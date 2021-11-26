ЛЕБРЕН ШАРЛЬ
ЛЕБРЕН ШАРЛЬ - французский живописец и рисовальщик.
Учился у своего отца, скульптора Никола Лебрена (умер в 1648 году), затем в мастерской Ф. Перье (1632) и у С. Вуэ (около 1634).
Ранние живописные работы Лебрена («Распятие», 1637, ГМИИ; «Геракл и кони Диомеда», около 1640, Музей замка Ноттингем, Великобритания; «Мученичество святого Иоанна Евангелиста», 1641-1642, церковь Сен-Никола-дю-Шардоне, Париж, и др.) выдержаны в стилистике, близкой фламандскому барокко с чертами караваджизма.
Сопровождая Н. Пуссена, в 1642 году выехал в Италию, где копировал антики, произведения Рафаэля; учился у Пуссена натурной живописи и познакомился с живописью академистов. После возвращения в Париж (1646) поступил на королевскую службу, в 1648 году стал одним из основателей Королевской академии живописи и скульптуры (с 1655 года ректор), с 1664 года «первый живописец короля» и хранитель королевской коллекции живописи и рисунка; в 1666 году выступил основателем Французской академии в Риме.
После возвращения Лебрена в Париж его стиль изменился, приблизившись к академической манере с её более светлой палитрой и отсутствием светотеневых контрастов, однако сохранил барочную патетику. Руководил исполнением декоративных живописных работ в замке Во-ле-Виконт (салоны Геркулеса, Муз и Большой овальный; королевские апартаменты), в Париже (галерея Геркулеса отеля Ламбер; галерея Аполлона в Лувре); исполнял крупноформатные картины на исторические сюжеты (заказанная королевским двором серия «Подвиги Александра Македонского», 1660-1673, Лувр, Париж, и Версальский дворец; «Апофеоз Людовика XIV», 1677, Музей изобразительных искусств, Будапешт), портреты («Портрет канцлера Сегье при въезде Людовика XIV в Париж в 1660 году», 1655-1661, Лувр).
Особенно значительна его роль в проектировании и осуществлении декоративных работ в Версальском дворце и парке (с 1669): в апартаментах короля и королевы; оформление Лестницы послов (не сохранилась), Зеркальной галереи (1679-1684), салонов Мира и Войны (1685-1686); эскизы парковой скульптуры и др. Эти масштабные работы, отмеченные чувством единого живописно-пластического ансамбля, позволяют считать Лебрена одним из главных создателей «большого стиля» Людовика XIV; они определили его ведущее положение в искусстве французского классицизма и академизма XVII века.
С 1663 года возглавлял Королевские мануфактуры гобеленов и мебели, создавая картоны для серий шпалер («Четыре стихии», «Времена года», «История короля», «Месяцы» и др.), также эскизы серебряной утвари, мебели и др.