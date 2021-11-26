ДЕЛФТСКАЯ ШКОЛА
ДЕ́ЛФТСКАЯ ШКО́ЛА - условное название группы голландских художников второй половины XVII века, работавших в Делфте, чьей специализацией были бытовые и интерьерные сцены.
Для большей точности пространственных построений мастера использовали камеру-обскуру. В архитектурных интерьерах («перспективах») Г. Хаукгеста, Э. де Витте, Х. ван Влита пространство становится главным предметом изображения, а человеческие фигуры служат лишь стаффажем, оживляющим интерьер. Основы жанровой живописи Делфтской школы заложил К. Фабрициус, а её расцвет пришёлся на творчество П. де Хоха и Я. Вермера, которые писали сцены повседневной жизни в домашних интерьерах и двориках. Эффекты естеств. освещения сочетаются в их творчестве с повышенным вниманием к деталям, точным воспроизведением окружающей обстановки. Вермер, объединив в своём творчестве многие достижения голландской живописи, вывел Делфтскую школу на высокий европейский уровень. Мастера Делфтской школы создавали также особые «перспективные ящики», в которые помещались перспективные изображения интерьеров; у рассматривающего их через спец. глазок возникала иллюзия трёхмерного пространства.
Иллюстрация:
Делфтская школа. П. де Хох. «Женщина, чистящая яблоки». Ок. 1663. Собрание Уоллес (Лондон).
Архив БРЭ.