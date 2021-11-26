ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ
ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ (Galleria e museo Borghese) - галерея и музей Боргезе, музейное собрание в Риме.
В его основе - коллекция кардинала Шипионе Боргезе (около 1576-1633 годов), покровительствовавшего молодому Дж.Л. Бернини. Богатейшее собрание скульптур разместилось в небольшой барочной вилле (касино) Боргезе (1608-1617 годы, архитекторы Ф. Понцио и Дж. Вазанцио, росписи Дж. Ланфранко, 1624-1625 годы) на холме Пинчо, в окружении парка; в 1782-1802 годы здание и парк частично реконструированы под руководством архитекторов А. и М. Аспруччи (росписи М. Росси, П. Анджелетти и др.; в парке сооружены павильоны, «храмы», «руины», фонтаны). После женитьбы Камилло Боргезе на Полине Бонапарт (сестре Наполеона I) ряд картин и около 200 античных скульптур из коллекции Боргезе были перевезены во Францию. В 1891 году в Виллу Боргезе было перенесено собрание живописи, ранее находившееся в римском Палаццо Боргезе (1590 год, архитектор М. Лонги Старший; 1615 год, архитектор Ф. Понцио).
Ныне Галерея Боргезе (ставшая государственным музеем с 1902 года) является одним из самых ценных в Италии собраний европейского искусства: античная скульптура, римской мозаики III-IV веков (вмонтированы в пол), живопись Антонелло да Мессины, С. Боттичелли, Джованни Беллини, В. Карпаччо, Джорджоне, П. Перуджино, Рафаэля, Л. Лотто, Корреджо, Тициана, П. Веронезе, Караваджо, П.П. Рубенса, мастеров болонской и эмилианской школ; уникальное собрание работ Бернини (3 картины и 10 скульптур), а также скульптура А. Кановы и др.
Иллюстрация:
«Зал императоров» Виллы Боргезев Риме. Между 1782 и 1802 годами. Архитектор А. Аспруччи. В центре - статуя «Похищение Прозерпины» Дж.Л. Бернини. Мрамор. 1621-1622 годы. Архив БРЭ.