МАРИНО ДЖАМБАТТИСТА

МАРИНО ДЖАМБАТТИСТА - итальянский по­эт.

В мо­ло­до­сти слу­жил у знат­ных не­апо­ли­тан­цев (в т. ч. с 1592 года - у Мат­тео ди Ка­пуа, прин­ца ди Кон­ка); со­чи­нял сти­хи, по­лу­чив­шие хо­ж­де­ние в ру­ко­пи­сях. В 1600-16005 годах жил в Ри­ме и Ве­не­ции, в 1605-1607 годах - в со­ста­ве пон­ти­фи­каль­ной мис­сии в Ра­вен­не, в 1608-1611 годах - в Ту­ри­не (с 1610 года при­двор­ный по­эт и сек­ре­тарь гер­цо­га Кар­ла Эм­ма­нуи­ла I). В 1609 году удо­сто­ен вы­со­чай­шей из на­град гер­цог­ст­ва Са­войя - Кре­ста Святого Мав­ри­кия и Ла­за­ря; с тех пор его име­но­ва­ли Ка­ва­ле­ром Ма­ри­но. В 1615-1623 годах жил во Фран­ции, где по­лу­чал боль­шую сти­пен­дию, с 1623 года - в Ри­ме, за­тем в Не­апо­ле.

Пе­ча­тал­ся с 1602 года. Ав­тор ог­ром­но­го ко­ли­че­ст­ва ма­лых по­этических со­чи­не­ний; поч­ти все они во­шли в со­став пя­ти из­да­ний: «Ли­ра» («Lira», 1608 год; дополненное издание - 1614 год), «Эпи­та­ла­мы» («Epitalami», 1616 год), «Мур­то­леи­да» («Mur­toleide», 1619 год), «Га­ле­рея» («Galleria», 1620 год) и «Флей­та Па­на» («Sampogna», 1620 год). Марино при­бе­гал к тра­диционным жан­рам - мад­ри­га­лу , кан­цо­не, кан­цо­нет­те , ре­же - со­не­ту. Его твор­че­ст­во, зна­ме­ную­щее со­бой пе­ре­ход от мань­е­риз­ма к ба­рок­ко , за­ве­до­мо вто­рич­но; Марино опе­ри­ро­вал го­то­вы­ми сю­жет­ны­ми бло­ка­ми и отдельными мо­ти­ва­ми ан­тич­ных и ре­нес­санс­ных по­этов (осо­бой по­пу­ляр­но­стью при жиз­ни Марино поль­зо­ва­лись его ва­риа­ции на те­му по­це­луя на ос­но­ве со­чи­не­ний Ка­тул­ла, Ио­ан­на Cекунда, П. де Рон­са­ра и Т. Тас­со).

Ха­рак­тер­ный для Марино ин­те­рес к взаи­мо­дей­ст­вию жи­во­пис­но­го изо­бра­же­ния, му­зы­ки и сло­ва от­ра­зил­ся в сборнике «Га­ле­рея», ос­но­ван­ном на прин­ци­пе эк­фра­си­са, а так­же в на­сы­щен­ном мет­рическими экс­пе­ри­мен­та­ми сборник «Флей­та Па­на». Сре­ди других сочинений: 3 эс­се бо­го­слов­ско-эс­те­тического со­дер­жа­ния под об­щим названием «Свя­щен­ные про­по­ве­ди» («Dicerie sacre», 1614 год); вы­дер­жан­ная в рус­ле «кро­ва­во­го ба­рок­ко» по­эма на биб­лей­ский сю­жет «Из­бие­ние мла­ден­цев» («La strage deg­li innocenti», опубликована в 1632 году); на­бро­ски эпических по­эм «Раз­ру­шен­ный Ие­ру­са­лим» («Gerusalemme dist­rut­ta», опубликована в 1626 году) и «Ос­во­бо­ж­дён­ный Ан­твер­пен» («Anversa liberata», опубликована в 1956 году); раз­но­об­раз­ные в жан­ро­во-сти­ли­стические от­но­ше­нии «Пись­ма» («Let­tere»; отдельные под­бор­ки пуб­ли­ко­ва­лись с 1627 года). С име­нем Марино свя­за­но ве­ду­щее на­прав­ле­ние в итальянской по­эзии XVII века - ма­ри­низм .

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Марино - по­эма «Адо­нис» [«Adone», сочинение 1594-1623 годы; опубликовано в 1623 году в Па­ри­же с по­свя­ще­ни­ем Лю­до­ви­ку XIII; на русский язык пе­ре­ве­де­на - с французской вер­сии - лишь од­на песнь по­эмы (1783 год)], од­но из са­мых про­стран­ных по­этических про­из­ве­де­ний в итальянской литературе (5033 ок­та­вы, 40264 сти­ха). По­эма мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как сво­его ро­да по­этическая эн­цик­ло­пе­дия ба­рок­ко. Сю­жет­ная кан­ва (лю­бовь бо­ги­ни Ве­не­ры и пре­крас­но­го юно­ши Адо­ни­са), по­за­им­ст­во­ван­ная у Ови­дия, под­дер­жа­на мно­го­об­раз­ны­ми ли­те­ра­тур­ны­ми и жи­во­пис­ны­ми ре­ми­нис­цен­ция­ми; пас­то­раль­но-ми­фо­ло­гическая уто­пия вби­ра­ет в се­бя со­ци­аль­но-по­ли­тическую реф­лек­сию и ре­нес­санс­ный эзо­те­ризм, а свое­об­раз­ный па­нэ­ро­тизм при­чуд­ли­вым об­ра­зом со­сед­ст­ву­ет с тео­ло­гическими мо­ти­ва­ми; по­эма на­сы­ще­на так­же на­учно-фи­лософской про­бле­ма­ти­кой, ти­пич­ной для на­ча­ла Но­во­го вре­ме­ни. Са­мо­сто­ятельную из­вест­ность сни­ска­ла 5-я песнь по­эмы - функ­цио­ни­рую­щая как встав­ная но­вел­ла «Но­вел­лет­та» («Novelletta»), пе­ре­ло­же­ние ис­то­рии люб­ви Аму­ра и Пси­хеи Апу­лея. На­ли­чие чув­ст­вен­ных эпи­зо­дов при­ве­ло к за­не­се­нию по­эмы в Ин­декс за­пре­щён­ных книг (1627 год).

Сочинения:

L’Adone. Trento, 2004. Vol. 1–3;

La ga­le­ria. Trento, 2005;

La Sampogna. Trento, 2006;

La Murtoleide. Lecce, 2007.

Дополнительная литература:

Mirollo J.V. The poet of the marvelous: G. Marino. N. Y., 1963;

Guglielminetti M. Tec­nica e invenzione nell’opera di G. Marino. Messina, 1964;

Colombo C. Cultura e tra­di­zio­ne nell’«Adone» di G. B. Marino. Padova, 1967;

Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов Н.И. Ма­ри­но и его шко­ла // Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов Н.И. Ро­ман­ские ли­те­ра­ту­ры. М., 1975;

Pieri M. Per Marino. Padova, 1976;

Viola G. Il verso di Nar­ciso. Roma, 1978;

Porcelli B. Le misure della fabbrica. Mil., 1980;

Maragoni G.P. Discorsi sul Marino heroico. Parma, 1982;

Lectura Ma­rini. Ottawa, 1989.