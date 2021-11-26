КАЛЛО ЖАК

КАЛЛО ЖАК - французский. гравёр и рисовальщик.

Ро­дил­ся в се­мье ге­роль­да гер­цо­га Ло­та­ринг­ско­го. Учил­ся в Нан­си, вна­ча­ле у па­риж­ско­го гра­вё­ра К. Ан­рие, с 1607 года - у зо­лотых дел мас­те­ра Д. Кро­ка, бла­го­да­ря че­му у не­го раз­ви­лась склон­ность к тща­тель­но­му вы­пол­не­нию де­та­ли, к про­ра­бот­ке мель­чай­ших ню­ан­сов. В 1608 году Калло от­пра­вил­ся в Рим и изу­чал там искусство рез­цо­вой гра­вю­ры в мас­тер­ской Ф. То­мас­се­на, а в 1611 году пе­ре­ехал во Фло­рен­цию, где со­труд­ни­чал с А. Тем­пе­стой, обу­чив­шим Калло тех­ни­ке офор­та. То­мас­сен и Тем­пе­ста при­дер­жи­ва­лись сти­ли­сти­ки позд­не­го манье­риз­ма, влия­ние ко­то­ро­го ска­за­лось и в пер­вых ра­бо­тах Калло. Не­сколь­ки­ми го­да­ми позд­нее Калло, на­ря­ду с гра­вё­ром Р. Кан­та­гал­ли­ной и архитектором Дж. Па­рид­жи, стал од­ним из главных офор­ми­те­лей празд­ни­ков и пред­став­ле­ний при дво­ре гер­цо­гов Ме­ди­чи. Вслед­ст­вие это­го те­ат­раль­ная те­ма­ти­ка за­ня­ла важ­ное ме­сто в его гра­вю­рах, от­ра­зив­ших пыш­ные це­ре­мо­нии, спек­так­ли ве­ду­щих те­ат­ров и им­про­ви­зи­ро­ван­ные пло­щад­ные пред­став­ле­ния ко­ме­дии дель ар­те (се­рии гра­вюр «Вой­на люб­ви» и «Вой­на кра­со­ты», обе 1616 год; отдельные лис­ты се­рии «Ка­прич­чи», 1617 год; «Ин­тер­ме­дии», 1617 год; «Су­лей­ман», 1619-1620 год; «Три Пан­та­ло­не», 1618-1620 годы, и др.).

Во Фло­рен­ции сфор­ми­ро­ва­лась ин­ди­ви­ду­аль­ная ма­не­ра мас­те­ра, в это вре­мя он изо­брёл но­вую раз­но­вид­ность офор­та, точ­но от­ве­чав­шую его ху­дожественным це­лям, - т. н. тех­ни­ку твёр­до­го ла­ка (vernis dur), впер­вые при­ме­нён­ную им при соз­да­нии се­рии «Ка­прич­чи» в 1617 году. Её осо­бен­ность за­клю­ча­ет­ся в том, что мед­ная дос­ка по­кры­ва­ет­ся не мяг­ким ла­ком, как пре­ж­де, а твёр­дым, ко­то­рым поль­зо­ва­лись фло­рен­тий­ские сто­ля­ры и ме­бель­щи­ки. Вслед­ст­вие это­го ли­ния по­сле трав­ле­ния по­лу­ча­лась чёт­кой и яс­ной; по­яв­ля­лась воз­мож­ность на­но­сить тон­чай­шие штри­хи, про­ри­со­вы­вать мель­чай­шие де­та­ли. По­ми­мо это­го, Калло на­чал ак­тив­но ис­поль­зо­вать т. н. мно­го­сту­пен­ча­тое трав­ле­ние - по­втор­ное на­ло­же­ние грун­та для по­лу­че­ния пер­спек­тив­но­го эф­фек­та с по­сте­пен­ной гра­да­ци­ей про­стран­ст­вен­ных пла­нов. Эти тех­нические усо­вер­шен­ст­во­ва­ния да­ва­ли воз­мож­ность за­пе­чат­леть сколь угод­но мел­кие де­та­ли и впи­сать их в еди­ную сис­те­му па­но­рам­ных пла­нов, бла­го­да­ря че­му воз­ник­ли про­ник­ну­тые по­эзи­ей ре­аль­но­сти «Италь­ян­ские пей­за­жи» (1618 год), «Яр­мар­ка в Им­пру­не­те» (1619-1620 годы), «Боль­шая охо­та» (1619 год).

