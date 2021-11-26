ЛЕБРЕН ШАРЛЬ

ЛЕБРЕН ШАРЛЬ - французский живописец и рисовальщик.

Учил­ся у сво­его от­ца, скульп­то­ра Ни­ко­ла Леб­ре­на (умер в 1648 году), за­тем в мас­тер­ской Ф. Пе­рье (1632) и у С. Вуэ (около 1634).

Ран­ние жи­во­пис­ные ра­бо­ты Лебрена («Рас­пя­тие», 1637, ГМИИ; «Ге­ракл и ко­ни Дио­ме­да», около 1640, Музей зам­ка Нот­тин­гем, Ве­ли­ко­бри­та­ния; «Му­че­ни­че­ст­во святого Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста», 1641-1642, церковь Сен-Ни­ко­ла-дю-Шар­до­не, Па­риж, и др.) вы­дер­жа­ны в сти­ли­сти­ке, близ­кой фламандскому ба­рок­ко с чер­та­ми ка­равад­жиз­ма .

Со­про­во­ж­дая Н. Пус­се­на, в 1642 году вы­ехал в Ита­лию, где ко­пи­ро­вал ан­ти­ки, про­изве­де­ния Ра­фа­эля; учил­ся у Пус­се­на на­тур­ной жи­во­пи­си и по­зна­ко­мил­ся с жи­во­пи­сью ака­де­ми­стов. По­сле воз­вра­ще­ния в Па­риж (1646) по­сту­пил на ко­ро­лев­скую служ­бу, в 1648 году стал од­ним из ос­но­ва­те­лей Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (с 1655 года рек­тор), с 1664 года «пер­вый жи­во­пи­сец ко­ро­ля» и хра­ни­тель ко­ро­лев­ской кол­лек­ции жи­во­пи­си и ри­сун­ка; в 1666 году вы­сту­пил ос­но­ва­те­лем Французской ака­де­мии в Ри­ме.

По­сле воз­вра­ще­ния Лебрена в Па­риж его стиль из­ме­нил­ся, при­бли­зив­шись к ака­де­мической ма­не­ре с её бо­лее свет­лой па­лит­рой и от­сут­ст­ви­ем све­то­те­не­вых кон­тра­стов, од­на­ко со­хра­нил ба­роч­ную па­те­ти­ку. Ру­ко­во­дил ис­пол­не­ни­ем де­ко­ра­тив­ных жи­во­пис­ных ра­бот в зам­ке Во-ле-Ви­конт (са­ло­ны Гер­ку­ле­са, Муз и Боль­шой оваль­ный; ко­ро­лев­ские апар­та­мен­ты), в Па­ри­же (га­ле­рея Гер­ку­ле­са оте­ля Лам­бер; га­ле­рея Апол­ло­на в Лув­ре); ис­пол­нял круп­но­фор­мат­ные кар­ти­ны на ис­то­рические сю­же­ты (за­ка­зан­ная ко­ро­лев­ским дво­ром се­рия «Под­ви­ги Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го», 1660-1673, Лувр, Па­риж, и Вер­саль­ский дво­рец; «Апо­фе­оз Лю­до­ви­ка XIV», 1677, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Бу­да­пешт), порт­ре­ты («Порт­рет канц­ле­ра Се­гье при въез­де Лю­до­вика XIV в Па­риж в 1660 году», 1655-1661, Лувр).

Осо­бен­но зна­чи­тель­на его роль в про­ек­ти­ро­ва­нии и осу­ще­ст­в­ле­нии де­ко­ра­тив­ных ра­бот в Вер­саль­ском двор­це и пар­ке (с 1669): в апар­та­мен­тах ко­ро­ля и ко­ро­ле­вы; оформ­ле­ние Ле­ст­ни­цы по­слов (не сохранилась), Зер­каль­ной га­ле­реи (1679-1684), са­ло­нов Ми­ра и Вой­ны (1685-1686); эс­ки­зы пар­ко­вой скульп­ту­ры и др. Эти мас­штаб­ные ра­бо­ты, от­ме­чен­ные чув­ст­вом еди­но­го жи­во­пис­но-пла­стического ан­самб­ля, по­зво­ля­ют счи­тать Лебрена од­ним из главных соз­да­те­лей «боль­шо­го сти­ля» Лю­до­ви­ка XIV; они оп­ре­де­ли­ли его ве­ду­щее по­ло­же­ние в искусстве французского клас­си­циз­ма и ака­де­миз­ма XVII века.

С 1663 года воз­глав­лял Ко­ро­лев­ские ма­ну­фак­ту­ры го­бе­ле­нов и ме­бе­ли, соз­да­вая кар­то­ны для се­рий шпа­лер («Че­ты­ре сти­хии», «Вре­ме­на го­да», «Ис­то­рия ко­ро­ля», «Ме­ся­цы» и др.), так­же эс­ки­зы се­реб­ря­ной ут­ва­ри, ме­бе­ли и др.