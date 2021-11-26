АЛЬБИНОНИ Томазо Джованни

Выдающийся итальянский композитор , ярчайший (наряду с А. Вивальди ) представитель венецианского барокко .

Выходец из обеспеченной буржуазной семьи, еще в детстве увлекся изучением искусства скрипичной игры, пения и теории музыки. Однако, в отличие от других музыкантов-современников, не состоял на службе при дворе или учебном заведении, а называл себя «венецианским скрипачом-любителем». Автор 48 опер , но полностью сохранилась лишь одна — «Радамист» (1701). Наибольшей известностью пользуются инструментальные произведения для ансамблей (главным образом струнных) различных составов, в том числе 64 концерта, 8 симфоний, 97 сонат и балетов. Многие произведения А., хранившиеся в рукописях, погибли при пожаре Дрезденской библиотеки в 1945. Самое известное произведение А. — «Адажио соль минор» было восстановлено в 1945 по сохранившимся фрагментам.

Автор статьи: И. Е. Андронов.