ЛАФОНТЕН ЖАН ДЕ

ЛАФОНТЕН ЖАН ДЕ - французский пи­са­тель, член Французской ака­де­мии (1684 год).

Вы­хо­дец из про­вин­ци­аль­ной бур­жу­аз­ной се­мьи. В 1641 году по­сту­пил в Сен-Маг­лу­ар­скую се­ми­на­рию в Па­ри­же, но не до­учил­ся, об­ра­тив­шись к литературному твор­че­ст­ву. Пи­сать сти­хи на­чал в 1643 году, под­ра­жая Ф. Ма­лер­бу, позд­нее ув­лёк­ся ан­тич­ны­ми ав­то­ра­ми, пре­имущественно рим­ски­ми. В 1645-1647 годах изу­чал пра­во в Па­ри­же, под­дер­жи­вал зна­ком­ст­во с А. Фю­реть­е­ром, Ж. Ша­п­ле­ном, В. Кон­ра­ром и др. В 1647 году отец пе­ре­дал Лафонтена свою долж­ность смот­ри­те­ля вод и ле­сов Ша­то-Тьер­ри. Пер­вое опуб­ли­ко­ван­ное сочинение Лафонтена - ко­ме­дия «Ев­нух» («L'eunuque», 1654 год), пе­ре­ра­бот­ка од­но­именной пье­сы Те­рен­ция, - ус­пе­ха не име­ло.

Пе­ре­ехал в Па­риж в 1657 году, по про­тек­ции род­ст­вен­ни­ка же­ны по­пал в чис­ло ли­те­ра­то­ров, поль­зо­вав­ших­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Н. Фу­ке; пре­под­нёс ему по­эму «Адо­нис» («Adonis», 1658 год), в ко­то­рой, по­ми­мо под­ра­жа­ния Ови­дию, ощу­ти­мо влия­ние Дж. Ма­ри­но. В не­окон­чен­ной ал­ле­го­ричной по­эме «Сон в Во» («Songe de Vaux», 1558-1561 годы) опи­сал ар­хи­тек­тур­но-пар­ко­вый ан­самбль зам­ка Фу­ке в Во-ле-Ви­конт; в эле­гии «К ним­фам Во» («Aux nymphes de Vaux», 1662 год) и «Оде Ко­ро­лю...» («Ode au roi...», 1663 год) про­сил Лю­до­ви­ка XIV о снис­хо­ж­де­нии к сво­ему опаль­но­му по­кро­ви­те­лю. В 1663 году со­про­во­ж­дал вы­слан­но­го из Па­ри­жа в провинцию Ли­му­зен Ж. Жан­на­ра, дру­га Фу­ке; литературный от­чёт об этой по­езд­ке под названием «Опи­са­ние од­но­го пу­те­ше­ст­вия из Па­ри­жа в Ли­му­зен» («Relation d’un voyage de Paris en Limousin», 1663 год) на­пи­сан в фор­ме пи­сем же­не, где про­за че­ре­ду­ет­ся со сти­ха­ми.

Боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли сборники Лафонтена «Сказ­ки...» («Contes...», 1664, 1665, 1671, 1674 годы), со­дер­жа­щие пе­ре­ло­же­ния под­час весь­ма фри­воль­ных сю­же­тов, за­им­ст­во­ван­ных из фаб­льо, а так­же из про­из­ве­де­ний Дж. Бок­кач­чо, Л. Арио­сто, Н. Ма­киа­вел­ли, Ф. Раб­ле, Мар­га­ри­ты На­варр­ской и др. Раз­ра­бо­тан­ный Лафонтеном жан­ро­вый ка­нон сти­хотворной но­вел­лы («сказ­ки») был в даль­ней­шем ис­поль­зо­ван Ж. Б. Ж. Вил­ла­ром де Гре­ку­ром, Ж. Вер­жье, Воль­те­ром и др. Все­мир­ную из­вест­ность по­лу­чи­ли «Бас­ни» Лафонтена («Fables», книги 1–-2, 1668-1694 годы), в ко­то­рых он ис­поль­зо­вал сю­же­ты Эзо­па,Фед­ра, К. Ма­ро, М. Ре­нье и др.

