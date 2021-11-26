ЛЮЛЛИ (Lully) Жан Батист (Джованни Баттиста Лулли, Lulli)

Французский ком­по­зи­тор, один из круп­ней­ших му­зы­кан­тов западноев­ропейского ба­рок­ко .

По про­ис­хо­ж­де­нию италь­я­нец. Дет­ст­во про­вёл во Фло­рен­ции, где учил­ся иг­рать на ги­та­ре и скрип­ке. В 1646 при­ве­зён в Па­риж ше­ва­лье де Ги­зом и оп­ре­де­лён па­жом к Ан­не Ма­рии Луи­зе Ор­ле­ан­ской, герцогине де Мон­пансье (пле­мян­ни­це Лю­до­ви­ка XIII ), же­лавшей изучить итал. яз. С 1653 «ком­по­зи­тор ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки» при дво­ре, со­чи­нял му­зы­ку для при­двор­ных мас­ка­ра­дов и ба­ле­тов, как тан­цор час­то вы­сту­пал вме­сте с юным Лю­до­ви­ком XIV. Иг­рал в со­ста­ве ор­ке­ст­ра «24 скрип­ки ко­ро­ля», за­тем соз­дал и воз­гла­вил при­двор­ный ан­самбль «Ма­лень­кие скрип­ки» («Petits violons»), со­сто­яв­ший из 16 му­зы­кан­тов. В 1661, по­лу­чив франц. под­дан­ст­во, на­зна­чен ко­ро­лев­ским «су­пер­ин­тен­дан­том ка­мер­ной му­зы­ки». До нач. 1670-х гг. со­чи­нял пре­им. му­зы­ку к ба­ле­там, наи­бо­лее ин­те­рес­ны­ми из них ока­за­лись ко­ме­дии-ба­ле­ты, соз­дан­ные в со­труд­ни­че­ст­ве с Моль­е­ром . В 1672 воз­гла­вил Ко­ро­лев­скую ака­де­мию му­зы­ки (Па­риж­скую опе­ру). Ос­но­во­по­лож­ник франц. опер­ной тра­ди­ции, во мно­гом оп­ре­де­лил её ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти. Совм. с по­этом и дра­ма­тур­гом Ф. Ки­но соз­дал важ­ней­ший жанр франц. муз. те­ат­ра 17–18 вв. – пя­ти­акт­ную му­зы­каль­ную тра­ге­дию на ис­то­рич. или ми­фо­ло­гич. сю­жет с раз­вёр­ну­тым ал­ле­го­рич. про­ло­гом, про­слав­ляю­щим ко­ро­ля, и мно­го­числ. тан­ца­ми. Ав­тор 14 муз. тра­ге­дий, в т. ч. «Кадм и Гер­мио­на» (по «Ме­та­мор­фо­зам» Ови­дия, 1673), «Аль­це­ста, или Три­умф Ал­ки­да» (по Ев­ри­пи­ду, 1674), «Атис» (по «Фас­там» Ови­дия, 1676), «Ама­дис» [по Гар­си Ордонь­е­су (Род­ри­ге­су) де Мон­таль­во, 1684], «Ар­ми­да» (по «Ос­во­бо­ж­дён­но­му Ие­ру­са­ли­му» Т. Тас­со, 1686), «Ахилл и По­ли­ксе­на» (либр. Ж. Г. Кам­пис­тро­на по «Илиа­де» Го­ме­ра, за­вер­ше­на в 1687 П. Кол­ла­сом); пас­то­ра­лей «Празд­не­ст­ва Аму­ра и Вак­ха» (1672), «Ацис и Га­ла­тея» (либр. Кам­пис­тро­на по «Ме­та­мор­фо­зам» Ови­дия, 1686), а так­же бо­лее 40 ба­ле­тов с пе­ни­ем, в т. ч. му­зы­ки 10 ко­ме­дий-ба­ле­тов Моль­е­ра («Брак по­не­во­ле», 1664; «Лю­бовь-це­ли­тель­ни­ца», 1665; «Ме­ща­нин во дво­рян­ст­ве», 1670, и др.) и тра­ге­дии-ба­ле­та «Пси­хея» (1671, либр. Моль­е­ра, П. Кор­не­ля и Ки­но).

