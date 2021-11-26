МАЛЬМЕЗОН

МАЛЬМЕЗОН - двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль и му­зей в городе Рю­эй-Маль­ме­зон (к за­па­ду от Па­ри­жа) во Фран­ции .

Дво­рец по­стро­ен в 1610-е - начале 1620-х годов (до­ст­раи­вал­ся в 1686 году; кры­лья двор­ца, вы­хо­дя­щие в сад, рас­ши­ре­ны около 1780 года).

В 1799 году по­ме­стье при­об­ре­ла Жо­зе­фи­на Бо­на­парт (смотри в статье Бо­гар­не Ж. де), же­на пер­во­го кон­су­ла, бу­ду­ще­го императора На­по­ле­о­на I. По воз­вра­ще­нии На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та из Египетской экс­пе­ди­ции дво­рец до 1802 года ис­поль­зо­вал­ся как ме­сто за­се­да­ний ми­ни­ст­ров Кон­суль­ст­ва. В 1800-е годы по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров Ш. Пер­сье и П.Ф.Л. Фон­те­на со­з­да­ны но­вые ин­терь­е­ры в сти­ле ам­пир (рес­тав­ри­ро­ва­ны к 1992 году). В мае 1814 года дво­рец по­се­тил Алек­сандр I, ко­торый ку­пил часть двор­цо­во­го со­б­ра­ния про­изведений искусства (ны­не в Эр­ми­та­же, Санкт-Пе­тер­бург).

По­сле смер­ти Жо­зе­фи­ны (1814 года) Мальмезон при­над­ле­жал Э. де Бо­гар­не, с 1828 года - шведскому бан­ки­ру Й. Ха­гер­ма­ну, с 1842 года - вдо­ве испанского ко­ро­ля Фер­ди­нан­да VII Ма­рии Кри­сти­не, с 1861 года - французскому императору На­по­ле­о­ну III .

В 1906 году здесь от­крыт му­зей На­по­ле­о­на I и его эпо­хи, в ко­то­рый так­же вхо­дит близ­ле­жа­щий дво­рец Буа-Прео (при­об­ре­тён Жо­зе­фи­ной в 1810 году, пе­ре­стро­ен в 1854-1855 годы; в 1926 году пе­ре­дан го­су­дар­ст­ву; современная экспозиция с 1958 года).

В по­ме­ще­ни­ях двор­ца (Зо­ло­той са­лон; зал приё­мов Пер­во­го кон­су­ла, ими­ти­рую­щий во­енный тент; зал Ма­рен­го с кар­ти­на­ми по­бед им­пе­ра­то­ра ра­бо­ты Ф. Же­ра­ра, А. Ж. Гро, и другие) экс­по­ни­ро­ва­ны порт­ре­ты ра­бо­ты Ж.Л. Да­ви­да, А.Л. Жи­ро­де-Трио­зо­на, П.П. Прю­до­на, Р. Ле­фев­ра, Ж.Б. Иза­бе, скульп­то­ров Дж Б. Ко­мол­ли и Ж. Ши­на­ра; ме­бель; ре­ли­к­вии, свя­зан­ные с На­по­ле­о­ном I (его трон из Фон­тенб­ло, по­ход­ная кро­вать, на ко­то­рой он умер, по­смерт­ная мас­ка, оде­ж­да, кни­ги, до­ку­мен­ты).

В пар­ке - лет­ний па­виль­он, па­виль­он эки­па­жей, ко­нюш­ни, ро­за­рии, сад с эк­зо­тическими рас­те­ния­ми бо­та­ни­ка Э.П. Вен­те­на. К за­па­ду от двор­ца со­хра­нил­ся фраг­мент од­но­го из пер­вых во Фран­ции пей­заж­ных пар­ков (план 1805 года, архитектор Л.М. Бер­то) с кас­ка­да­ми и де­ревянными мос­та­ми (1806-1807 годы). Ря­дом рас­по­ло­же­ны: дво­рец Ма­лый Маль­ме­зон (1803-1805 годы), церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла с над­гроб­ны­ми па­мят­ни­ка­ми Жо­зе­фи­ны (1814-1825 годы, скульп­тор П. Кар­те­лье) и её до­че­ри ко­ро­ле­вы Гор­тен­зии.

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