ЛОБУ ФРАНСИШКУ РОДРИГИШ

ЛОБУ (Lobo) ФРАНСИШКУ РОДРИГИШ - португальский по­эт.

Сын дво­ря­ни­на, учил­ся в Университете Ко­им­бры, где по­лу­чил ли­цен­зию юри­ста (около 1600). Пред­по­ло­жи­тель­но в 1602 году при­нял сан свя­щен­ника. Де­бю­ти­ро­вал по­этическом сборнике «Ро­ман­сы» («Romanceiro», 1596; на испанском языке), в ко­то­ром от­ра­зи­лось влия­ние ли­ри­ки Л. ди Ка­мо­эн­са и ран­не­го Л. де Гон­горы-и-Ар­го­те. Ав­тор по­этического сборника «Эк­ло­ги» («Eclogas», 1605), со­че­таю­ще­го мо­ра­ли­стические рас­су­ж­де­ния и идил­лические мо­ти­вы, ге­ро­ической по­эмы «Кон­не­табль Пор­ту­галь­ский» («O Condestabre de Portugal», 1610), ис­пол­нен­ной пат­рио­тического пафо­са, а так­же пас­то­раль­ных ро­ма­нов «Вес­на» («A primavera», 1601), «Пас­тух-па­лом­ник» («O pastor peregrino», 1608) и «Раз­оча­ро­ван­ный» («O desen­ga­na­do», 1614), ко­то­ры­ми сни­скал сла­ву пор­тугальского Фео­кри­та. Кни­га Лобу «Двор в Де­рев­не» («Côrte en Aldeia», 1619) - со­б­ра­ние изы­скан­ных диа­ло­гов на раз­лич­ные фи­лософские и этические те­мы в рус­ле гу­ма­ни­стических идей и свет­ских тра­ди­ций. Твор­че­ст­во Лобу, круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля литературы пор­тугальского Воз­ро­ж­де­ния и ран­не­го ба­рок­ко, от­ме­че­но яс­но­стью сти­ля и ра­фи­ни­ро­ван­ной чис­то­той язы­ка. Уто­нул при ко­раб­ле­кру­ше­нии.

Сочинения:

Poesia. Lisboa, 1985.