ЖАНЕКЕН КЛЕМАН
ЖАНЕКЕН КЛЕМАН - французский композитор.
В 1523-1529 годах состоял на службе у епископа города Бордо, в 1534-1537 годах руководил капеллой кафедрального собора в городе Анже. В 1550-х годах певчий Королевской капеллы в Париже (с 1556 года «ординарный королевский композитор»). Несмотря на европейскую известность (сборники его песен печатали крупнейшие нотоиздатели, в том числе П. Аттеньян и Т. Сузато; широкое распространение имели обработки песен для лютни, клавишных и других инструментов), Жанекен на протяжении всей жизни испытывал материальные затруднения и умер в бедности.
Основу творческого наследия составляют светские многоголосные песни - шансон (около 250, большая часть для 4 голосов) на стихи П. Ронсара, К. Маро, М. де Сен-Желе, многих неизвестных поэтов. Главная отличительная черта шансон Жанекена - программность и изобразительность («Пение птиц», «Песня соловья», «Женская болтовня», «Крики Парижа» и многие др.) в сочетании с полифоническим мастерством и ритмичной, тембровой, фактурной изобретательностью (при этом звуковысотность нередко статична). В протяжённой песенной фантазии «Битва» (существуют 4- и 5-голосная версии; предположительно приурочена к битве при Мариньяно в 1515 году) имитируемые голосами военные сигналы, крики раненых, оружейная пальба чередуются с танцевальной музыкой, сатирическими куплетами. Жанекен - автор двух месс (на материале собственных песен). Сборники 4-голосных псалмов (1549, 1559) и духовных песен (1556) на французские тексты, возможно, указывают на симпатии композитора к протестантизму в поздние годы жизни.