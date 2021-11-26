КАБАЛЕТТА

КАБАЛЕТТА - в опе­ре XVIII века - не­боль­шая ария.

Ха­рак­тер­ны про­стая пе­сен­ная ме­ло­дия, по­вто­ряю­щий­ся рит­мический ри­су­нок, мно­го­крат­ное воз­вра­ще­ние варь­и­ро­ван­ной основной те­мы.

Один из ран­них об­раз­цов кабалетты - Па­ри­са «Пре­крас­ный об­раз» в опе­ре «Па­рис и Еле­на» К.В. Глю­ка (1770 год). В XIX веке Кабалетта - за­клю­чительный вир­ту­оз­ный раз­дел арии или ду­эта в итальянских опе­рах и ора­то­ри­ях, в ко­то­ром ис­поль­зу­ет­ся при­ём стрет­ты (ус­ко­ре­ние дви­же­ния, со­про­во­ж­даю­щее­ся ди­на­ми­че­ским на­рас­та­ни­ем).

Наи­бо­лее из­вест­ные об­раз­цы: кабалетта Вио­лет­ты (I акт опе­ры «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), Кабалетта Ами­ны (I акт опе­ры «Со­мнам­бу­ла» В. Бел­ли­ни), Кабалетта Ар­ноль­да с хо­ром (IV акт опе­ры «Виль­гельм Телль» Дж. Рос­си­ни), Кабалетта Ман­ри­ко с хо­ром (III акт опе­ры «Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди), Кабалетта Энн (I акт опе­ры «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» И.Ф. Стра­вин­ско­го) и другие.

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