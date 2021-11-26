МЕНУЭТ

Ста­рин­ный французский та­нец; музыкальный жанр.

(франц. menuet, от menu pas – ма­лень­кий шаг) Пред­по­ло­жи­тель­но вос­хо­дит к нар. тан­цу пров. Пуа­ту. При Лю­до­ви­ке XIV стал га­лант­ным при­двор­ным тан­цем, пер­вый из­вест­ный ком­по­зи­тор – ав­тор М. – Ж. Б. Люл­ли (1664). М. бы­ст­ро рас­про­стра­нил­ся в стра­нах Ев­ро­пы, в 18 – нач. 19 вв. этим тан­цем обыч­но на­чи­на­лись ба­лы. В Рос­сии М. по­явил­ся в нач. 18 в. на ас­самб­ле­ях Пет­ра I . М. – пар­ный та­нец со слож­ны­ми фи­гу­ра­ми; муз. раз­мер 3 4. Про­стые по му­зы­ке М., пред­на­зна­чен­ные для тан­цев, со­чи­ня­ло боль­шин­ст­во ком­по­зи­то­ров 18 в.

Од­но­вре­мен­но у ком­по­зи­то­ров ба­рок­ко (с по­след­ней тре­ти 17 в.) ин­ст­ру­мен­таль­ные пье­сы-М. ста­ли вво­дить­ся в сюи­ты, поя­ви­лась тра­ди­ция вклю­чать два М. под­ряд, не­ред­ко с по­вто­ре­ни­ем пер­во­го М. по­сле вто­ро­го. Спе­ци­фич. раз­но­вид­ность М. – в клас­сич. сим­фо­ни­ях и квар­те­тах (как пра­ви­ло, III, ре­же II часть со­нат­но-сим­фо­ни­че­ско­го цик­ла). Для неё ха­рак­тер­ны слож­ная 3-ча­ст­ная фор­ма da capo с трио в ка­че­ст­ве сред­ней час­ти (назв. «трио» – по 3-го­лос­ной фак­ту­ре, ти­пич­ной для вто­ро­го М. в ран­них сюи­тах), ожив­лён­ный ха­рак­тер, ост­ро­ум­ные рит­мич. и муз.-син­так­сич. ре­ше­ния. Й. Гайдн, В. А. Мо­царт , Л. ван Бет­хо­вен вво­ди­ли по­доб­ные М. и в др. мно­го­ча­ст­ные ин­ст­ру­мен­таль­ные со­чи­не­ния: ди­вер­тис­мен­ты, кас­са­ции, се­ре­на­ды, разл. ан­самб­ли, фп. со­на­ты. Ме­сто М. в со­нат­но-сим­фо­ни­че­ском цик­ле на­чи­ная с Бет­хо­ве­на за­ня­ло скер­цо. В му­зы­ке кон. 19–20 вв. не­ред­ки сти­ли­за­ции ме­ну­эта.

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