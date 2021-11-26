КУНАУ ИОГАНН
КУНАУ ИОГАНН - немецкий композитор, органист, музыкальный писатель.
В 1682-1688 годах изучал право в Лейпцигском университете. С 1684 года органист, с 1701 года кантор Школы Святого Фомы в Лейпциге (в этой должности отвечал за исполнение музыки в главных церквах города; его преемник - И. С. Бах). Среди учеников - К. Граупнер, И. Ф. Фаш.
В обширном творческом наследии Кунау преобладают вокальные произведения для лютеранской церкви. Внёс значит. вклад в развитие жанра кантаты, во многом предвосхитив произведения Баха; автор свыше 100 духовных кантат (главным образом для солистов, хора и инструментального ансамбля или оркестра) и близких им сочинений, приуроченных к воскресным и праздничным службам, важным событиям городской жизни (сохранились около 30). Наиболее крупное церковное сочинение Кунау на немецком языке - «Страсти по Марку» (1721 год, сохрнилось частично). Из сочинений на латыни (сохранилось 6) выделяется Магнификат (для 5 солистов, хора и оркестра).
Кунау - автор первой в Германии сонаты для клавесина (1692 год). Сонаты и танцевальные сюиты (тех и других по 14) опубликованы в 4 собраниях: «Новые клавирные упражнения» в 2 частях («Neue Clavier-Übung», 1689 и 1692 годы), «Свежие клавирные плоды, или Семь сонат хорошего изобретения и манеры» («Frische Clavier Früchte, oder Sieben Sonaten von guter Invention und Manier», 1696 год), «Музыкальное представление некоторых библейских историй в 6 сонатах» («Musikalische Vorstellung einiger biblischer Historien in 6 Sonaten», 1700 год); последнее, более известное как 6 «Библейских сонат» для клавесина («Борьба Давида с Голиафом», «Давид исцеляет Саула музыкой», «Женитьба Иакова» и другие), - значительная веха в истории программной музыки.
Автор музыкально-теоретических работ (в том числе латинского трактата «Основы композиции»); в предисловии к «Библейским сонатам» полемизировал с отдельными положениями аффектов теории (как она дана у А. Кирхера). Среди литературных сочинений известность получил плутовской роман «Музыкальный шарлатан» («Der musicalische Quacksalber», 1700 год) – острая сатира на музыкальную жизнь Германии конца XVII века (в частности, высмеивается характерная для того времени итальяномания).
Сочинения:
Музыкальный шарлатан / Перевод Н. Остроумовой. Москва, 2007 год.