ЖОСКЕН ДЕПРЕ

Французский композитор.

Один из гл. пред­ста­ви­те­лей фран­ко-флам. по­ли­фо­нич. шко­лы (см. Ни­дер­ланд­ская шко­ла ). В 1477–78 пев­чий в ка­пел­ле церк­ви Экс-ан-Про­ван­са, в 1480-е гг. (воз­мож­но, так­же в кон. 1490-х гг.) слу­жил у кар­ди­на­ла Ас­ка­нио Сфор­цы в Ми­ла­не, в нач. 1480-х гг., предположитель­но, при дво­ре Лю­до­ви­ка XI, в 1489–95 – в пап­ской ка­пел­ле в Ри­ме. В 1503–04 ка­пель­мей­стер при дво­ре гер­цо­га Фер­ра­ры. С 1504 до кон­ца жиз­ни жил во Фран­ции, был на­стоя­те­лем со­бо­ра в Кон­де-сюр-л’Эско.

Уже при жиз­ни Ж. Д. по­лу­чил при­зна­ние как мас­тер цер­ков­ной и свет­ской му­зы­ки ( О. Пет­руч­чи на­пе­ча­тал 3 вы­пус­ка его месс, что бы­ло ис­клю­чи­тель­ной для то­го вре­ме­ни че­стью; Т. Су­за­то и П. Ат­тень­ян ши­ро­ко из­да­ва­ли его пес­ни). Как «дос­той­ней­ше­го мас­те­ра» ком­по­зи­ции его упо­ми­на­ют Ф. Га­фу­ри и П. Арон, позд­нее Г. Гла­ре­ан и Дж. Цар­ли­но. Фор­ми­ро­ва­ние сти­ля Ж. Д., воз­мож­но, про­хо­ди­ло под влия­ни­ем Й. Оке­ге­ма (Цар­ли­но ут­вер­жда­ет, что Ж. Д. был его уче­ни­ком); мо­тет Ж. Д. «Nym­phes des bois» («Лес­ные ним­фы»), на­пи­сан­ный на смерть Оке­ге­ма (1497), от­но­сит­ся к чис­лу наи­бо­лее из­вест­ных его со­чи­не­ний.

Совр. нау­ка бе­зо­го­во­роч­но при­пи­сы­ва­ет Ж. Д. ок. 40 мо­те­тов. Яр­кий об­ра­зец ран­не­го мо­те­та – «Ave Maria... virgo se­rena» («Ра­дуй­ся, Ма­рия... свет­лая Де­ва») – уже об­на­ру­жи­ва­ет ти­пич­ную для зре­ло­го Ж. Д. про­зрач­ность фак­ту­ры в со­че­та­нии с ком­по­зи­ци­он­ным мас­тер­ст­вом. К вер­шин­ным дос­ти­же­ни­ям в этом жан­ре от­но­сят­ся: «Miserere mei, Deus» («По­ми­луй ме­ня, Гос­по­ди», на­пи­сан для фер­рар­ско­го гер­цо­га в нач. 16 в.); 7-част­ный цикл боль­ших мо­те­тов «Vultum ­tuum depre­cabun­tur» («[Бо­га­тей­шие из на­ро­да] бу­дут умо­лять ли­це Твое»); «Il­libata Dei virgo nutrix» («Не­по­роч­на Де­ва – кор­ми­ли­ца Бо­га», с ак­ро­сти­хом, в ко­то­ром за­клю­че­но имя ком­по­зи­то­ра); «Liber gene­ra­tionis» («Ро­до­слов­ная...») и пар­ный ему «Factum est autem» («Ко­гда же кре­стил­ся весь на­род...») – впе­чат­ляю­щие об­раз­цы ра­бо­ты с длин­ны­ми про­за­ич. тек­ста­ми из Еван­ге­лия от Мат­фея и от Лу­ки, из­ла­гаю­щи­ми ро­до­слов­ную Спа­си­те­ля; «Planxit autem Da­vid» («И оп­ла­кал Да­вид [Сау­ла]»), где го­мо­фон­ная фак­ту­ра дра­ма­ти­че­ски че­ре­ду­ет­ся с ими­та­ци­он­ной; «Praeter re­rum seriem» («Во­пре­ки обыч­но­му хо­ду ве­щей»); «De profundis» («Из глу­би­ны [воз­звал]») и др.

Хо­тя до­ля свет­ских ком­по­зи­ций в твор­че­ст­ве Ж. Д. не­ве­ли­ка, мн. его пес­ни (пре­им. на франц. сти­хи) до­ны­не очень по­пу­ляр­ны бла­го­да­ря про­сто­те и вы­ра­зи­тель­но­сти ме­ло­дии, пре­им. го­мо­фон­но­му скла­ду, уме­рен­но­му и эф­фект­но­му ис­поль­зо­ва­нию ими­та­ции [напр., в ка­но­ни­чес­кой шан­сон «Baisé s moy, ma doul­ce amye» («Це­луй ме­ня, моя сла­день­кая»)]. Сре­ди них фрот­то­лы «In te Domine spe­ra­vi» («На Те­бя, Гос­по­ди, упо­вал», на­пи­сан­ная на при­чуд­ли­вой сме­си лат. и итал. язы­ков) и «El grillo» («Свер­чок»), шан­сон «Mille regretz» («Ты­ся­ча со­жа­ле­ний»; дол­гое вре­мя счи­та­лась ано­ним­ной, ав­тор­ст­во Ж. Д. ус­та­но­вил Д. Фал­ло­уз).

