованы в 1601 году), «Гектор» («Hector», опубликован в 1604 году). Наиболее значительное из литературных произведений А. де Монкретьен - историческая трагедия о Марии Стюарт «Шотландка» [«L’Escossaise», опубликован в 1601 году; в переработанном варианте - «Королева Шотландии» («La Reine d’Escosse», опубликован в 1604 году)]. Среди других сочинений: эпитафии, поэтические послания, драма «Пастораль» («La Bergerie», опубликован в 1601 году).