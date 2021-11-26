КАЛЛО ЖАК
КАЛЛО ЖАК - французский. гравёр и рисовальщик.
Родился в семье герольда герцога Лотарингского. Учился в Нанси, вначале у парижского гравёра К. Анрие, с 1607 года - у золотых дел мастера Д. Крока, благодаря чему у него развилась склонность к тщательному выполнению детали, к проработке мельчайших нюансов. В 1608 году Калло отправился в Рим и изучал там искусство резцовой гравюры в мастерской Ф. Томассена, а в 1611 году переехал во Флоренцию, где сотрудничал с А. Темпестой, обучившим Калло технике офорта. Томассен и Темпеста придерживались стилистики позднего маньеризма, влияние которого сказалось и в первых работах Калло. Несколькими годами позднее Калло, наряду с гравёром Р. Кантагаллиной и архитектором Дж. Париджи, стал одним из главных оформителей праздников и представлений при дворе герцогов Медичи. Вследствие этого театральная тематика заняла важное место в его гравюрах, отразивших пышные церемонии, спектакли ведущих театров и импровизированные площадные представления комедии дель арте (серии гравюр «Война любви» и «Война красоты», обе 1616 год; отдельные листы серии «Каприччи», 1617 год; «Интермедии», 1617 год; «Сулейман», 1619-1620 год; «Три Панталоне», 1618-1620 годы, и др.).
Во Флоренции сформировалась индивидуальная манера мастера, в это время он изобрёл новую разновидность офорта, точно отвечавшую его художественным целям, - т. н. технику твёрдого лака (vernis dur), впервые применённую им при создании серии «Каприччи» в 1617 году. Её особенность заключается в том, что медная доска покрывается не мягким лаком, как прежде, а твёрдым, которым пользовались флорентийские столяры и мебельщики. Вследствие этого линия после травления получалась чёткой и ясной; появлялась возможность наносить тончайшие штрихи, прорисовывать мельчайшие детали. Помимо этого, Калло начал активно использовать т. н. многоступенчатое травление - повторное наложение грунта для получения перспективного эффекта с постепенной градацией пространственных планов. Эти технические усовершенствования давали возможность запечатлеть сколь угодно мелкие детали и вписать их в единую систему панорамных планов, благодаря чему возникли проникнутые поэзией реальности «Итальянские пейзажи» (1618 год), «Ярмарка в Импрунете» (1619-1620 годы), «Большая охота» (1619 год).
После смерти покровительствовавшего Калло герцога Козимо II Медичи в 1621 году мастер возвратился в Нанси, где стал придворным художником герцога Лотарингского Карла IV и оставался там до конца жизни (не считая поездки в Голландию в 1627 году по приглашению правительницы Нидерландов инфанты Изабеллы и пребывания в Париже в 1629-1630 годах). В Нанси Калло продолжал работать над многими гравюрами и рисунками, созданными ещё в Италии (2-й вариант «Ярмарки в Импрунете», 1622-1623 годы; серии «Varie figure», 1617, 1621 годы; «Каприччи», 1617, 1622, годы и др.). Однако в это время больше внимания Калло уделял религиозным сюжетам («Малые Страсти», 1624 год; «Вечерняя молитва», 1628 год; «Мученичество святого Себастьяна», 1631 год). В связи с событиями Тридцатилетней войны в его творчестве возникает военная тема («Осада Бреды», 1627 год; «Осада Ла Рошели», 1629 год; «Осада острова Ре», 1629 год; «Бедствия войны», 1633 год). В своих поздних работах Калло с одинаковым совершенством воплощал как сцены, полные гротеска и фантазии («Балли ди Сфессания», 1622 год; «Искушение святого Антония», 1634-1635 годы), так и реалистичные сюжеты, связанные с войной. Благодаря объединению различных масштабов, совершенству мельчайших деталей и воздушной перспективе в работах Калло микрокосм и макрокосм оказываются сопоставлены в пределах небольшого листа бумаги: далёкие панорамы пейзажей и городских площадей оживляются многочисленными фигурками людей, в трактовке которых виртуозный рисунок, нередко гротескного свойства, сочетается с острой наблюдательностью.
Всего мастером было создано свыше 1500 гравюр. Большинство гравированных досок сохранились и находятся в Музее Лотарингии (Нанси). Учениками Калло были А. Босс и Ф. Коллиньон, количество его последователей и подражателей исчисляется десятками. Творчество Калло уже при его жизни было высоко оценено знатоками и коллегами по цеху. Спрос на работы мастера спровоцировал ещё в XVII веке появление множества копий и вариаций, а посмертные издания оттисков с оригинальных досок осуществлялись вплоть до XIX века. Офорты Калло коллекционировал Рембрандт. Первые очерки о жизни Калло были прижизненными, его произведениями вдохновлялись писатели Э. Т. А. Гофман и Ш. Бодлер, композитор Г. Малер, скульптор А. Джакометти.
Иллюстрации:
Ж. Калло. Лист из серии «Бедствия войны». Офорт. 1633. Архив БРЭ.
Ж. Калло. «Кассандр». Из серии «Три Панталоне». Офорт. 1618–20. Архив БРЭ.