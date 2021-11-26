МАРИНО ДЖАМБАТТИСТА
МАРИНО ДЖАМБАТТИСТА - итальянский поэт.
В молодости служил у знатных неаполитанцев (в т. ч. с 1592 года - у Маттео ди Капуа, принца ди Конка); сочинял стихи, получившие хождение в рукописях. В 1600-16005 годах жил в Риме и Венеции, в 1605-1607 годах - в составе понтификальной миссии в Равенне, в 1608-1611 годах - в Турине (с 1610 года придворный поэт и секретарь герцога Карла Эммануила I). В 1609 году удостоен высочайшей из наград герцогства Савойя - Креста Святого Маврикия и Лазаря; с тех пор его именовали Кавалером Марино. В 1615-1623 годах жил во Франции, где получал большую стипендию, с 1623 года - в Риме, затем в Неаполе.
Печатался с 1602 года. Автор огромного количества малых поэтических сочинений; почти все они вошли в состав пяти изданий: «Лира» («Lira», 1608 год; дополненное издание - 1614 год), «Эпиталамы» («Epitalami», 1616 год), «Муртолеида» («Murtoleide», 1619 год), «Галерея» («Galleria», 1620 год) и «Флейта Пана» («Sampogna», 1620 год). Марино прибегал к традиционным жанрам - мадригалу, канцоне, канцонетте, реже - сонету. Его творчество, знаменующее собой переход от маньеризма к барокко, заведомо вторично; Марино оперировал готовыми сюжетными блоками и отдельными мотивами античных и ренессансных поэтов (особой популярностью при жизни Марино пользовались его вариации на тему поцелуя на основе сочинений Катулла, Иоанна Cекунда, П. де Ронсара и Т. Тассо).
Характерный для Марино интерес к взаимодействию живописного изображения, музыки и слова отразился в сборнике «Галерея», основанном на принципе экфрасиса, а также в насыщенном метрическими экспериментами сборник «Флейта Пана». Среди других сочинений: 3 эссе богословско-эстетического содержания под общим названием «Священные проповеди» («Dicerie sacre», 1614 год); выдержанная в русле «кровавого барокко» поэма на библейский сюжет «Избиение младенцев» («La strage degli innocenti», опубликована в 1632 году); наброски эпических поэм «Разрушенный Иерусалим» («Gerusalemme distrutta», опубликована в 1626 году) и «Освобождённый Антверпен» («Anversa liberata», опубликована в 1956 году); разнообразные в жанрово-стилистические отношении «Письма» («Lettere»; отдельные подборки публиковались с 1627 года). С именем Марино связано ведущее направление в итальянской поэзии XVII века - маринизм.
Наиболее значительное сочинение Марино - поэма «Адонис» [«Adone», сочинение 1594-1623 годы; опубликовано в 1623 году в Париже с посвящением Людовику XIII; на русский язык переведена - с французской версии - лишь одна песнь поэмы (1783 год)], одно из самых пространных поэтических произведений в итальянской литературе (5033 октавы, 40264 стиха). Поэма может рассматриваться как своего рода поэтическая энциклопедия барокко. Сюжетная канва (любовь богини Венеры и прекрасного юноши Адониса), позаимствованная у Овидия, поддержана многообразными литературными и живописными реминисценциями; пасторально-мифологическая утопия вбирает в себя социально-политическую рефлексию и ренессансный эзотеризм, а своеобразный панэротизм причудливым образом соседствует с теологическими мотивами; поэма насыщена также научно-философской проблематикой, типичной для начала Нового времени. Самостоятельную известность снискала 5-я песнь поэмы - функционирующая как вставная новелла «Новеллетта» («Novelletta»), переложение истории любви Амура и Психеи Апулея. Наличие чувственных эпизодов привело к занесению поэмы в Индекс запрещённых книг (1627 год).
Сочинения:
L’Adone. Trento, 2004. Vol. 1–3;
La galeria. Trento, 2005;
La Sampogna. Trento, 2006;
La Murtoleide. Lecce, 2007.
Дополнительная литература:
Mirollo J.V. The poet of the marvelous: G. Marino. N. Y., 1963;
Guglielminetti M. Tecnica e invenzione nell’opera di G. Marino. Messina, 1964;
Colombo C. Cultura e tradizione nell’«Adone» di G. B. Marino. Padova, 1967;
Голенищев-Кутузов Н.И. Марино и его школа // Голенищев-Кутузов Н.И. Романские литературы. М., 1975;
Pieri M. Per Marino. Padova, 1976;
Viola G. Il verso di Narciso. Roma, 1978;
Porcelli B. Le misure della fabbrica. Mil., 1980;
Maragoni G.P. Discorsi sul Marino heroico. Parma, 1982;
Lectura Marini. Ottawa, 1989.