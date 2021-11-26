ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ

ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ (Galleria e museo Borghese) - га­ле­рея и му­зей Бор­ге­зе, му­зей­ное со­б­ра­ние в Ри­ме.

В его ос­но­ве - кол­лек­ция кар­ди­на­ла Ши­пио­не Бор­ге­зе (около 1576-1633 годов), по­кро­ви­тель­ст­во­вав­ше­го мо­ло­до­му Дж.Л. Бер­ни­ни. Бо­га­тей­шее со­б­ра­ние скульп­тур раз­мес­ти­лось в не­боль­шой ба­роч­ной вил­ле (ка­си­но) Бор­ге­зе (1608-1617 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Пон­цио и Дж. Ва­зан­цио, рос­пи­си Дж. Лан­фран­ко, 1624-1625 годы) на хол­ме Пин­чо, в ок­ру­же­нии пар­ка; в 1782-1802 годы зда­ние и парк час­тич­но ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны под руководством ар­хи­тек­то­ров А. и М. Ас­пруч­чи (рос­пи­си М. Рос­си, П. Анд­же­лет­ти и др.; в пар­ке со­ору­же­ны па­виль­о­ны, «хра­мы», «руи­ны», фон­та­ны). По­сле же­нить­бы Ка­мил­ло Бор­ге­зе на По­ли­не Бо­на­парт (се­ст­ре На­по­ле­о­на I ) ряд кар­тин и около 200 ан­тич­ных скульп­тур из кол­лек­ции Бор­ге­зе бы­ли пе­ре­ве­зе­ны во Фран­цию. В 1891 году в Вил­лу Бор­ге­зе бы­ло пе­ре­не­се­но со­б­ра­ние жи­во­пи­си, ра­нее на­хо­див­шее­ся в римском Па­лац­цо Бор­ге­зе (1590 год, архитектор М. Лон­ги Стар­ший; 1615 год, архитектор Ф. Пон­цио).

Ны­не Галерея Боргезе (став­шая государственным му­зе­ем с 1902 года) яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых цен­ных в Ита­лии со­б­ра­ний ев­ропейского искусства: ан­тич­ная скульп­ту­ра, римской мо­заи­ки III-IV веков (вмон­ти­ро­ва­ны в пол), жи­во­пись Ан­то­нел­ло да Мес­си­ны, С. Бот­ти­чел­ли, Джо­ван­ни Бел­ли­ни, В. Кар­пач­чо, Джорд­жо­не, П. Пе­руд­жи­но, Ра­фа­эля, Л. Лот­то, Кор­ред­жо, Ти­циа­на, П. Ве­ро­не­зе, Ка­ра­вад­жо , П.П. Ру­бен­са, мас­те­ров бо­лон­ской и эми­ли­ан­ской школ; уни­каль­ное со­б­ра­ние ра­бот Бер­ни­ни (3 кар­ти­ны и 10 скульп­тур), а так­же скульпту­ра А. Ка­но­вы и др.

Иллюстрация:

«Зал им­пе­ра­то­ров» Вил­лы Бор­ге­зев Ри­ме. Ме­ж­ду 1782 и 1802 годами. Ар­хи­тек­тор А. Ас­пруч­чи. В цен­тре - ста­туя «По­хи­ще­ние Про­зер­пи­ны» Дж.Л. Бер­ни­ни. Мра­мор. 1621-1622 годы. Архив БРЭ.

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