Лафонтен раз­вил счи­тав­ший­ся «низ­ким» жанр бас­ни, ос­ла­бив его ди­дак­тическую на­прав­лен­ность и при­дав ему ув­ле­ка­тель­ный ха­рак­тер. Опи­сав раз­но­об­раз­ные ти­пы ли­це­ме­ров, щё­го­лей, льсте­цов, пе­дан­тов, об­ман­щи­ков, скуп­цов, не­вежд и др. и вос­соз­дав мно­же­ст­во жиз­нен­ных си­туа­ций, Лафонтен в ду­хе клас­си­циз­ма рас­кри­ти­ко­вал че­ло­ве­че­ские по­ро­ки с точ­ки зре­ния ра­зу­ма и здра­во­го смыс­ла. По­весть Лафонтена «Лю­бовь Пси­хеи и Ку­пи­до­на» («Les amours de Psyché et de Cupi­don», 1669 год), на­пи­сан­ная на сю­жет из ро­ма­на Апу­лея «Ме­та­мор­фо­зы», по­свя­ще­на гер­цо­ги­не Буй­он­ской, у ко­то­рой Лафонтен жил в Па­ри­же; древнегреческий сю­жет, под­све­чен­ный ал­лю­зия­ми на со­вре­мен­ность, ста­но­вит­ся по­во­дом об­су­дить во­про­сы ис­кус­ст­ва.

Лафонтен на­пи­сал так­же от­ме­чен­ную влия­ни­ем ян­се­низ­ма ре­лигиозную «По­эму о пле­не­нии Свя­то­го Мал­ха» («Poème de la captivité de saint Malc», 1671 год); ди­дак­тическую по­эму «Хи­на» («Quinquina», 1682 год) о ле­че­нии ли­хо­рад­ки и др. В со­ав­тор­ст­ве с ко­ме­дио­гра­фом Ш. Ш. де Шан­ме­ле Лафонтен соз­дал ко­ме­дии «Ра­го­тен, или Ко­ми­че­ский ро­ман» («Ragotin, ou le Roman comique», 1684 год; по мо­ти­вам «Ко­ми­че­ско­го ро­ма­на» П. Скар­ро­на), «Фло­рен­ти­ец» («Le flo­rentin», 1685 год) и «Вол­шеб­ный ку­бок» («La coupe enchantée», 1686 год), а так­же либ­рет­то опе­ры «Ас­т­рея» («Ast­rée», 1691 год; музыка П. Ко­лас­са) по мо­ти­вам од­но­именного ро­ма­на О. д’Юрфе.

В Рос­сии твор­че­ст­во Лафонтена ши­ро­ко из­вест­но с XVIII века. В жур­на­лах пуб­ли­ко­ва­лись пе­ре­во­ды не­ко­то­рых «ска­зок», но из­вест­ность Лафонтена как «фри­воль­но­го ав­то­ра» за­тми­ли его бас­ни. Их пе­ре­во­ди­ли и пе­ре­ра­ба­ты­ва­ли В. К. Тре­диа­ков­ский, А. П. Су­ма­ро­ков, Д. И. Фон­ви­зин, И. И. Хем­ни­цер, И. И. Дмит­ри­ев, Д. И. Хво­стов, К. Н. Ба­тюш­ков, В. А. Жу­ков­ский, И. А. Кры­лов и др. По­весть «Лю­бовь Пси­хеи и Ку­пи­до­на» вы­шла в переводе Ф. И. Дмит­рие­ва-Ма­мо­но­ва (1769 год), с со­хра­не­ни­ем про­зи­мет­ри­че­ской струк­ту­ры ори­ги­на­ла, но без «об­рам­ляю­щей» ис­то­рии че­ты­рёх дру­зей в Вер­саль­ских са­дах; И. Ф. Бо­гда­но­вич соз­дал её пол­но­стью сти­хотворное пе­ре­ло­же­ние в ма­не­ре ро­ко­ко («Ду­шень­ка. Древ­няя по­весть», 1783 год).

Сочинения :

Œuvres diverses. P., 1958

Лю­бовь Пси­хеи и Ку­пи­до­на. М.; Л., 1964

Œuvres com­pletes. P., 1991; Бас­ни. М., 1999.