ЖАНЕКЕН КЛЕМАН

ЖАНЕКЕН КЛЕМАН - французский композитор.

В 1523-1529 годах со­сто­ял на служ­бе у епи­ско­па города Бор­до, в 1534-1537 годах ру­ко­во­дил ка­пел­лой ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в городе Ан­же. В 1550-х годах пев­чий Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы в Па­ри­же (с 1556 года «ор­ди­нар­ный ко­ро­лев­ский ком­по­зи­тор»). Не­смот­ря на ев­ропейскую из­вест­ность (сборники его пе­сен пе­ча­та­ли круп­ней­шие но­то­из­да­те­ли, в том числе П. Ат­тень­ян и Т. Су­за­то; ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние име­ли об­ра­бот­ки пе­сен для лют­ни, кла­виш­ных и других ин­ст­ру­мен­тов), Жанекен на про­тя­же­нии всей жиз­ни ис­пы­ты­вал ма­те­ри­аль­ные за­труд­не­ния и умер в бед­но­сти.

Ос­но­ву творческого на­сле­дия со­став­ля­ют свет­ские мно­го­го­лос­ные пес­ни - шан­сон (около 250, большая часть для 4 го­ло­сов) на сти­хи П. Рон­са­ра, К. Ма­ро , М. де Сен-Же­ле, многих не­из­вест­ных по­этов. Главная от­ли­чительная чер­та шан­сон Жанекена - про­грамм­ность и изо­бра­зи­тель­ность («Пе­ние птиц», «Пес­ня со­ло­вья», «Жен­ская бол­тов­ня», «Кри­ки Па­ри­жа» и многие др.) в со­че­та­нии с по­ли­фо­ни­че­ским мас­тер­ст­вом и рит­мичной, тем­бро­вой, фак­тур­ной изо­бре­та­тель­но­стью (при этом зву­ко­вы­сот­ность не­ред­ко ста­тич­на). В про­тя­жён­ной пе­сен­ной фан­та­зии «Бит­ва» (су­ще­ст­ву­ют 4- и 5-го­лос­ная вер­сии; пред­по­ло­жи­тель­но при­уро­че­на к бит­ве при Ма­ринь­я­но в 1515 году) ими­ти­руе­мые го­ло­са­ми во­енные сиг­на­лы, кри­ки ра­не­ных, ору­жей­ная паль­ба че­ре­ду­ют­ся с тан­це­валь­ной му­зы­кой, са­ти­рическими ку­пле­та­ми. Жанекен - ав­тор двух месс (на ма­те­риа­ле соб­ст­вен­ных пе­сен). Сборники 4-го­лос­ных псал­мов (1549, 1559) и ду­хов­ных пе­сен (1556) на французские тек­сты, воз­мож­но, ука­зы­ва­ют на сим­па­тии ком­по­зи­то­ра к про­тес­тан­тиз­му в позд­ние го­ды жиз­ни.