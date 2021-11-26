ЛОПЕ ДЕ ВЕГА, Феликс (исп. Felix Lope de Vega y Carpio)

Испанский драматург, поэт и прозаик. Многие исследователи с его именем связывают зарождение и становления национального испанского театра. Один из ведущих авторов испанского Золотого века.

До наших дней дошло 474 пьесы Лопе де Веги. Всего же за свою жизнь он, по разным оценкам, создал от 1500 до 2200 пьес. Новаторски отказался от трех единств. Ратовал за жанровую гибкость - смешение трагического и комического . Творческий диапазон от религиозной драмы до плутовской комедии.

Наибольший интерес в его наследии представляют исторические драмы, в которых Лопе де Вега вывел основные эпизоды национальной истории от последнего вестготского короля до Филиппа II, и бытовые комедии. Наиболее известные произведения: историческая драма «Фуэнте Овехуна» (ок. 1613), комедии «Учитель танцев» (1594) и «Собака на сене» (1618).

Родился в Мадриде в семье золотошвея. Писать начал в возрасте 12 лет. Посещал иезуитскую школу. Продолжил свое образование в Университете Алкала де Энарес. Через два года покинул его и присоединился к военной экспедиции на Азорские острова. В романе Сервантеса «Галатея» (1585) 22-летний Лопе де Вега уже упоминается как известный поэт.

Возраст не умерил тяги драматурга к авантюрам. Так в 1588 г. после заключения в тюрьме он был выслан из Мадрида из-за ссоры с постановщиком комедий (с чьей дочерью он незадолго до этого порвал, чем лишил труппу бесплатных пьес). Ссылка не помешала ему похитить донью Исавель де Урбина, с которой Лопе под давлением родственников невесты обвенчался. Сразу после свадьбы присоединился к «Непобедимой Армаде».

Служил секретарем при нескольких вельможах. Самые тесные отношения связывали его с последним работодателем - герцогом де Сесса (до этого он служил у герцога Альбы, маркиза Малвпика и герцога Лемосского).

За поэму о Марии Стюарт «Трагический венец» получил от папы Урбана VIII степень доктора теологии и дозволение носить знаки ордена Иоаннитов. Участник религиозных братств, носитель звания «Приближенный инквизиции» (с 1609).

Издания:

Menéndez Pelayo, M. (ed.), Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia Española, 15 vols., Madrid, Real Academia Española, 1890-1913;

Лопе де Вега, Феликс. Собрание сочинение В 6 т. - М.: Искусство, 1962-1965.

Иллюстрации:

Эухенио Кахес. Портрет Феликса Лопе де Вега. 1610-е гг.

Автор статьи: Е. Е. Крылова