ГАЛЕРЕЯ ПАЛЛАВИЧИНИ

ГАЛЕРЕЯ ПАЛЛАВИЧИНИ - му­зей­ное со­б­ра­ние в Ри­ме.

В ос­но­ве - кол­лек­ция кар­ди­на­ла Лад­за­ро Пал­ла­ви­чи­ни (1603-1680 годы), по­пол­нен­ная его на­след­ни­ка­ми, по­род­нив­ши­ми­ся с семь­ёй Рос­пиль­о­зи. Од­но из луч­ших ча­ст­ных со­б­ра­ний Ита­лии, Галерея Паллавичини хра­нит про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ков XV-XVIII веков, в том числе А. Ман­те­ньи , С. Бот­ти­чел­ли, Л. Лот­то, Ве­ро­не­зе, Ка­ра­вад­жо , мас­те­ров бо­лон­ской, ге­ну­эз­ской и пье­монт­ской школ, Н. Пус­се­на , се­рию ра­бот П.П. Ру­бен­са. На­хо­дит­ся в Па­лац­цо Пал­ла­ви­чи­ни-Рос­пиль­о­зи (1603-1610 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Пон­цио, К. Ма­дер­на и Дж. Ва­зан­цио), со­ору­жён­ном на мес­те терм Кон­стан­ти­на. Ча­стью двор­ца яв­ля­ют­ся так называемый Ка­си­но Муз (фре­ски А. Тас­си и О. Джен­ти­ле­ски , 1611-1612 годы) и Ка­си­но Ав­ро­ры (1612-1613 годы, архитектор Дж. Ва­зан­цио; фре­ски «Вре­ме­на го­да» П. Бри­ля и пла­фон «Ав­ро­ра» Г. Ре­ни; все - 1613-1614 годов).

Иллюстрация:

Па­лац­цо Пал­ла­ви­чи­ни-Рос­пиль­о­зи в Ри­ме. Сад и т. н. Касино Авроры. 1612-1613 годы. Ар­хи­тек­тор Дж. Ва­зан­цио. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)