Срав­ни­тель­но не­мно­го­числ. ду­хов­ные со­чи­не­ния Л. вклю­ча­ют 12 тор­же­ст­вен­ных «боль­ших мо­те­тов» для 2 хо­ров в со­про­во­ж­де­нии ор­ке­ст­ра, на­пи­сан­ных в рас­чё- те на ис­пол­не­ние в ко­ро­лев­ской ка­пел­ле, в т. ч. осо­бо це­ни­мые Лю­до­ви­ком XIV «Miserere» (1663), «Te Deum» (1677), «De profundis» (1683; все опубл. в 1684) и 10 «ма­лых мо­те­тов» для 3 го­ло­сов и бас­со кон­ти­нуо, пред­на­зна­чен­ных для жен­ско­го мон. Сент-Оно­ре в Па­ри­же. Со­хра­ни­лись так­же мар­ши и др. пье­сы для ор­ке­ст­ра, 18 не­боль­ших «трио для ве­чер­ней ау­ди­ен­ции ко­ро­ля» (Trios pour le coucher du roi) для 2 скри­пок и бас­со кон­ти­нуо. Важ­ную роль в раз­ви­тии ев­роп. му­зы­ки 17–18 вв. сыг­ра­ли ор­ке­ст­ро­вые но­ме­ра его те­ат­раль­ных про­из­ве­де­ний. Соз­дан­ный Л. тип т. н. франц. увер­тю­ры с по­сле­до­ва­ни­ем мед­лен­но­го, бы­ст­ро­го и сно­ва мед­лен­но­го тем­пов рас­про­стра­нил­ся по всей Ев­ро­пе и стал од­ной из осн. раз­но­вид­но­стей всту­п­ле­ния к ба­роч­ным опе­рам и ора­то­ри­ям. В фор­ме франц. увер­тю­ры час­то на­пи­са­ны пер­вые час­ти цик­лич. ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний то­го вре­ме­ни (гл. обр. ан­самб­ле­во-ор­ке­ст­ро­вых и кла­вир­ных сю­ит), ши­ро­ко пред­став­лен­ных в твор­че­ст­ве И. С. Ба­ха , Г. Ф. Ген­де­ля, Г. Ф. Те­ле­ма­на и др.

Дополнительная литература:

Giraud I. Quinault et Lully, ou l’accord des deux styles. Marseilles, 1973;

Scott R.H.F. J.-B. Lully. L., 1973;

Newman J. J.-B. de Lul­ly and his tragédies lyriques. Ann Arbor, 1979;

Chronologisch-thematisches Verzeichnis säm­t­li­cher Werke von J.-B. Lully / Hrsg. von H. Schne­i­der. Tutzing, 1981;

Gustafson B. A thematic locator for the works of J.-B. Lully. N. Y., 1989;

J.-B. Lully and the music of the French baroque. Camb., 1989; J.-B. Lully / Ed. J. de la Gorce et H. Schneider. Laaber, 1990;

Schmidt C.B. The Livrets of J.-B. Lul­ly’s tragédies ly­ri­ques: a catalogue raisonné. N. Y., 1995;

An­tho­ny J.R. French baroque music from Beau­jo­yeulx to Rameau. 2nd ed. Portland, 1997;

Gorce J. de la. J.-B. Lully. P., 2002;

Бу­лы­че­ва А. Са­ды Ар­ми­ды: му­зы­каль­ный те­атр фран­цуз­ско­го ба­рок­ко. М., 2004.

Автор статьи: Ю. С. Бо­ча­ров.