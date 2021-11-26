ПРОТОРЕНЕССАНС

ПРОТОРЕНЕССАНС - на­чаль­ный пе­ри­од итальянского Воз­ро­ж­де­ния.

Тер­мин вве­дён Я. Бурк­хард­том во второй половине XIX в. при­ме­ни­тель­но к ар­хи­тек­ту­ре ин­кру­ста­ци­он­но­го сти­ля, в даль­ней­шем пе­ре­не­сён на всё искусство Ита­лии второй половине XIII - начале XV веков, то есть пред­ше­ст­вую­щее Ран­не­му Воз­ро­ж­де­нию. В не­ко­то­рых на­учных шко­лах (в ча­ст­но­сти, италь­ян­ской) проторенессанс не вы­де­ля­ет­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного пе­рио­да, а все ху­дожественные яв­ле­ния это­го вре­ме­ни рас­смат­ри­ва­ют­ся как фе­но­ме­ны итальянской го­ти­ки. В отечественном ис­кус­ст­во­зна­нии кон­цеп­ция проторенессанса раз­ви­та В.Н. Ла­за­ре­вым и вы­зва­на стрем­ле­ни­ем под­черк­нуть пре­ем­ст­вен­ность искусства Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния с искусством второй половины XIII - начала XIV веков, а так­же вы­явить свое­об­ра­зие искусства это­го вре­ме­ни; при этом Ла­за­рев раз­гра­ни­чи­ва­ет соб­ст­вен­но проторенессанс и искусство эпо­хи так называемого тре­чен­то (начало XIV - начало XV веков). В рас­ши­ри­тель­ном ис­тол­ко­ва­нии тер­ми­на «проторенессанс» его вре­менны́е рам­ки при­ня­то ог­ра­ни­чи­вать 1260-1410-ми годами (в скульп­ту­ре), 1280-1425 годами (в жи­во­пи­си ). В совремиенном за­ру­беж­ном ис­кус­ст­во­зна­нии тер­мин «проторенессанс» упот­реб­ля­ет­ся срав­ни­тель­но ред­ко.

В итальянской ар­хи­тек­ту­ре дан­но­го пе­рио­да гос­под­ству­ет го­ти­ка, ко­то­рая скла­ды­ва­ет­ся на ба­зе цис­тер­ци­ан­ских схем, од­на­ко от­ме­че­на чер­та­ми ро­ман­ской, ви­зантийской и ран­не­хри­сти­ан­ской тра­ди­ций. Скульп­то­ры се­мьи Пи­за­но, Ар­ноль­фо ди Кам­био, Л. Май­та­ни ут­вер­жда­ют ме­тод рабо­ты, ос­но­ван­ный на изу­че­нии позд­не­ан­тич­ных па­мят­ни­ков (пре­ж­де все­го сар­ко­фа­гов), од­на­ко он тес­но свя­зан как с влия­ния­ми северо-ев­ропейской пла­сти­ки, так и с ви­зантийской ико­но­гра­фи­ей . На этой ба­зе скла­ды­ва­ет­ся но­вый язык скульп­ту­ры, бо­лее сво­бод­ный и вы­ра­зи­тель­ный по срав­не­нию с ро­ман­ской пла­сти­кой. Тра­ди­ция по­ве­ст­во­вательного рель­е­фа про­яв­ля­ет­ся в де­ко­ри­ро­ва­нии про­по­вед­нических ка­федр, пи­ло­нов на фа­са­дах со­бо­ров, две­рей бап­тис­тер­иев, ис­поль­зо­ва­нии но­вых схем скульп­тур­но­го де­ко­ра цер­ков­но­го фа­сада (ста­туи в ни­ше), пе­ре­ра­бот­ке ти­па при­стен­но­го над­гро­бия. П. Ка­вал­ли­ни, Чи­ма­буэ, Джот­то и другие мас­те­ра (Мас­тер ле­ген­ды свя­то­го Фран­ци­ска, Мас­тер Исаа­ка), ра­бо­тав­шие в ба­зи­ли­ке Святого Фран­ци­ска в Ас­си­зи, ре­фор­ми­ру­ют мо­ну­мен­таль­ную жи­во­пись, вво­дя в упо­т­реб­ле­ние тех­ни­ку соб­ст­вен­но фре­ско­вой жи­во­пи­си (buon fresco). Рас­ширя­ют­ся как пла­сти­чес­кие (под влия­ни­ем скульп­ту­ры и ран­не­хри­сти­ан­ских мо­за­ик) воз­мож­но­сти жи­во­пи­си, по­зво­ляю­щие раз­ра­ба­ты­вать объ­ём и про­стран­ст­во, так и ко­ло­ри­сти­че­ские; скла­ды­ва­ют­ся но­вый тип ор­га­ни­за­ции ар­хитектурного про­стран­ст­ва жи­во­пи­сью, но­вые приё­мы по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти. Жи­во­пись тре­чен­то (братья Ло­рен­цет­ти, С. Мар­ти­ни, джот­те­ски) раз­ви­ва­ет­ся на ба­зе дос­ти­же­ний мас­те­ров ру­бе­жа XIII-XIV веков. В Тос­ка­не по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние жи­во­пись на дос­ках, ко­то­рая, от­тал­ки­ва­ясь от ви­зантийской тра­диции, соз­да­ёт собственный ин­ди­ви­ду­аль­ный язык. Стре­ми­тель­но эво­лю­цио­ни­ру­ет ал­тар­ный об­раз ( Дуч­чо ди Буо­нин­се­нья , Чи­ма­буэ, Джот­то , бр. Ло­рен­цет­ти, Мар­ти­ни и другие.), пре­об­ла­даю­щей фор­мой ко­то­ро­го к XIV веку ста­но­вит­ся по­лип­тих. Итальянское искусство пре­тер­пе­ва­ет за­мет­ные из­ме­не­ния по­сле ве­ли­кой чу­мы 1348 года.

За­вер­ша­ет­ся пе­ри­од проторенессанс рас­про­стра­не­ни­ем ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)