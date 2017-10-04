Краткий курс истории. Спор двух календарей 4 октября 1582 года Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, заменивший календарь юлианский, следующий день объявлялся 15 октября. В течение последующих месяцев, лет и столетий многие страны перешли именно на его использование. Безальтернативный Цезарь Первым наиболее точным солнечным календарем, которым пользовались в Древнем Риме и государствах, сложившихся на его обломках, был юлианский календарь. Его создали астрономы Гая Юлия Цезаря (отсюда название календаря) еще во времена его правления, в середине I века до н. э. Разрабатывая новую систему летоисчисления, они ориентировались на последовательное прохождение Солнцем точки равноденствия. По такой системе год составлял 365 дней, а каждый четвертый год объявлялся високосным....

4 октября 1582 года Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, заменивший календарь юлианский, следующий день объявлялся 15 октября. В течение последующих месяцев, лет и столетий многие страны перешли именно на его использование.

Безальтернативный Цезарь

Первым наиболее точным солнечным календарем, которым пользовались в Древнем Риме и государствах, сложившихся на его обломках, был юлианский календарь. Его создали астрономы Гая Юлия Цезаря (отсюда название календаря) еще во времена его правления, в середине I века до н. э. Разрабатывая новую систему летоисчисления, они ориентировались на последовательное прохождение Солнцем точки равноденствия. По такой системе год составлял 365 дней, а каждый четвертый год объявлялся високосным. Более полутора тысяч лет никому не удавалось предложить юлианскому календарю достойной альтернативы.

Пасхальная строгость

В XVI веке н. э. Папа Григорий XIII обратил внимание на то, что, согласно юлианскому календарю, Пасха (праздник Воскресения Христова) ежегодно выпадает на разные дни недели, хотя должна праздноваться именно в воскресенье. То есть стало заметно, что день весеннего равноденствия смещается. В результате был разработан григорианский календарь. Он, так же как и юлианский, был солнечным и насчитывал 365 дней в году. Отличие состояло в определении високосного года. По григорианскому календарю, если год заканчивался на 00 и не делился на 400 без остатка, то это был не високосный год. Например, год 1800- и 2100-й – не високосные, а 1600-, 2000- и 2400-й – високосные. В остальных случаях каждый год, кратный четырем (но не кратный 100), – високосный.

Григорианская реформа

Григорианский календарь даёт гораздо более точное приближение к тропическому году. Поводом к принятию нового календаря стало постепенное смещение по отношению к юлианскому календарю дня весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи, и рассогласование пасхальных полнолуний с астрономическими. С 325 года дата весеннего равноденствия сместилась с 21 на 11 марта, это и стало поводом для введения нового календаря. Это смещение было замечено ещё в начале второго тысячелетия, и возникла необходимость коррекции календаря, поскольку неверный расчёт дня Пасхи приводил к несоблюдению в некоторые дни Великого поста, что считалось серьёзным грехом. Тридентский собор (1545—1563) поручил папе провести необходимые изменения.

В 1582 году Римско-католическая Церковь при папе Григории XIII произвела реформу календаря и пасхалии. До Григория XIII проект пытались осуществить папы Павел III и Пий IV, но успеха они не достигли. Григорианская пасхалия является более точной астрономически (требование «в первый воскресный день после первого полнолуния после весеннего равноденствия» всегда соблюдается), но более сложной, чем александрийская.

Автором проекта нового календаря и пасхалии был Алоизий Лилий, итальянский врач, астроном, философ и хронолог, а после его смерти в 1576 году доработка и практическая реализация была поручена Христофору Клавиусу, немецкому математику и астроному.

Григорианская календарная реформа проходила в обстановке противостояния Римско-католической церкви и Православия, а также борьбы с нарождающимся Протестантизмом. Страны, где доминировала католическая церковь, перешли на григорианский календарь и пасхалию в течение 1582-83 годов. В протестантских странах реформа вызвала резко критическое отношение, однако по прошествии времени протестантские церкви постепенно перешли на григорианский метод определения даты Пасхи.

В 1583 году Римский папа Григорий XIII направил Константинопольскому патриарху Иеремии II посольство с предложением перейти на григорианский календарь. Константинопольский собор 1583 года, признав неточность юлианского календаря, тем не менее, отверг предложение как не соответствующее канонам святых Соборов, а последователи григорианского календаря, были преданы анафеме. В частности, в правиле собора говорится:

Календарные споры

Два календаря продолжили существовать параллельно, хотя в большинстве стран использовался именно григорианский. Православная церковь продолжает руководствоваться юлианским календарем, учитывая богословскую сторону вопроса. Согласно Апостольским правилам, не допускается празднование христианской Пасхи до иудейской, а григорианский календарь нарушает эту последовательность. При этом Католическая и Протестантские церкви руководствуются григорианским календарем. Однако григорианский календарь является общепринятым для всех стран мира при международных отношениях.