ДЕЛФТСКАЯ ШКОЛА

ДЕ́ЛФТСКАЯ ШКО́ЛА - ус­лов­ное на­зва­ние груп­пы голландских ху­дож­ни­ков второй половины XVII века, ра­бо­тав­ших в Дел­фте , чьей спе­циа­ли­за­ци­ей бы­ли бы­то­вые и ин­терь­ер­ные сце­ны.

Для боль­шей точ­но­сти про­стран­ст­вен­ных по­строе­ний мас­те­ра ис­поль­зо­ва­ли ка­ме­ру-об­ску­ру. В ар­хитектурных ин­терь­е­рах («пер­спек­ти­вах») Г. Ха­ук­ге­ста, Э. де Вит­те, Х. ван Вли­та про­стран­ст­во ста­но­вит­ся главным пред­ме­том изо­бра­же­ния, а че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры слу­жат лишь стаф­фа­жем, ожив­ляю­щим ин­терь­ер. Ос­но­вы жан­ро­вой жи­во­пи­си Делфтской школы за­ло­жил К. Фаб­ри­ци­ус, а её рас­цвет при­шёл­ся на твор­че­ст­во П. де Хо­ха и Я. Вер­ме­ра, ко­то­рые пи­са­ли сце­ны по­все­днев­ной жиз­ни в до­маш­них ин­терь­е­рах и дво­ри­ках. Эф­фек­ты ес­теств. ос­ве­ще­ния со­че­та­ют­ся в их твор­че­ст­ве с по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем к де­та­лям, точ­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем ок­ру­жаю­щей об­ста­нов­ки. Вер­мер, объ­е­ди­нив в сво­ём твор­че­ст­ве многие дос­ти­же­ния голландской жи­вопи­си, вы­вел Делфтскую школу на вы­со­кий ев­ропейский уро­вень. Мас­те­ра Делфтской школы соз­да­ва­ли так­же осо­бые «пер­спек­тив­ные ящи­ки», в ко­то­рые по­ме­ща­лись пер­спек­тив­ные изо­бра­же­ния ин­терь­е­ров; у рас­смат­ри­ваю­ще­го их че­рез спец. гла­зок воз­ни­ка­ла ил­лю­зия трёх­мер­но­го про­стран­ст­ва.

Иллюстрация:

Делфт­ская шко­ла. П. де Хох. «Жен­щи­на, чис­тя­щая яб­ло­ки». Ок. 1663. Со­б­ра­ние Уол­лес (Лон­дон).

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