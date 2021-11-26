ЛЮЛЛИ (Lully) Жан Батист (Джованни Баттиста Лулли, Lulli)
Французский композитор, один из крупнейших музыкантов западноевропейского барокко.
По происхождению итальянец. Детство провёл во Флоренции, где учился играть на гитаре и скрипке. В 1646 привезён в Париж шевалье де Гизом и определён пажом к Анне Марии Луизе Орлеанской, герцогине де Монпансье (племяннице Людовика XIII), желавшей изучить итал. яз. С 1653 «композитор инструментальной музыки» при дворе, сочинял музыку для придворных маскарадов и балетов, как танцор часто выступал вместе с юным Людовиком XIV. Играл в составе оркестра «24 скрипки короля», затем создал и возглавил придворный ансамбль «Маленькие скрипки» («Petits violons»), состоявший из 16 музыкантов. В 1661, получив франц. подданство, назначен королевским «суперинтендантом камерной музыки». До нач. 1670-х гг. сочинял преим. музыку к балетам, наиболее интересными из них оказались комедии-балеты, созданные в сотрудничестве с Мольером. В 1672 возглавил Королевскую академию музыки (Парижскую оперу). Основоположник франц. оперной традиции, во многом определил её характерные особенности. Совм. с поэтом и драматургом Ф. Кино создал важнейший жанр франц. муз. театра 17–18 вв. – пятиактную музыкальную трагедию на историч. или мифологич. сюжет с развёрнутым аллегорич. прологом, прославляющим короля, и многочисл. танцами. Автор 14 муз. трагедий, в т. ч. «Кадм и Гермиона» (по «Метаморфозам» Овидия, 1673), «Альцеста, или Триумф Алкида» (по Еврипиду, 1674), «Атис» (по «Фастам» Овидия, 1676), «Амадис» [по Гарси Ордоньесу (Родригесу) де Монтальво, 1684], «Армида» (по «Освобождённому Иерусалиму» Т. Тассо, 1686), «Ахилл и Поликсена» (либр. Ж. Г. Кампистрона по «Илиаде» Гомера, завершена в 1687 П. Колласом); пасторалей «Празднества Амура и Вакха» (1672), «Ацис и Галатея» (либр. Кампистрона по «Метаморфозам» Овидия, 1686), а также более 40 балетов с пением, в т. ч. музыки 10 комедий-балетов Мольера («Брак поневоле», 1664; «Любовь-целительница», 1665; «Мещанин во дворянстве», 1670, и др.) и трагедии-балета «Психея» (1671, либр. Мольера, П. Корнеля и Кино).
Сравнительно немногочисл. духовные сочинения Л. включают 12 торжественных «больших мотетов» для 2 хоров в сопровождении оркестра, написанных в расчё- те на исполнение в королевской капелле, в т. ч. особо ценимые Людовиком XIV «Miserere» (1663), «Te Deum» (1677), «De profundis» (1683; все опубл. в 1684) и 10 «малых мотетов» для 3 голосов и бассо континуо, предназначенных для женского мон. Сент-Оноре в Париже. Сохранились также марши и др. пьесы для оркестра, 18 небольших «трио для вечерней аудиенции короля» (Trios pour le coucher du roi) для 2 скрипок и бассо континуо. Важную роль в развитии европ. музыки 17–18 вв. сыграли оркестровые номера его театральных произведений. Созданный Л. тип т. н. франц. увертюры с последованием медленного, быстрого и снова медленного темпов распространился по всей Европе и стал одной из осн. разновидностей вступления к барочным операм и ораториям. В форме франц. увертюры часто написаны первые части циклич. инструментальных сочинений того времени (гл. обр. ансамблево-оркестровых и клавирных сюит), широко представленных в творчестве И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г. Ф. Телемана и др.
Дополнительная литература:
Giraud I. Quinault et Lully, ou l’accord des deux styles. Marseilles, 1973;
Scott R.H.F. J.-B. Lully. L., 1973;
Newman J. J.-B. de Lully and his tragédies lyriques. Ann Arbor, 1979;
Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Werke von J.-B. Lully / Hrsg. von H. Schneider. Tutzing, 1981;
Gustafson B. A thematic locator for the works of J.-B. Lully. N. Y., 1989;
J.-B. Lully and the music of the French baroque. Camb., 1989; J.-B. Lully / Ed. J. de la Gorce et H. Schneider. Laaber, 1990;
Schmidt C.B. The Livrets of J.-B. Lully’s tragédies lyriques: a catalogue raisonné. N. Y., 1995;
Anthony J.R. French baroque music from Beaujoyeulx to Rameau. 2nd ed. Portland, 1997;
Gorce J. de la. J.-B. Lully. P., 2002;
Булычева А. Сады Армиды: музыкальный театр французского барокко. М., 2004.
Автор статьи: Ю. С. Бочаров.