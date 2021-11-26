ГАЛЕРЕЯ ПАЛЛАВИЧИНИ
ГАЛЕРЕЯ ПАЛЛАВИЧИНИ - музейное собрание в Риме.
В основе - коллекция кардинала Ладзаро Паллавичини (1603-1680 годы), пополненная его наследниками, породнившимися с семьёй Роспильози. Одно из лучших частных собраний Италии, Галерея Паллавичини хранит произведения художников XV-XVIII веков, в том числе А. Мантеньи, С. Боттичелли, Л. Лотто, Веронезе, Караваджо, мастеров болонской, генуэзской и пьемонтской школ, Н. Пуссена, серию работ П.П. Рубенса. Находится в Палаццо Паллавичини-Роспильози (1603-1610 годы, архитекторы Ф. Понцио, К. Мадерна и Дж. Вазанцио), сооружённом на месте терм Константина. Частью дворца являются так называемый Касино Муз (фрески А. Тасси и О. Джентилески, 1611-1612 годы) и Касино Авроры (1612-1613 годы, архитектор Дж. Вазанцио; фрески «Времена года» П. Бриля и плафон «Аврора» Г. Рени; все - 1613-1614 годов).
Иллюстрация:
Палаццо Паллавичини-Роспильози в Риме. Сад и т. н. Касино Авроры. 1612-1613 годы. Архитектор Дж. Вазанцио. Архив БРЭ.