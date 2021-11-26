ДЮСЕРСО

ДЮСЕРСО - семья французских архитекторов XVI-XVII веков.

Жак I Ан­д­руэ

[Около 1520 года, Па­риж (?) - конец 1585 года или февраль 1586 года, Па­риж или Мон­тар­жи], ар­хи­тек­тор, гра­вёр и тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры. По­се­тил Ита­лию (1531-1533 годы), ис­пы­тал силь­ное влия­ние ан­тич­ной и итальянской ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры, так­же трак­та­тов С. Сер­лио. Бу­ду­чи од­ним из пер­вых пред­ста­ви­те­лей ев­ропейского пал­ла­ди­ан­ства , соз­да­вал об­шир­ные цик­лы гра­вюр, пред­на­зна­чен­ные слу­жить об­раз­ца­ми для ар­хи­тек­то­ров, жи­во­пис­цев, скульп­то­ров, ма­сте­ров шпа­лер­но­го искусства и зо­ло­тых дел мас­те­ров. Эти цик­лы из­да­ва­лись в ви­де от­дель­ных ув­ра­жей: «При­ме­ры [три­ум­фаль­ных] арок» («Exempla arcuum», 1549 год), «Ан­тич­ные ар­ки и мо­ну­мен­ты» («Arcs et monu­ments antiques...», vol. 1-2, 1549-1560 годы), «Кни­га о хра­мах» («Livre des temples», 1550 год), три «Кни­ги об ар­хи­тек­ту­ре» («Liv­re d’architecture», 1559, 1561 и 1582 годы), «Кни­га о гро­те­сках» («Livre des grotes­qu­es», 1566 год), «Пре­крас­ней­шие зда­ния Фран­ции» («Les plus excellents bastiments de France», vol. 1-2, 1576-1579 годы; из­да­ние за­пе­чат­ле­ло мно­гие ны­не не со­хра­нив­шие­ся па­мят­ни­ки зод­че­ст­ва), «Кни­га об ан­тич­ных рим­ских зда­ни­ях» («Livre des édi­fices antiques romains», 1584 год) и другие. По про­ек­там Жака I Андруэ строи­лись зам­ки Вер­нёй-­сюр-Уаз близ Сан­ли­са (с середины 1560-х годов) и Шар­ле­валь (с 1570 года) в Нор­ман­дии. Сы­но­вья - ар­хи­тек­то­ры Ба­тист Ан­д­руэ, Жак II Ан­д­руэ и Шарль Ан­д­руэ (около 1560-1606 годы).

Ба­тист Ан­д­руэ

[Около 1545 года, Ор­ле­ан (?) - август или сентябрь 1590 год, Па­риж], ар­хи­тек­тор ко­ро­ля Ген­ри­ха III (с 1575 года); в 1578 году стал пре­ем­ни­ком П. Лес­ко в ка­че­ст­ве ар­хи­тек­то­ра ко­ро­лев­ских строе­ний. Уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве Боль­шой га­ле­реи Лув­ра и Ка­пел­лы Ва­луа в аб­бат­ст­ве Сен-Де­ни, ра­бо­тал в Па­ри­же и Фон­тенб­ло. Отец архитектора Жа­на I Ан­д­руэ, дед архитектора Жа­на II Ан­д­руэ (около 1623-1644 годов).

Жак II Ан­д­руэ

(Около 1550 год, Па­риж - 16.09.1614 года, там же), в 1570-1580-е годы ра­бо­тал в зам­ках Шар­ле­валь (вме­сте с от­цом), Вер­нёй-сюр-Уаз, Мон­со (близ Мо) и Не­рак в Лот-э-Га­рон; был ар­хи­тек­то­ром-фор­ти­фи­ка­то­ром в Ту­ре. С 1594 года, бу­ду­чи ар­хи­тек­то­ром ко­ро­ля Генриха IV, уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве Боль­шой га­ле­реи Лув­ра (1602-1608 годы) и па­виль­о­на Фло­ры двор­ца Тю­иль­ри (1600-1608 годы), по­стро­ил Отель Май­ен (1605 год, пе­ре­стро­ен в 1709 году), про­ек­ти­ро­вал Отель Кар­на­ва­ле и Отель Бель­гард (1611-1614 годы; все - в Па­ри­же).

Жан I Ан­д­руэ

(Около 1585 года, Па­риж - 1649 года, там же), сын Ба­ти­ста Ан­д­руэ, ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве Люк­сем­бург­ско­го двор­ца (1614 года, вме­сте с С. де Бро­сом), Отеля Сюлли (1624-1629 годы), Оте­ля Бель­гард (1633-1636 годы) и Оте­ля Бре­тон­виль (1635-1638 годы; все - в Па­ри­же), так­же в Фон­тенб­ло.

Иллюстрации:

Жак I Андруэ Дю­сер­со. Гра­ви­ро­ван­ный проект ме­бе­ли. 1550-е годы. Архив БРЭ.

Жан I Андруэ Дю­сер­со. Внут­рен­ний двор Оте­ля Сюл­ли в Па­ри­же. 1624-1629 годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)