Изо­бре­та­тель­ная, ино­гда да­же го­ло­во­лом­ная ком­по­зи­ция, по­ли­фо­нич. мас­тер­ст­во в со­че­та­нии с про­зрач­но­стью во­каль­но-хо­ро­во­го пись­ма от­ли­ча­ют мес­сы Ж. Д. (все­го 18; по по­во­ду ав­тор­ст­ва не­ко­то­рых из них мне­ния совр. учё­ных раз­де­ли­лись). В мес­се «Di dadi» рит­мич. реа­ли­за­ция те­но­ра в ка­ж­дом из её раз­де­лов оп­ре­де­ля­ет­ся слу­чай­ным вы­бо­ром – бро­ском 2 иг­раль­ных кос­тей. В мес­сах на ос­но­ве мно­го­го­лос­ных пе­сен «Fortuna desperata» («Не­сча­ст­ная судь­ба») и «Malheur me bat» («Бе­да ме­ня на­стиг­ла») ком­по­зи­тор ис­поль­зу­ет как can­tus firmi для отд. час­тей мес­сы и го­ло­са этих пе­сен по от­дель­но­сти, и це­ли­ком мно­го­го­лос­ный блок – в ви­де ко­рот­ких ци­тат ори­ги­на­ла (см. Па­ро­дия в му­зы­ке). В са­мой про­тя­жён­ной из всех месс Ж. Д. – «L’homme armé» («Воо­ру­жён­ный че­ло­век») – ка­ж­дая из час­тей на­чи­на­ет­ся с оче­ред­ной сту­пе­ни на­ту­раль­но­го гек­са­хор­да (C, D, E, F, G, A; см. Соль­ми­за­ция); этот по­сто­ян­ный сдвиг (при не­из­мен­но вы­дер­жи­вае­мом до­рий­ском ладе D) при­во­дит к стран­но­му, но при­вле­ка­тель­но­му пе­ре­ин­то­ни­ро­ва­нию за­дан­ной ме­ло­дии. При­мер «сквоз­ной» раз­ра­бот­ки те­ма­тич. ма­те­риа­ла – мес­са «La sol fa re mi» (та­ко­го ти­па мес­су Ю. К. Ев­до­ки­мо­ва на­зы­ва­ет «мес­сой-па­ра­фра­зой»), где в ос­но­ву боль­шой ком­по­зи­ции по­ло­же­на од­на на­стой­чи­во по­вто­ряю­щая­ся фра­за (её про­ис­хо­ж­де­ние за­га­доч­но; по Гла­реа­ну, та­ким об­ра­зом Ж. Д. за­шиф­ро­вал свой от­вет не­из­вест­но­му по­кро­ви­те­лю – «laisse faire moy» [«не ме­шай мне»]). Яр­кая осо­бен­ность по­ли­фо­нич. фак­ту­ры Ж. Д. – двух­го­лос­ные ка­но­ны. В мес­се «Ad fugam» верх­ний го­лос с те­но­ром ведут ка­нон на всём про­тя­же­нии со­чи­не­ния (за ис­клю­че­ни­ем раз­де­ла «Benedictus»). Ши­ро­кое при­ме­не­ние ка­но­нич. ими­та­ции от­ме­ча­ет­ся и во всех позд­них мес­сах ком­по­зи­то­ра, к чис­лу ко­то­рых от­но­сят­ся две мес­сы на пес­ню «L’homme armé», «Hercules, dux Ferrarie» («Гер­ку­лес, гер­цог Фер­рар­ский»), «Pange lingua» («Хва­ли­те, ус­та»), «De beata Virgine» («О бла­жен­ной Де­ве»; бы­ла са­мой по­пу­ляр­ной мес­сой Ж. Д. на про­тя­же­нии 16 в.), «Mater Pat­ris» («Мать От­ца»; ещё один при­мер мес­сы-па­ро­дии, здесь – на мо­тет А. Брю­ме­ля). В мес­се «Gaudeamus» («Воз­ра­ду­ем­ся») ис­сле­до­ва­те­ли (В. Эл­дерс) на­хо­дят муз. ил­лю­ст­ра­ции хри­сти­ан­ской сим­во­ли­ки. В мес­сах Ж. Д. спе­ци­фи­че­ски муз. ло­ги­ка (ес­те­ст­вен­ное ин­то­на­ци­он­ное раз­вёр­ты­ва­ние ме­ло­дии) ино­гда до­ми­ни­ру­ет над ло­ги­кой «тек­сто­вой» и ли­тур­ги­че­ской, вплоть до пре­неб­ре­же­ния нор­ма­ми лат. уда­ре­ния – как, напр., в мес­се «L’ami Baudichon» (на те­му бе­зы­скус­ной тан­це­валь­ной пес­ни фри­воль­но­го со­дер­жа­ния).

Мно­го­об­раз­ное по со­дер­жа­нию и ком­по­зиц. фор­мам твор­че­ст­во Ж. Д. – ти­пич­ный об­ра­зец му­зы­ки Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния , а его по­ли­фо­нич. тех­ни­ка – вер­ши­на стро­го­го сти­ля 15 в.

Сочинения:

Werken / Ed. A. Smijers e. a. Amst., 1921–1969. Bd 1–12;

New edition of the col­lec­ted works / Ed. W. Elders. Utrecht, 1987–2005–. Vol. 1–28–.

Иллюстрации:

Жос­кен Деп­ре. Портрет (гра­вю­ра) из кни­ги «Petrus Opmeer. Opus chronographicum orbis universi» (Antwerpen, 1611). Архив БРЭ.

Автор статьи: С. Н. Ле­бе­дев.