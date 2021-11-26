ЛОГАУ ФРИДРИХ ФОН

ЛОГАУ (Logau) ФРИДРИХ ФОН - немецкий по­эт.

Вы­рос в дво­рян­ской се­мье. В 1625-1627 годы изу­чал пра­во в университете Альт­дор­фа. С 1644 года со­сто­ял на служ­бе при дво­ре гер­цо­га Люд­ви­га IV фон Лиг­ни­ца в Бри­ге, за­тем в Лиг­ни­це. С 1648 года член «Пло­до­но­ся­ще­го общества» («Frucht­bringende Gesellschaft») - круп­ней­ше­го объ­е­ди­не­ния немецких по­этов эпо­хи ба­рок­ко. Ав­тор са­ти­рических эпи­грамм, от­ра­зив­ших влия­ние Мар­циа­ла и М. Опи­ца, в ко­то­рых об­ли­ча­ет упа­док нра­вов, вы­зван­ный вой­ной, кри­ти­ку­ет по­ро­ки различных со­сло­вий, осо­бен­но при­двор­ных и кли­ри­ков, вы­сту­па­ет за очи­ще­ние немецкого язы­ка от ино­зем­ных влия­ний: сборники «Пер­вая сот­ня не­мец­ких риф­мо­ван­ных шпру­хов» («Ers­tes Hundert Teutscher Rei­men-Sprüche», 1638) и «Три ты­ся­чи не­мец­ких эпи­грамм» [«Deutscher Sinn-Getichte drey Tausend», 1654, под псев­до­ни­мом-ана­грам­мой Са­ло­мон фон Го­лау (Salomon von Golaw)]. Эпи­грам­мы Логау от­ли­ча­ют­ся ла­ко­нич­но­стью сти­ля и бли­зо­стью к фольк­лор­ным тра­ди­ци­ям. Твор­че­ст­во Логау бы­ло от­кры­то Г. Э. Лес­син­гом, в 1759 году совместно с К. В. Рам­ле­ром из­дав­шим его из­бран­ные эпи­грам­мы.

Сочинения:

Сло­во скор­би и уте­ше­ния. Не­мец­кая по­эзия вре­мен Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 гг. / Перевод Л. Гинз­бур­га. М., 1963. С. 64-66;

Sinnge­dichte / Hrsg. E.-P. Wieckenberg. Stuttg., 1984.