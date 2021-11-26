БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ ЯН

Фламандский живописец.

Ранние годы

Родился в семье известного фламандского живописца Питера Брейгеля Старшего и его жены Марии (Майкен) Коэке ван Аэлст. После смерти отца семейства в 1569 г. вместе с братом и сестрой воспитывался матерью и бабушкой, Майкен Верхулст. Старшая Верхулст была второй женой художника Петера Коэке ван Аэлста и после его смерти завершила часть его заказов. Также существуют свидетельства, что она самостоятельно выполняла заказы на миниатюры. Согласно Карелу ван Мандеру, фламандскому живописцу и историку искусства XVII в., именно бабушка обучала Яна и его старшего брата Питера рисунку и акварели. После смерти дочери в 1578 г. Майкен Верхулст переехала вместе с внуками в Антверпен.

В Антверпене Ян начал обучаться в мастерской влиятельного коллекционера и живописца Питера Гоэткинта, довольно быстро скончавшегося вскоре после поступления к нему Брейгеля. Вполне вероятно, что молодой художник продолжил посещать мастерскую, управление которой на себя взяла вдова Гоэткинта.

Чтобы дополнить свое образование и обогатить творческую манеру, Брейгель отправился в Италию. Сначала он побывал в Колонье, затем посетил Венецию и Неаполь. От пребывания в последнем городе сохранились зарисовки местной архитектуры. Там же он выполнил несколько небольших по формату работ для священника и одного из основателей ордена т.н. Отцов Адорно Ф. Карачьоло.

В 1592-1594 гг. жил в Риме, где встретил Пауля Бриля, антверпенского художника-пейзажиста, ставшего его лучшим другом. Живописцы работали над созданием атмосферных пейзажей Рима в компании брата Пауля, Матиаса Бриля. В этот период Брейгель заимствует у Бриля некоторые аспекты в технике рисунка и малый формат живописных произведений. К этим же годам относится знакомство Яна с Гансом Роттенгаммером, немецким художником, автором «кабинетных картин». В Риме Брейгелю покровительствовали видные деятели Контрреформации кардинал Асканио Колонна и кардинал Федерико Борромео. Последний оставался патроном художника на протяжении длительного времени. В 1594/1595-1596 гг. Брейгель проживал в Милане.

Зрелые годы

В 1596 г. Ян вернулся в Антверпен, где в 1597 г. был принят в Гильдию св. Луки. В 1599 г. он женился на Изабелле де Йоде, дочери известного гравера Герарда де Йоде. 13 сентября 1601 г. у пары родился сын Ян. Его крестным стал Питер Пауль Рубенс , у которого впоследствии Ян Брейгель Младший обучался в мастерской. В 1601 г. Брейгель ст. получил статус бюргера, что позволило ему принять предложенный годом ранее пост декана Гильдии св. Луки. В 1604 г. совершил краткосрочное путешествие в Прагу.

В сентябре 1604 г. купил дом в Антверпене. С 1605 г. он поселился там со второй женой Катариной ван Мариенбург, в браке с которой родилось восемь детей. Один из них, Амброзиус, также стал художником. В 1606 г. Брейгель ст. отправился ко двору в Брюссель, где впоследствии регулярно бывал.

В 1610-е благодаря содействию Рубенса Брейгель регулярно получал заказы от городского магистрата. В 1618 г. он координировал работу над серией картин, заказанной городским советом двенадцати наиболее влиятельным живописцам страны. В 1619 г. купил третий дом. В 1623 г. родилась дочь Клара Евгения, крестными родителями которой стали кардинал Борромео и эрцгерцогиня Изабелла.

Брейгель скончался от холеры 13 января 1625 г. Его душеприказчиком был Рубенс, который также был обязан позаботиться об осиротевших детях художника.

Творчество

Ян Брейгель работал в разнообразных жанрах, среди которых мифологические и религиозные сцены, пейзажи. В историю живописи художник вошел как создатель цветочного натюрморта, за что и был прозван «Ян Брейгель Цветочный». Детальное изображение цветочных композиций, как правило, располагавшихся на темном фоне, принесли художнику широкую известность. Благодаря покровительству эрцгерцогини Изабеллы Брейгель мог посещать оранжереи в ее дворце и делать там бесчисленные зарисовки редчайших сортов растений.

В отличие от своего старшего брата Питера, ориентировавшегося на широкий художественный рынок Антверпена, Ян выполнял заказы для избранной клиентуры, представителей высшего европейского света. В исполнении многочисленных работ ему помогали ученики его мастерской. После его смерти управление над ней взял Ян Брейгель Младший, который выбрал стратегию своего дяди Питера – копировать наиболее удачные образцы творчества своего отца.

О технической стороне работы Брейгеля над полотнами известно довольно мало. Можно утверждать, что его творческая манера и используемые выразительные средства сформировались под влиянием итальянской школы живописи.