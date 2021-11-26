КУПЕРЕН ЛУИ

КУПЕРЕН ЛУИ - французский органист и композитор .

Пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ку­пе­рен, дя­дя Ф. Ку­пе­ре­на. В начале 1650-х годов обос­но­вал­ся в Па­ри­же, с 1653 года ор­га­нист церкви Сен-Жер­ве, так­же при­двор­ный му­зы­кант - ис­пол­ни­тель на вио­ле.

Хо­тя его про­из­ве­де­ния при жиз­ни не пуб­ли­ко­ва­лись, поль­зо­вал­ся боль­шим ав­то­ри­те­том как ком­по­зи­тор. Его ор­ган­ные со­чи­не­ния (бо­лее 70, главным образом фу­ги и вер­се­ты - ва­риа­ции на ме­ло­дии гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла ) - яр­кие об­раз­цы му­зы­ки французского ба­рок­ко и национальной ор­ган­ной шко­лы. Сре­ди про­из­ве­де­ний для кла­ве­си­на (количеством свыше 130) - мно­го­численные тан­цы (ал­ле­ман­ды, ку­ран­ты, са­ра­бан­ды, жи­ги, пас­са­ка­льи, ча­ко­ны, галь­яр­ды и другие), а так­же сво­бод­ные, «не­так­ти­ро­ван­ные» пре­лю­дии им­про­ви­зационного ха­рак­те­ра («pr ́eludes non me­su­r ́es»), за­пи­сан­ные чаще всего без обо­зна­че­ний раз­ме­ра и так­то­вых черт. Сре­ди других со­чи­не­ний - 2 фан­та­зии для ду­эта ви­ол и 3 «сим­фо­нии» для 1-2 об­ли­гат­ных ин­ст­ру­мен­тов в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо.

Сочинения:

Pièces de clavecin / Ed. D. Moroney. Mo­naco, 1985 год