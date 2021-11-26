ДАУ ГЕРАРД
ДАУ ГЕРАРД (Доу Геррит) - голландский живописец.
Первоначальную подготовку получил у гравёра Б. Долендо и в качестве рисовальщика по стеклу. В 1628-1631 годах учился в Лейдене у Рембрандта и в ранних работах полностью находился под его влиянием, усвоив некоторые внешние приёмы, в т. ч. светотень, использующую эффекты искусственного освещения («Астроном», около 1628, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Рембрандт перед мольбертом», Музей изящных искусств, Бостон, и др.). В 1631 году работал в Амстердаме, затем в Лейдене. С 1648 года член лейденской гильдии живописцев Cвятого Луки (один из её основателей), был главой лейденской группы мастеров бытового жанра. Писал в суховатой живописной манере небольшие, перегруженные предметами занимательные жанровые сцены, изображающие горожан («Больная женщина», 1663, Лувр, Париж; «Старушка за чтением», около 1660-1665 годов, «Торговка сельдями», около 1670-1675 годов, обе - Эрмитаж), музыкантов, врачей и художников («Молодой скрипач», 1637, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург; «Живописец в мастерской», КГ, Дрезден; Автопортрет, около 1645 года, Рейксмюсеум, Амстердам), и натюрморты («Натюрморт с подсвечником и карманными часами», КГ, Дрезден).
Излюбленный приём Дау и его последователей, придающий изображению условный характер (близкий «обманкам»), - помещение незатейливой жанровой сцены в обрамление окна или каменной ниши с отдёрнутым занавесом или балюстрадой. Свидетельством прижизненного успеха Дау была выставка 27 его картин, принадлежащих лейденскому коллекционеру Й. де Би (1665), - одна из первых художественных выставок в современном значении слова.