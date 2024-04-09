7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИВОПИСИ

Иванова Е.

В издании представлено более 350 имен художников стран Европы, России, США, Мексики и Японии. Отличительной чертой энциклопедии является то, что рассказ о жизни и творчестве мастеров живописи сопровождается богатым иллюстративным рядом. Более 2300 высококачественных репродукций картин, рисунков, гравюр, не только известных, но и редко публикуемых, хранящихся как в крупных, так и небольших собраниях, дают наглядное представление о живописной манере каждого художника. Широкий хронологический охват (XIII - середина XX в.) дает возможность проследить историю развития мирового изобразительного искусства во всем многообразии жанров и направлений. Год: 2011.