По­сле смер­ти по­кро­ви­тель­ст­во­вав­ше­го Калло гер­цо­га Ко­зи­мо II Ме­ди­чи в 1621 году мас­тер воз­вра­тил­ся в Нан­си, где стал при­двор­ным ху­дож­ни­ком гер­цо­га Ло­та­ринг­ско­го Кар­ла IV и ос­та­вал­ся там до кон­ца жиз­ни (не счи­тая по­езд­ки в Гол­лан­дию в 1627 году по при­гла­ше­нию пра­ви­тель­ни­цы Ни­дер­лан­дов ин­фан­ты Иза­бел­лы и пре­бы­ва­ния в Па­ри­же в 1629-1630 годах). В Нан­си Калло про­дол­жал ра­бо­тать над многими гра­вю­ра­ми и ри­сун­ка­ми, соз­дан­ны­ми ещё в Ита­лии (2-й ва­ри­ант «Яр­мар­ки в Им­пру­не­те», 1622-1623 годы; се­рии «Varie figure», 1617, 1621 годы; «Ка­прич­чи», 1617, 1622, годы и др.). Од­на­ко в это вре­мя боль­ше вни­ма­ния Калло уде­лял ре­лигиозным сю­же­там («Ма­лые Стра­сти», 1624 год; «Ве­чер­няя мо­лит­ва», 1628 год; «Му­че­ни­че­ст­во святого Се­ба­сть­я­на», 1631 год). В свя­зи с со­бы­тия­ми Три­дца­ти­лет­ней вой­ны в его твор­че­ст­ве воз­ни­ка­ет во­енная те­ма («Оса­да Бре­ды», 1627 год; «Оса­да Ла Ро­ше­ли», 1629 год; «Оса­да ост­ро­ва Ре», 1629 год; «Бед­ст­вия вой­ны», 1633 год). В сво­их позд­них ра­бо­тах Калло с оди­на­ко­вым со­вер­шен­ст­вом во­пло­щал как сце­ны, пол­ные гро­те­ска и фан­та­зии («Бал­ли ди Сфес­са­ния», 1622 год; «Ис­ку­ше­ние святого Ан­то­ния», 1634-1635 годы), так и реа­ли­стичные сю­же­ты, свя­зан­ные с вой­ной. Бла­го­да­ря объ­е­ди­не­нию различных мас­шта­бов, со­вер­шен­ст­ву мель­чай­ших де­та­лей и воз­душ­ной пер­спек­ти­ве в ра­бо­тах Калло мик­ро­косм и мак­ро­косм ока­зы­ва­ют­ся со­пос­тав­ле­ны в пре­де­лах не­боль­шо­го лис­та бу­ма­ги: да­лё­кие па­но­ра­мы пей­за­жей и городских пло­ща­дей ожив­ля­ют­ся мно­го­численными фи­гур­ка­ми лю­дей, в трак­тов­ке ко­то­рых вир­ту­оз­ный ри­су­нок, не­ред­ко гро­те­ск­но­го свой­ст­ва , со­че­та­ет­ся с ост­рой на­блю­да­тель­но­стью.

Все­го мас­те­ром бы­ло соз­да­но свыше 1500 гра­вюр. Боль­шин­ст­во гра­ви­ро­ван­ных до­сок со­хра­ни­лись и на­хо­дят­ся в Му­зее Ло­та­рин­гии (Нан­си). Уче­ни­ка­ми Калло бы­ли А. Босс и Ф. Кол­линь­он, ко­ли­че­ст­во его по­сле­до­ва­те­лей и под­ра­жа­те­лей ис­чис­ля­ет­ся де­сят­ка­ми. Твор­че­ст­во Калло уже при его жиз­ни бы­ло вы­со­ко оце­не­но зна­то­ка­ми и кол­ле­га­ми по це­ху. Спрос на ра­бо­ты мас­те­ра спро­во­ци­ро­вал ещё в XVII веке по­яв­ле­ние мно­же­ст­ва ко­пий и ва­риа­ций, а по­смерт­ные из­да­ния от­тис­ков с ори­ги­наль­ных до­сок осу­ще­ст­в­ля­лись вплоть до XIX века. Офор­ты Калло кол­лек­циони­ро­вал Рем­брандт. Пер­вые очер­ки о жиз­ни Калло бы­ли при­жиз­нен­ны­ми, его про­из­ве­де­ния­ми вдох­нов­ля­лись пи­са­те­ли Э. Т. А. Гоф­ман и Ш. Бод­лер, ком­по­зи­тор Г. Ма­лер, скульп­тор А. Джако­мет­ти­.

Иллюстрации:

Ж. Кал­ло. Лист из се­рии «Бедст­вия вой­ны». Офорт. 1633. Архив БРЭ.

Ж. Кал­ло. «Кас­сандр». Из се­рии «Три Пан­та­ло­не». Офорт. 1618–20. Архив БРЭ.