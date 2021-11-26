ЛЕМЕРСЬЕ ЖАК
ЛЕМЕРСЬЕ ЖАК - французский архитектор, гравёр.
Учился у своего отца-каменщика Никола Лемерсье (1541-1637 годы). В 1607-1612 годах пребывал в Риме, возможно, обучался архитектуре у Р. Розати. Зарисовки и гравюры римских построек, как древних, так и новых, в дальнейшем служили Лемерсье источником архитектурных идей. По возвращении во Францию работал в качестве инженера и архитектора (церковь Ораторианцев в Париже, 1616 год). По заказам кардинала Ришельё возвёл Пале-Кардиналь в Париже (1624-1636 годы, позднее Пале-Рояль; сохранился частично, известен по рисункам и гравюрам), город Ришельё (департамент Эндр и Луара, сохранилась сеть улиц, резиденция кардинала - Шато-Ришельё; церковь).
Поступив на королевскую службу (1618 год), в конце 1630-х гг. возглавил строительство Лувра: довершил западный фасад Квадратного двора, пристроив к крылу П. Леско ещё одно, в точности повторяющее первое, и разделив их Павильоном Часов с 3-частным фронтоном, поддерживаемым кариатидами. Римское влияние сильнее всего сказалось в парижской церкви Сорбонны (1635-1648 годы): полусферический купол на октагональном барабане (новый мотив в парижской архитектуре того времени) возвышается в середине полностью симметричного ансамбля; план объединяет в себе черты центрического храма и базилики.
В церкви 2 входа - через западный фасад с улицы и через южное крыло трансепта из университетского двора; для оформления входа из двора впервые в европейской церковной архитектуре применён свободностоящий портик из 10 коринфских колонн. В 1646 году Лемерсье возглавил строительство парижской церкви Валь-де-Грас, сменив Ф. Мансара. По его проекту (1653 год) началось возведение церкви Святого Роха в Париже, продолженное Ж. Ардуэн-Мансаром и Р. де Коттом. Лемерсье привнёс черты римского барокко в традиции французской архитектуры, став одним из самых значительных мастеров французского классицизма XVII века.