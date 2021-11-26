РЁЙСДАЛ ЯКОБ ИСААКС ВАН

Голландский художник и гравер эпохи расцвета нидерландской живописи, выдающийся пейзажист, создавший особую разновидность этого жанра – «пейзаж настроения».

Биография

Превознесенный Гёте и Фромантеном Якоб родился в Харлеме в семье Исаака ван Рейсдала, известного пейзажиста из династии художников. Точная дата рождения неизвестна, как и личность его матери. Возможно, ей была Майкен Корнелисдоттер, на которой Исаак женился 12 ноября 1628 г. О ранних годах и обучении Якоба ван Рейсдала ничего не известно, однако исследователи его творчества предполагают, что его учителями был отец и дядя, Соломон ван Рейсдал, также художник-пейзажист. Тем не менее, в его раннем творчестве отчетливо прослеживается влияние других харлемских пейзажистов, таких как Корнелис Вром и Алаэрт ван Эвердинген.

Первая датированная работа Якоба ван Рейсдала относится к 1646 г., а в 1648 г. он был принят в харлемскую гильдию св. Луки. В 1657 г. он перебрался в Амстердам, где прожил вплоть до своей кончины. Можно предположить, что этот переезд был мотивирован возрастающим интересом к пейзажу среди широкой публики, и большей вероятностью получить хороший заказ в крупном процветающем городе. Так или иначе, его жизнь в Амстердаме остается загадкой. Известно, что он несколько раз отправлялся в путешествия по Голландии, но никогда надолго не покидал ее пределов. Рейсдал написал несколько скандинавских пейзажей, однако документальных свидетельств его путешествия на север нет.

Помимо живописи, Рейсдалу приписываются занятия медициной, в частности, хирургическая практика. Так, биограф Якоба Хабракен в 1718 г. отмечал, что он проводил операции в Амстердаме. Действительно, голландские архивы сохранили имя Якоба ван Рейсдала среди докторов того времени с пометкой, что он получил степень 15 октября 1676 г. в Каене, что на севере Франции. В искусствоведческой среде нет единого мнения о том, мог ли художник совмещать две профессии.

Это не единственный факт его предполагаемой биографии, вокруг которого разворачиваются спекуляции. Так, из-за того, что на некоторых его пейзажах запечатлено еврейское кладбище, некоторыми исследователями был сделан вывод о еврейском происхождении Рейсдала. Однако известно, что 17 июня 1657 г. он был крещен, а впоследствии захоронен в протестантской церкви в Харлеме.

Рейсдал не был женат, также отсутствуют свидетельства о его внебрачных связях. Известно, что его пейзажи пользовались популярностью, хотя он не был самым «дорогим» художником в Нидерландах. Несмотря на то, что нет данных о владении им какой-либо недвижимостью, вероятно, заработанных средств хватало на достойный и комфортный уровень жизни.

Творчество

Ранний период творчества Якоба ван Рейсдала, когда он работал в Харлеме с 1646 по 1650 гг., характеризуется любовью к простым мотивам и сюжетам, трудолюбивым изучением природы. Несколько видоизменив плотность мазка по сравнению с другими харлемскими пейзажистами, Якоб смог добиться большей выразительности колорита. Уже тогда свет становится связующим звеном разных элементов картины, при помощи которого Рейсдал добивается особо эмоционального эффекта. Некоторые исследователи называют Якоба изобретателем «пейзажа настроения», где явления природы повествуют о различных эмоциях и чувствах. Среди характерных элементов данного этапа можно также выделить дорогу, уводящую за собой взгляд зрителя через средний план. Помимо решения пространственных задач, дорога может рассматриваться как символический элемент, повествующий о превратностях человеческой жизни. В этот же период Рейсдал работает гравером, в его сохранившихся произведениях отчетливо прослеживается влияние Рембрандта.

Переезд в Амстердам и путешествия по Голландии сделали произведения Рейсдала сложнее как по композиции, так и по колориту. Проявившаяся масштабность написанных им видов сохранилась и в последующий период его творчества. Потрясающий реализм и внимательность к природе, сохранявшаяся на всем протяжении его жизни, поставили Якоба ван Рейсдала в один ряд с величайшими живописцами XVII века. И пусть при жизни он не был особенно обласкан славой, но его наследие, насчитывающее порядка 400 произведений, по достоинству оценено потомками. Рейсдала копировали и превозносили. Среди его самых ярких почитателей – Иоганн Гете, писал о нем: «Художник удивительно умело нашел именно ту точку, в которой творческая сила встречается с чистым разумом, и дал зрителю произведение искусства, которое радует глаз, взывает к глубоким мыслям, будит воспоминания…».

Влияние творчества Рейсдала на свое признавали такие живописцы как Уильям Тернер, Томас Гейнсборо , Джон Констебль, Винсент Ван Гог, Клод Моне , Пит Мондриан и др.