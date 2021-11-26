ДАУ ГЕРАРД

ДАУ ГЕРАРД (Доу Гер­рит) - голландский живописец .

Пер­во­на­чаль­ную под­го­тов­ку по­лу­чил у гра­вё­ра Б. До­лен­до и в ка­че­ст­ве ри­со­валь­щи­ка по стек­лу. В 1628-1631 годах учил­ся в Лей­де­не у Рем­бранд­та и в ран­них ра­бо­тах пол­но­стью на­хо­дил­ся под его влия­ни­ем, ус­во­ив не­ко­то­рые внеш­ние приё­мы, в т. ч. све­то­тень, ис­поль­зую­щую эф­фек­ты ис­кусственного ос­ве­ще­ния («Ас­тро­ном», около 1628, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Рем­брандт пе­ред моль­бер­том», Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон, и др.). В 1631 году ра­бо­тал в Ам­стер­да­ме, за­тем в Лей­де­не. С 1648 года член лей­ден­ской гиль­дии жи­во­пис­цев Cвятого Лу­ки (один из её ос­но­ва­те­лей), был гла­вой лей­ден­ской груп­пы мас­те­ров бы­то­во­го жан­ра. Пи­сал в су­хо­ва­той жи­во­пис­ной ма­не­ре не­боль­шие, пе­ре­гру­жен­ные пред­ме­та­ми за­ни­ма­тель­ные жан­ро­вые сце­ны, изо­бра­жаю­щие го­ро­жан («Боль­ная жен­щи­на», 1663, Лувр , Па­риж; «Ста­руш­ка за чте­ни­ем», около 1660-1665 годов, «Тор­гов­ка сель­дя­ми», около 1670-1675 годов, обе - Эр­ми­таж ), му­зы­кан­тов, вра­чей и ху­дож­ни­ков («Мо­ло­дой скри­пач», 1637, Национальная га­ле­рея Шот­лан­дии, Эдин­бург; «Жи­во­пи­сец в мас­тер­ской», КГ, Дрез­ден; Ав­то­порт­рет, около 1645 года, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам), и на­тюр­мор­ты («На­тюр­морт с под­свеч­ни­ком и кар­ман­ны­ми ча­са­ми», КГ, Дрез­ден).

Из­люб­лен­ный при­ём Дау и его по­сле­до­ва­те­лей, при­даю­щий изо­бра­же­нию ус­лов­ный ха­рак­тер (близ­кий «об­ман­кам»), - по­ме­ще­ние не­за­тей­ли­вой жан­ро­вой сце­ны в об­рам­ле­ние ок­на или ка­мен­ной ни­ши с от­дёр­ну­тым за­на­ве­сом или ба­лю­ст­ра­дой. Сви­де­тель­ст­вом при­жиз­нен­но­го ус­пе­ха Дау бы­ла вы­став­ка 27 его кар­тин, при­над­ле­жа­щих лей­ден­ско­му кол­лек­цио­не­ру Й. де Би (1665), - од­на из пер­вых ху­дожественных вы­ста­вок в современном зна­че­нии сло­ва.