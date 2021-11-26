КОРЕЛЛИ АРКАНДЖЕЛО

КОРЕЛЛИ АРКАНДЖЕЛО - итальянский композитор и скрипач .

Один из круп­ней­ших мас­те­ров му­зы­ки итальянского ба­рок­ко.

Музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Бо­ло­нье, с 1670 года член Бо­лон­ской фи­лар­мо­нической ака­де­мии. Около 675 года пе­ре­ехал в Рим, не позд­нее 1679 года стал ка­мер­ным му­зы­кан­том ко­ро­ле­вы Шве­ции Кри­сти­ны. Его по­кро­ви­те­ля­ми бы­ли так­же кар­ди­на­лы Дж.Б. Пам­фи­ли и П. От­то­бо­ни. Дли­тель­ное вре­мя был ве­ду­щей фи­гу­рой сре­ди римских му­зы­кан­тов.

Про­сла­вил­ся как скри­пач-вир­ту­оз, ру­ко­во­дил ор­ке­ст­ром на мно­го­численных кон­цер­тах, при ис­пол­не­нии ора­то­рий в церк­вах и кар­ди­наль­ских па­лац­цо, на опер­ных пред­став­ле­ни­ях в рим­ском «Те­ат­ро Тор­ди­но­на». С 1706 году член ака­де­мии «Ар­ка­дия». Был зна­ком с мо­ло­дым Г.Ф. Ген­де­лем, при­ни­мал уча­стие в ис­пол­не­нии его итальянских ора­то­рий (1707-1708 годы).

А. Корелли - ос­но­ва­тель итальянской скри­пич­ной шко­лы, тра­ди­ции ко­то­рой со­хра­ня­лись до начала XIX века (сре­ди уче­ни­ков - скри­пачи и ком­по­зи­то­ры Ф. Дже­ми­ниа­ни, Дж.Б. Со­мис и, воз­мож­но, П. Ло­ка­тел­ли). Был пер­вым ком­по­зи­то­ром, про­сла­вив­шим­ся бла­го­да­ря ис­клю­чи­тель­но ин­ст­ру­мен­таль­ным со­чи­не­ни­ям. В его твор­че­ст­ве окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лись жан­ры кон­чер­то грос­со, трио-со­на­ты, а так­же со­на­ты для скрип­ки с бас­со кон­ти­нуо.

Со­хра­ни­лось свыше 80 со­чи­не­ний А. Корелли, ав­тор­ст­во ко­то­рых не под­ле­жит со­мне­нию (в основном для смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов): 54 трио-со­на­ты, 3 со­на­ты для че­ты­рёх пар­тий (в т. ч. с уча­сти­ем тру­бы ), 12 скри­пич­ных со­нат, 12 кон­чер­то грос­со для струн­ных, а так­же увер­тю­ра к ора­то­рии Дж. Лу­лье «Св. Бе­ат­рис д’Эсте».

Имя А. Кореллы в Ев­ро­пе про­сла­ви­ли пуб­ли­кации трио- и соль­ных со­нат (5 опу­сов по 12 со­чи­не­ний), осу­ще­ст­в­лён­ные в Ри­ме при жиз­ни ав­то­ра (1681-1700 годы), и их мно­го­численные пе­ре­из­да­ния в те­че­ние все­го XVIII века 6-й опус (12 con­certi grossi) вы­шел из пе­ча­ти по­смерт­но (1714 год). Ин­стру­мен­таль­ный стиль А. Корелли ор­га­нич­но со­че­та­ет вир­ту­оз­ность с по­ли­фо­нической тех­ни­кой при об­щей яс­но­сти фак­ту­ры.

Влия­ние А, Корелли ис­пы­та­ли А. Ви­валь­ди, Т. Аль­би­но­ни, Ф. Ве­ра­чи­ни, Г. Пёр­селл, Г.Ф. Ген­дель, Г.Ф. Те­ле­ман, Ж.М. Лек­лер и др. На те­мы А. Кореллы соз­да­ва­ли свои про­из­ве­де­ния И.С. Бах (Фу­га для ор­га­на BWV 579), Дж. Тар­ти­ни (ва­риа­ции «Ис­кус­ст­во смыч­ка» для скрип­ки). Об­раз А. Кореллы, ко­то­рый уже в первой половине XVIII века счи­тал­ся клас­си­ком, вос­соз­дан в му­зы­ке Ф. Ку­пе­ре­на (трио-со­на­та «Пар­нас, или Апо­фе­оз Ко­рел­ли»), Ж.Ф. Дан­д­риё (пье­са «Ко­рел­ли» для кла­ве­си­на). Осо­бая по­пу­ляр­ность вы­па­ла на до­лю «Фо­лии» А. Кореллы (ор. 5 № 12) - тра­ди­ция со­чи­не­ния ва­риа­ций на её те­му со­хра­ни­лась до XX века («Ва­риа­ции на те­му Ко­рел­ли» С.В. Рах­ма­ни­но­ва ).