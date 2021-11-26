ГУМАНИ́ЗМ
В широком смысле – особый тип философского мировоззрения, сосредоточенного на человеке с его земными делами и свершениями, утверждающего его свободу и достоинство.
1) сложившееся в эпоху Возрождения движение образованных людей, объединённое интересом к античности, изучением и комментированием памятников «классической» (прежде всего латинской) литературы
Гуманизм Возрождения – культурное движение, прежде всего в Италии (особенно во Флоренции) сер. 14 – сер. 16 вв., восходящее к Ф. Петрарке; с кон. 15 в. перешло в Германию, Францию, отчасти Англию и др. страны, создав европ. «республику учёных». Называя себя «мудрецами» или «ораторами», итал. гуманисты обозначали свои занятия как «studia humanitatis» («познание вещей, которые относятся к жизни и нравам и которые совершенствуют и украшают человека», Л. Бруни); в кон. 15 в. появилось само слово «гуманист». Термин «Г.» был введён нем. педагогом Ф. Нитхаммером (1808); после труда Г. Фойгта «Возрождение классической древности и первый век гуманизма» («Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus», 1859) в науке началось обсуждение историч. содержания и пределов этого понятия.
Ранний, т. н. этико-филологич. или гражданский, Г. в Италии (от К. Салутати до Л. Валлы и Л. Б. Альберти, кон. 14 – сер. 15 вв.) возник в связи с изучением и преподаванием риторики, грамматики, поэзии, истории и моральной философии на основе классич. греко-лат. образованности, в противовес излюбленным темам и методам ср.-век. схоластики. Гуманистич. «словесность» позволила выработать новое мировоззрение, проникнутое критицизмом, светскостью и впервые возникшим пониманием историч. дистанции по отношению к античности. Прекрасное и чистое «слово» понималось как «знание» и «добродетель» (virtus), как воплощение универсальной и божественной человеческой природы, как её гармонич. этос и инструмент практич. деятельности человека в кругу друзей, семьи и родной общины (идеал homo civilis). Центр. идея Г. – актуализация через гуманистич. занятия возможностей, заложенных в индивиде, всестороннее культивирование его «достоинства». С последней трети 15 в. гуманистич. интересы перемещаются в теологию, натурфилософию, естествознание, что означало раскрепощение традиц. сфер культуры, но одновременно вело к более сложному взаимодействию со ср.-век. наследием (флорентийский неоплатонизм М. Фичино, неоаристотелизм П. Помпонацци и т. п.). За пределами Италии Г. переживает новый взлёт (Эразм Роттердамский, Т. Мор, И. Рейхлин), вступая в теснейшую связь с социально-религ. конфликтами 16 в. (Реформация) и переплетаясь с проблемой культурного самоопределения зап.-европ. наций.
Неогуманизм, сложившийся в Германии во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв., связан с обращением к культуре античной Греции как историч. прообразу гармонич. развития человеческой индивидуальности (И. И. Винкельман, И. В. Гёте, Ф. Шиллер, К. В. фон Гумбольдт), с просветительским идеалом воспитания человеческого рода (Г. Э. Лессинг) в его поступат. движении к совершенству, «гуманности» и счастью, сопровождающемся всесторонним раскрытием заложенных в нём сил (И. Г. Гердер). Эти идеи легли в основу предпринятой Гумбольдтом реформы школьного и университетского образования.
Гуманизм в философии Нового времени. В отличие от античного космоцентризма и ср.-век. теоцентризма, новоевропейский Г. отстаивает антропоцентрич. картину мира (см. Антропоцентризм), в которой человек занимает самостоятельное («срединное») место между Богом и природой, небом и землёй. Человек рассматривается как свободное существо, способное творить самого себя, придавать себе такую природу, какую сам пожелает, как субъект познания и деятельности, опирающийся в своих действиях на собств. разум и творч. потенции. Это открытие Г. получило развитие в рационалистич. мысли Нового времени, утверждавшей решающее значение человеческого разума как в познании мира, так и в создании обществ.-политич. форм человеческого общежития. Наибольшее влияние эта традиция оказала на развитие социально-филос. мысли – гуманистич. идеал личности как свободной индивидуальности, способной к самосозиданию и творчеству, породил мечту об обществе, в котором эта способность будет полностью реализована в жизни, что привело к возникновению первых коммунистич. утопий (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.).
Тема кризиса Г. и соответственно критики осн. установок гуманистич. сознания становится преобладающей в 19–20 вв. в связи с сомнениями в способности человека в условиях совр. общества сохранять позицию свободного и автономного субъекта. Уже Ф. Ницше объявил войну всему «слишком человеческому», а для романтически и консервативно настроенных критиков зап. цивилизации Г. предстал одной из причин резкого снижения духовного уровня, разрыва с морально-религ. и аристократич. ценностями ср.-век. общества. Противоядием от «омассовления» культуры Х. Ортега-и-Гассет считал «дегуманизацию искусства», разрушение внешнего правдоподобия в худож. произведении. По мнению Н. А. Бердяева, главный изъян Г. – в отрыве человека от Бога, в утверждении «человекобожества» (в противоположность «богочеловечеству»), что в конечном счёте ведёт к самоистреблению человека и иссяканию его творч. сил, возникновению нигилизма (Ницше) и социализма (К. Маркс).
В др. вариантах социально-филос. мысли Г. сохраняет значение основополагающей культурной ценности, с позиции которой ведётся критика капитализма как общества, исключающего подлинную свободу и автономию человека, подчиняющего его власти рационально организованных сил в лице финансово-пром. корпораций, политич. бюрократии и электронных средств массовой информации. Критика эта характерна для мн. направлений левого толка и разл. представителей неомарксизма, в частности франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе), неофрейдизма (Э. Фромм) и др.
Трагич. судьба Г. в совр. мире – центр. тема экзистенциализма. Согласно М. Хайдеггеру («Письмо о гуманизме»), несостоятельность новоевропейского Г. заключена в абсолютизации им человеческой субъективности как условия познания и покорения внешнего мира посредством науки и техники, в забвении человеком «истины бытия», только и придающей смысл его существованию. Задача человека – не навязывать свою волю сущему, а лишь вслушиваться в голос «бытия». Ж. П. Сартр, истолковывая экзистенциализм как Г., понимает под этим свободу каждого в решении своей судьбы: экзистенциальный Г., в отличие от классического, апеллирует к человеку не как к родовому существу (трансцендентальному или абсолютному субъекту), а как к конкретному индивиду в уникальности и неповторимости его личного существования.
Линия «теоретического антигуманизма», исключающая установку на человеческую субъективность и растворяющая человека в разл. рода структурах, представлена в совр. философии структурализмом, провозгласившим безусловное первенство безличных и объективных структур над индивидуальными и коллективными действиями человека (отсюда тезис в постструктурализме о «смерти человека» и т. п.).
Поиски новых форм Г., соответствующих духу времени, ведутся также в ряде направлений зап. христианской мысли – как католической (неотомистский проект «интегрального гуманизма» Ж. Маритена и др.), так и протестантской (К. Барт, Р. Нибур, П. Тиллих и др.).
Авторы статьи: В. М. Межуев, Л. М. Баткин