В закладки
КУРАНТА
КУРАНТА - старинный танец.
Получил распространение в европ. придворном быту на рубеже XVI-XVII веков. Со временем стали различать 2 вида курант: французскую (торжественную, плавную, в размере или с игрой сменяющихся ритмических группировок) и итальянскую (corrente, в быстром темпе и постоянном размере). Как пьеса танцевального характера куранта сохранялась в профессиональной музыке до 1-й половины XVIII века (в инструментальных сюитах И. Фробергера, Ф. Куперена, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя).
412
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится