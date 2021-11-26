КАПЕЛЛА

КАПЕЛЛА

1) хо­ро­вой ис­пол­ни­тель­ский кол­лек­тив. В Западной Ев­ро­пе с VIII века тер­ми­ном «капелла» обоз­на­ча­ли со­став ду­хов­ных лиц при дво­ре (вклю­чая пев­чих). В XV веке название «капелла» за­кре­пи­лось за цер­ков­ным хо­ром (смотрите так­же А ка­пел­ла). С раз­ви­ти­ем ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки капелла обыч­но пре­вра­ща­лись в сме­шан­ные ан­самб­ли при церк­вах и кня­же­ских дво­рах. В при­двор­ных капеллах слу­жи­ли И. С. Бах , Й. Гайдн и др. Круп­ней­шей отечественной капеллой бы­ла При­двор­ная пев­че­ская ка­пел­ла (смотрите в статье Санкт-Пе­тер­бург­ская ака­де­ми­че­ская ка­пел­ла). Государственная Сим­фо­ни­че­ская ка­пел­ла Рос­сии в Мо­ск­ве объ­е­ди­ня­ет ор­кестр и хор.

2) Ор­кестр осо­бо­го со­ста­ва (например, во­ен­ная капелла). Так­же тра­диционное на­зва­ние не­ко­то­рых сим­фо­нических ор­ке­ст­ров Гер­ма­нии (Дрез­ден­ская, Бер­лин­ская ка­пел­лы и др.).

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